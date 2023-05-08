Титул Алькараса в Мадриде, победа «Краснодара» над «Крыльями». Главное к утру

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир в Мадриде, «Краснодар» добыл победу над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Алькарас защитил титул чемпиона Мадрида в упорной борьбе с лаки-лузером Штруффом.
2. «Краснодар» переиграл «Крылья Советов», победный гол провёл Джон Кордоба.
3. «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу.
4. Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами, Перес — второй, Алонсо — третий.
5. «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ.
6. «Флорида» в овертайме обыграла «Торонто», Бобровский сделал 22 сейва.
7. ЦСКА переиграл «Оренбург» и поднялся на второе место в таблице РПЛ.
8. 53 очка Николы Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Финикс».
9. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо» и стали чемпионами Суперлиги.
10. «Сиэтл» разгромил «Даллас» и повёл в серии. У Дадонова — голевая.
- 8 мая 2023
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