Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания — победитель Лиги наций, Ферстаппен выиграл Гран-при Канады. Главное к утру

Испания — победитель Лиги наций, Ферстаппен выиграл Гран-при Канады. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Испании выиграла Лигу наций, Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец не стал возвращаться в Россию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Испания одолела Хорватию в серии пенальти и выиграла Лигу наций УЕФА.

2. Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, Алонсо — второй, Хэмилтон — третий.

3. Принадлежащий «Динамо» Иван Ордец воспользовался правом не возвращаться в Россию.

4. «Изначально у меня были другие планы». Месси рассказал о переходе в «Интер Майами».

5. Минспорта Украины изменило положение приказа о запрете соревноваться с россиянами.

6. Президент «Реала» заявил, что переход Хоселупоследний трансфер лета для «сливочных».

7. Стало известно, почему «Реал» отказался от кандидатуры Гарри Кейна.

8. Лука Модрич: я чётко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу.

9. Рейтинг WTA от 19 июня: Свёнтек лидирует, Александрова поднялась на четыре позиции.

10. Чемпионка России по MMA нокаутировала напавшего на неё мужчину во Владикавказе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023