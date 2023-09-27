«Барселона» потеряла очки, Осимхен может подать в суд на «Наполи». Главное к утру

«Барселона» в концовке вырвала ничью в матче с «Мальоркой», нападающий Виктор Осимхен обиделся на юмористический пост и может подать в суд на «Наполи», россиянка Екатерина Александрова одолела соотечественницу Людмилу Самсонову на турнире в Токио. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» вырвала ничью в матче Ла Лиги с «Мальоркой».
2. Виктор Осимхен может подать иск в суд на «Наполи».
3. На турнире в Токио Александрова одолела прошлогоднюю победительницу Самсонову.
4. Передача вратаря Кочеткова помогла «Каролине» обыграть «Тампа-Бэй».
5. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» и вышел в 1/8 Кубка лиги.
6. Фанаты «Баварии» устроили протест и закидали поле теннисными мячами.
7. «Торпедо» в гостях уверенно обыграло «Витязь» и возглавило таблицу КХЛ.
8. Минское «Динамо» в концовке домашнего матча вырвало победу у «Ак Барса».
9. Англия не намерена играть с юношескими командами России.
10. ХК ЦСКА дома уступил «Северстали» и потерпел третье поражение в последних четырёх матчах.
- 27 сентября 2023
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