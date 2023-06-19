Испания — победитель Лиги наций, Ферстаппен выиграл Гран-при Канады. Главное к утру

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Сборная Испании выиграла Лигу наций, Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец не стал возвращаться в Россию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Испания одолела Хорватию в серии пенальти и выиграла Лигу наций УЕФА.

2. Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, Алонсо — второй, Хэмилтон — третий.

3. Принадлежащий «Динамо» Иван Ордец воспользовался правом не возвращаться в Россию.

4. «Изначально у меня были другие планы». Месси рассказал о переходе в «Интер Майами».

5. Минспорта Украины изменило положение приказа о запрете соревноваться с россиянами.

6. Президент «Реала» заявил, что переход Хоселу — последний трансфер лета для «сливочных».

7. Стало известно, почему «Реал» отказался от кандидатуры Гарри Кейна.

8. Лука Модрич: я чётко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу.

9. Рейтинг WTA от 19 июня: Свёнтек лидирует, Александрова поднялась на четыре позиции.

10. Чемпионка России по MMA нокаутировала напавшего на неё мужчину во Владикавказе.