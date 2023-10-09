«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити», Дибала получил травму. Главное к утру

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лондонский «Арсенал» с минимальных счётом победил «Манчестер Сити» (1:0), нападающий «Ромы» Пауло Дибала получил травму в матче с «Кальяри» (4:1), «Салават Юлаев» крупно обыграл «Металлург» в гостях (6:2). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и догнал по очкам «Тоттенхэм».

2. Дибала получил травму в матче с «Кальяри».

3. «Салават Юлаев» в гостях крупно обыграл «Металлург», Башкиров оформил хет-трик.

4. Никита Кучеров вошёл в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ.

5. В УЕФА растёт недовольство восстановлением сборных России U17, решение могут отменить.

6. «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью со счётом 2:2.

7. Даниил Медведев проиграл Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае.

8. «Бостон» обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче НБА.

9. УЕФА перенёс международные матчи, которые должны были состояться в Израиле.

10. Диего Симеоне продлит контракт с «Атлетико» в ближайшие недели — Relevo.