«МЮ» одолел «Челси», Кучеров бьёт рекорды. Главное к утру

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«Манчестер Юнайтед» победил в матче английской Премьер-лиги с «Челси» со счётом 2:1, российский хоккеист Никита Кучеров установил уникальное достижение среди вингеров НХЛ, а также побил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг» в плане голевых передач, «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче АПЛ.

2. Кучеров стал автором уникального рекорда среди всех вингеров ХХI века.

3. Кучеров побил рекорд «Тампы», отдав голевую передачу в 11-м матче подряд.

4. «Астон Вилла» победила «Манчестер Сити» и опередила его в АПЛ.

5. «Палмейрас» сыграл вничью с «Крузейро» и стал чемпионом Бразилии.

6. «Бавария» готова отпустить Дэвиса в «Реал», получив взамен вингера сборной Бразилии.

7. «Палмейрас» сыграл вничью с «Крузейро» и стал чемпионом Бразилии.

8. «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» благодаря голам ван Дейка и Собослаи.

9. «Сантос» вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии впервые в своей истории.

10. «Он вводит меня в отчаяние». Болельщики «Сосьедада» раскритиковали игру Захаряна.