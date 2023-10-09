«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити», Дибала получил травму. Главное к утру

Лондонский «Арсенал» с минимальных счётом победил «Манчестер Сити» (1:0), нападающий «Ромы» Пауло Дибала получил травму в матче с «Кальяри» (4:1), «Салават Юлаев» крупно обыграл «Металлург» в гостях (6:2). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и догнал по очкам «Тоттенхэм».
2. Дибала получил травму в матче с «Кальяри».
3. «Салават Юлаев» в гостях крупно обыграл «Металлург», Башкиров оформил хет-трик.
4. Никита Кучеров вошёл в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ.
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