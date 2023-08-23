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Оздоеву отказали в визе в Шотландию, «Аль-Иттихад» намерен купить Салаха. Главное к утру

Российскому футболисту Магомеду Оздоеву, выступающему за греческий ПАОК, отказали в визе в Шотландию перед игрой в рамках Лиги конференций, саудовский «Аль-Иттихад» намерен приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в скором времени может выступить с заявлением по поводу своего будущего. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Магомеду Оздоеву отказали в выдаче визы в Шотландию перед матчем Лиги конференций.

2. «Аль-Иттихад» готовит рекордное предложение «Ливерпулю» по Мохамеду Салаху.

3. Мбаппе может выступить с заявлением по своему будущему после ближайшего матча «ПСЖ».

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