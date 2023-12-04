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Камбэк «Ливерпуля» за одну минуту, хет-трик Панарина в игре с «Сан-Хосе». Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» (4:3) в 14-м туре чемпионата Англии, забив дважды за минуту, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик и помог команде обыграть «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:5, «Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ливерпуль», забив дважды за минуту, одержал волевую победу над «Фулхэмом».

2. Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Сан-Хосе».

3. «Спартак» проиграл «Ахмату» в Грозном, Абаскаль получил красную карточку.

4. «Зенит» проиграл «Локомотиву» и упустил лидерство в РПЛ, пропустив «Краснодар» вперёд.

5. Снежный матч между ЦСКА и «Ростовом» завершился победой армейцев.

6. Головин поставил несколько личных рекордов в игре с «Монпелье».

7. Третий этап Кубка России в Чусовом отменён из-за сильных морозов.

8. Ракетка Джоковича с победного «Ролан Гаррос» продана на аукционе за $ 107 тыс.

9. Источник: «Торино» хочет арендовать Миранчука, но «Аталанта» планирует только продажу.

10. Роберт Левандовски может досрочно покинуть «Барселону».