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Кейн не смог помочь «Баварии», Пегула одолела Свёнтек и вышла в финал. Главное к утру

Английский нападающий Гарри Кейн дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии, где мюнхенцы уступили «Лейпцигу» со счётом 0:3, американка Джессика Пегула одолела представительницу Польши Игу Свёнтек в полуфинальном матче турнира в Монреале, Джуд Беллингем забил в своём дебютном матче за «Реал» Мадрид. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» разгромно проиграла «Лейпцигу» в матче за Суперкубок Германии

2. Джессика Пегула одолела Игу Свёнтек и вышла в финал турнира WTA-1000 в Монреале.

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