Испания — победитель Лиги наций, Ферстаппен выиграл Гран-при Канады. Главное к утру

Сборная Испании выиграла Лигу наций, Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец не стал возвращаться в Россию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Испания одолела Хорватию в серии пенальти и выиграла Лигу наций УЕФА.
2. Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, Алонсо — второй, Хэмилтон — третий.
3. Принадлежащий «Динамо» Иван Ордец воспользовался правом не возвращаться в Россию.
4. «Изначально у меня были другие планы». Месси рассказал о переходе в «Интер Майами».
5. Минспорта Украины изменило положение приказа о запрете соревноваться с россиянами.
6. Президент «Реала» заявил, что переход Хоселу — последний трансфер лета для «сливочных».
7. Стало известно, почему «Реал» отказался от кандидатуры Гарри Кейна.
8. Лука Модрич: я чётко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу.
9. Рейтинг WTA от 19 июня: Свёнтек лидирует, Александрова поднялась на четыре позиции.
10. Чемпионка России по MMA нокаутировала напавшего на неё мужчину во Владикавказе.
- 19 июня 2023
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