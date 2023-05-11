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Победа «Интера» над «Миланом», «ПСЖ» определился с заменой Месси. Главное к утру

«Интер» обыграл «Милан» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» уже знает, кем заменит аргентинского форварда Лионеля Месси, во Второй лиге будет новый регламент. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Интер» переиграл «Милан» в первом матче 1/2 финала ЛЧ благодаря голам Джеко и Мхитаряна.

2. «ПСЖ» определился с игроком, который может заменить Месси.

3. РФС утвердил реформу Второй лиги.

4. «Динамо» обыграло «Локомотив» и стало победителем женского чемпионата России по волейболу.

5. «Торонто» одержал первую победу в серии с «Флоридой», Бобровский сделал 23 сейва.

6. Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, где его ждёт Себастьян Корда.

7. ЦСКА обыграл «Зенит» и повёл в серии за третье место Единой лиги ВТБ.

8. Голевая передача Клима Костина помогла «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Вегасом».

9. «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Зенитом».

10. «Уорриорз» сократили отставание в серии с «Лейкерс», Дэвис досрочно покинул матч.