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Экс-футболист ЦСКА: причины такой игры «Зенита» в Суперкубке знает только Сергей Семак

Экс-футболист ЦСКА: причины такой игры «Зенита» в Суперкубке знает только Сергей Семак
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Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал выступление команды в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен).

«Я ждал более зрелищной игры, конечно. Тем не менее ЦСКА мне больше понравился по игре. У армейцев было намного больше хороших моментов, которые они должны были реализовывать. Но очень здорово в этих моментах сыграл Миша Кержаков.

От «Зенита» же ожидали более интересных действий. Думал, что петербуржцы будут феерить. Увы, этого не получилось. Однако это первая игра сезона на таком уровне. По ней тяжело судить. К тому же мы не знаем, может, «сине‑бело‑голубые» в этот момент были под нагрузками, или вдруг устали после прошедшего в межсезонье турнира. Поэтому смотрелась команда невыразительно. Вполне вероятно, что «Зениту» надо чуть выдохнуть, и в первой игре чемпионата он будет совсем иначе смотреться. Какие причины такой игры — знает только Сергей Богданович Семак», — приводит слова Афанасьева «Матч ТВ».

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