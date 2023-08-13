Кейн не смог помочь «Баварии», Пегула одолела Свёнтек и вышла в финал. Главное к утру

Английский нападающий Гарри Кейн дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии, где мюнхенцы уступили «Лейпцигу» со счётом 0:3, американка Джессика Пегула одолела представительницу Польши Игу Свёнтек в полуфинальном матче турнира в Монреале, Джуд Беллингем забил в своём дебютном матче за «Реал» Мадрид. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Бавария» разгромно проиграла «Лейпцигу» в матче за Суперкубок Германии
2. Джессика Пегула одолела Игу Свёнтек и вышла в финал турнира WTA-1000 в Монреале.
3. «Реал» победил «Атлетик» в стартовом матче Ла Лиги.
4. «ПСЖ» и Мбаппе могут договориться о продлении контракта.
5. «Ростов» разгромил «Рубин» в матче 4-го тура чемпионата России.
6. Уэйд, Паркер, Новицки, Газоль, Попович, Хэммон — члены Зала Славы баскетбола.
7. Гендиректор «Спартака»: новости о Зобнине — нелепый слух. Роман — наш лидер.
8. Судьи единогласно признали победу Висенте Луке в бою с Рафаэлем дос Аньосом.
9. Роналду получил «Золотую бутсу», как лучший бомбардир Клубного кубка арабских чемпионов.
10. Де Минор вышел в финал «Мастерса» в Торонто, разгромив Давидович-Фокину.
- 13 августа 2023
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