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«Даллас» в полуфинале Кубка Стэнли, Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Главное к утру

«Даллас Старз» обыграл в серии «Сиэтл Кракен» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо может стать игроком «Палмейрас», российский тренер Александр Григорян возглавит «Кубань». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Ассист Дадонова помог «Далласу» выйти в полуфинал Кубка Стэнли.

2. «Палмейрас» может сделать предложение «Зениту» по трансферу Клаудиньо.

3. Источник: Григорян возглавит «Кубань».

4. Четыре российских игрока продолжат участие в розыгрыше Кубка Стэнли 2023 года.

5. Сборная «Россия 25» проиграла команде Беларуси.

6. ЦСКА обыграл в пятом матче «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

7. Агент защитника «Вероны» Гюнтера: Корай летом перейдёт в «Спартак».

8. Определились обе полуфинальные пары Кубка Стэнли.

9. «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» в матче 36-го тура АПЛ.

10. Сборная Канады по буллитам вырвала победу у Словакии на чемпионате мира.