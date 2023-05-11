Победа «Интера» над «Миланом», «ПСЖ» определился с заменой Месси. Главное к утру

«Интер» обыграл «Милан» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» уже знает, кем заменит аргентинского форварда Лионеля Месси, во Второй лиге будет новый регламент. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Интер» переиграл «Милан» в первом матче 1/2 финала ЛЧ благодаря голам Джеко и Мхитаряна.
2. «ПСЖ» определился с игроком, который может заменить Месси.
3. РФС утвердил реформу Второй лиги.
4. «Динамо» обыграло «Локомотив» и стало победителем женского чемпионата России по волейболу.
5. «Торонто» одержал первую победу в серии с «Флоридой», Бобровский сделал 23 сейва.
6. Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, где его ждёт Себастьян Корда.
7. ЦСКА обыграл «Зенит» и повёл в серии за третье место Единой лиги ВТБ.
8. Голевая передача Клима Костина помогла «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Вегасом».
9. «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Зенитом».
10. «Уорриорз» сократили отставание в серии с «Лейкерс», Дэвис досрочно покинул матч.
- 11 мая 2023
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