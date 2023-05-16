«Даллас» в полуфинале Кубка Стэнли, Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Главное к утру

«Даллас Старз» обыграл в серии «Сиэтл Кракен» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо может стать игроком «Палмейрас», российский тренер Александр Григорян возглавит «Кубань». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Ассист Дадонова помог «Далласу» выйти в полуфинал Кубка Стэнли.
2. «Палмейрас» может сделать предложение «Зениту» по трансферу Клаудиньо.
3. Источник: Григорян возглавит «Кубань».
4. Четыре российских игрока продолжат участие в розыгрыше Кубка Стэнли 2023 года.
5. Сборная «Россия 25» проиграла команде Беларуси.
6. ЦСКА обыграл в пятом матче «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
7. Агент защитника «Вероны» Гюнтера: Корай летом перейдёт в «Спартак».
8. Определились обе полуфинальные пары Кубка Стэнли.
9. «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» в матче 36-го тура АПЛ.
10. Сборная Канады по буллитам вырвала победу у Словакии на чемпионате мира.
- 16 мая 2023
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