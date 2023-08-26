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Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад», Гальченюк — в СКА. Главное к утру

Российский полузащитник Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад», СКА подписал американского нападающего Алекса Гальченюка, футболистки сборной Испании потребовали отставки руководства испанской федерации футбола. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в дебютном матче Захаряна.

2. СКА заключил двухлетний контракт с Алексом Гальченюком.

3. Испанские футболистки объявили бойкот сборной до отставки Рубиалеса.

4. Рохас в последней попытке лишила украинку Бех-Романчук золота ЧМ-2023.

5. ЦСКА полностью согласовал трансфер Келвена. В ближайшее время защитник вылетит в Россию.

6. Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA-250 в Кливленде.

7. Романо: Сердан Азмун подписал контракт с «Ромой».

8. Гол Беллингема помог «Реалу» минимально обыграть «Сельту» в матче 3-го тура Ла Лиги.

9. Журналист назвал Лукаку негром в прямом эфире. Его выгнали с передачи.

10. Глава ДНР Пушилин: настоящий «Шахтёр» будет играть в Донецке на «Донбасс Арене».