12 топ-матчей четверга: Соболенко в 1/2 финала АО-2024, кто выйдет из группы в Кубке Азии?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 января 2024, четверг. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: доберётся ли Мэттьюс до отметки в 40 голов в сезоне?

Невероятный Остон Мэттьюс забрасывает шайбы с сумасшедшей регулярностью, помогая «Торонто» биться за попадание в зону плей-офф на Востоке. «Листья» сейчас находятся в зоне «уайлд-кард», однако до занимающей третье место в дивизионе «Тампы» рукой подать, да и игр в запасе много. Ну а у Мэттьюса 38 голов в 44 матчах – фантастика. Впереди у «Торонто» встреча с «Виннипегом» — одним из лидеров Западной конференции и командой с лучшей обороной в сезоне НХЛ. Сумеют ли Мэттьюс и Ко быть привычно эффективны против «Джетс»?

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 25 января 2024, четверг. 04:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сохранят ли Дюрант и компания свою победную серию?

«Финикс Санз» после того, как окончательно восстановился Брэдли Бил, победил в семи матчах кряду в регулярном чемпионате НБА. Команда со своим трио лидеров — Кевином Дюрантом, Девином Букером и вышеупомянутым Билом — действуют великолепно. Сейчас же клубу из Аризоны предстоит проверка на прочность от «Даллас Маверикс». Техасцы во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом не особо стабильно выступают в последнее время. Но на настолько важный матч могут серьёзно настроиться. Добьётся ли «Финикс» седьмой победы подряд?

🏀 5:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто окажется сильнее в матче лучших новичков сезона — Вембаньяма или Холмгрен?

После двух подряд поражений «Миннесоты Тимбервулвз» «Оклахома-Сити Тандер» возглавила турнирную таблицу Западной конференции. В свою очередь, «Сан-Антонио Спёрс» по-прежнему является худшей командой Запада по результатам – восемь побед при 35 поражениях. Именно в этих двух командах выступают главные претенденты на награду «Новичок года» в НБА – Виктор Вембаньяма и Чет Холмгрен. До сих пор не угасают споры о том, кто же получит данный приз. Сейчас же парням предстоит провести очный матч между собой и выяснить на деле, кто же является лучшим на данный момент.

🏒 5:30: «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 января 2024, четверг. 05:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Овечкин второй гол в 2024 году?

«Вашингтон» по-прежнему находится где-то около зоны плей-офф на Востоке, о какой-то стабильности в игре и результатах «столичным» приходится только мечтать. Александр Овечкин переквалифицировался в ассистента, но и в этой роли ему не удаётся быть достаточно продуктивным, а про голы Ови в этом сезоне и вспоминать неприятно: лишь восемь шайб за полсезона, только одна в 2024 году. Впереди у «Вашингтона» очередное серьёзное испытание – гостевая встреча с «Колорадо». «Лавины», как и всегда в последние годы, сильны в регулярке, сейчас они ведут борьбу с «Виннипегом» за победу в Центральном дивизионе.

🎾 6:00*: Влада Минчева (Россия, 15) — Эна Коике (Япония, 10), Australian Open, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли россиянка в полуфинал?

16-летняя Влада Минчева стала единственной россиянкой, пробившейся в 1/4 финала АО-2024 среди девушек. Теперь, чтобы сделать ещё один шаг по сетке, ей надо справиться с японкой Эной Коике. Победительница сразится в полуфинале с кем-то из пары Рената Ямрихова — Ксения Ефремова.

🎾 11:30*: Кори Гауфф (США, 4) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Australian Open, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Соболенко реванш за US Open — 2023?

В нижней половине сетки женского одиночного разряда до полуфинала добрались теннисистки с наивысшими номерами посева — американка Кори Гауфф (4) и белоруска Арина Соболенко (2). Обе девушки уже завоёвывали титулы на ТБШ, причём Гауфф стала чемпионкой US Open — 2023, выиграв в финале как раз у Арины. Всего же спортсменки играли шесть раз, и счёт пока 4-2 в пользу Гауфф. Победительница сразится в решающем матче с кем-то из пары Даяна Ястремская — Чжэн Циньвэнь.

🎾 13:00*: Даяна Ястремская (Украина, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12), Australian Open, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто впервые пробьётся в финал ТБШ?

Во втором женском полуфинале встретятся довольно неожиданные для столь поздних стадий ТБШ теннисистки — украинка Даяна Ястремская, которая ранее выше четвёртого круга не поднималась, и китаянка Чжэн Циньвэнь, лишь раз побывавшая до этого в четвертьфинале (US Open — 2023). До этого соперницы друг с другом не играли, а будущая победительница пересечётся в финале с кем-то из пары Кори Гауфф – Арина Соболенко.

⚽️ 14:30: Южная Корея — Малайзия, Кубок Азии, группа E, 3-й тур

Интрига: займёт ли Южная Корея первое место в группе?

Этот матч уже не имеет никакого турнирного значения для сборной Малайзии. Она проиграла оба предыдущих матча и теперь уже ни при каких обстоятельствах не поднимется выше последнего места в группе. Корейским футболистам достаточно набрать одно очко, чтобы гарантированно попасть в 1/8 финала. Но нет сомнений, что команда выйдет на поле только с одной целью — победить. Соперник не самый сильный, так что у фаворита есть возможность набрать очко и выйти в плей-офф с первого места в группе.

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⚽️ 14:30: Иордания — Бахрейн, Кубок Азии, группа E, 3-й тур

Интрига: кто пробьётся в 1/8 финала напрямую?

Сразу скажем, что задача у сборной Иордании немного проще. Она гарантированно выйдет в плей-офф даже в случае ничьей. А вот Бахрейну желательно побеждать. Если он это сделает, то пройдёт дальше. В случае ничьей команда наберёт четыре очка, но у неё отрицательная разность мячей (-1), и непонятно, хватит ли этого для выхода в 1/8 финала. Поражение практически лишит Бахрейн шансов на попадание в плей-офф, но и здесь возможны варианты.

⚽️ 18:00: Саудовская Аравия — Таиланд, Кубок Азии, группа F, 3-й тур

Интрига: потеряет ли команда Манчини первые очки на турнире?

Сборная Саудовской Аравии, которую тренирует Роберто Манчини, уже гарантировала себе выход в 1/8 финала. Ей достаточно не проиграть в заключительном туре, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Кстати, ничья устроит и Таиланд — при таком раскладе он точно займёт второе место и попадёт в плей-офф. Если номинальные гости проиграют, то при определённом раскладе (всё зависит от разности мячей) могут стать как вторыми в группе, так и третьими.

⚽️ 18:00: Кыргызстан — Оман, Кубок Азии, группа F, 3-й тур

Интрига: повторит ли Кыргызстан результат предыдущего турнира?

Четыре года назад Кыргызстан вышел в плей-офф Кубка Азии. Чтобы повторить тот результат, нужно обязательно обыгрывать в заключительном туре Оман. Любой другой результат оставит Кыргызстан на последней строчке в квартете. Впрочем, даже победа не гарантирует сборной Кыргызстана места в 1/8 финала. Многое будет зависеть от результатов сборных в других группах. Оман тоже не устроит ничья, а вот в случае победы он заметно повысит шансы на плей-офф.

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⚽️ 23:00: «Атлетико» — «Севилья», Кубок Испании, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве двух клубов Ла Лиги?

Для «Севильи» Кубок Испании — последний шанс выиграть трофей в этом сезоне и добраться до еврокубков. Сейчас команда занимает четвёртое с конца место в чемпионате Испании, так что добраться до верхних строчек будет нереально тяжело. Плюс «Севилья» завершила выступление в еврокубках. «Атлетико» занимает в чемпионате пятое место, но отставание от лидеров уже внушительное. Команда Диего Симеоне пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, но её не назовёшь главным претендентом на трофей. А вот до победы в Кубке Испании осталось всего три шага. Плюс на одного сильного соперника меньше — на предыдущей стадии «Атлетико» выкинул из турнира «Реал».