Прохоркин – симулянт или попрошайка? Но это ещё полбеды

Пятый матч серии СКА – «Спартак» завершился победой «армейцев» со счётом 2:1. Решающий гол был забит в концовке третьего периода после удаления Максима Гончарова, которого наказали за удар коленом Николая Прохоркина. Эпизод вызвал много обсуждений, прежде всего потому что четвёртый матч также был омрачён судейским скандалом и потому что нападающий СКА после столкновения держался вовсе не за колено. Разбираемся, правильно ли поступили судьи и не симулировал ли нападающий «армейцев».

Гончаров получил спорный штраф за хит на Прохоркине, СКА забил победный гол

Реакция защитника «Спартака» Гончарова на удаление за фол на Прохоркине

Было ли удаление у «Спартака» в эпизоде с хитом Гончарова на Прохоркине?

«Момент сложный, судьям не повезло, что СКА забил»

Леонид Вайсфельд отметил сложность эпизода, который можно было трактовать по-разному.



«Очень неоднозначный момент. Теоретически и Осипова можно было за подножку удалять, и вообще можно было никого не удалять. Может быть, Гончаров в этой истории вообще меньше всех виноват, но нельзя сказать, что там ничего не было. Сложный момент. Не могу сказать, почему Прохоркин держался за лицо, может быть, за спину Осипова зацепился, я не увидел, что ему попало в голову.

Проблема в том, что после всех этих моментов СКА забивает. Если бы это было в середине игры, и СКА не забил, никто бы об этом и не вспомнил. К сожалению, судьям не повезло. В предыдущем матче был удар клюшкой, без вариантов. А здесь вариантов много – и симуляция Прохоркина, и нарушение или не нарушение Осипова, тут на усмотрение судьи. Они так видели момент — значит, всё правильно сделали.

Я пять раз посмотрел, и у меня нет чёткого мнения, а судьи должны мгновенно принимать решение. Если бы мне сказали, что здесь ничего не было, я бы согласился. Также согласился бы с симуляцией Прохоркина или подножкой Осипова».

СКА забил победный гол под смех «Спартака». Кто виноват? Николай Прохоркин держался за голову, а Максима Гончарова удалили за удар коленом.

«Прохоркин лежал и выпрашивал «5+20», судьи не стали ущемлять «Спартак»

Известный арбитр Александр Зайцев разобрал эпизод в сравнении с нарушением в пятом матче серии «Барыс» — «Торпедо», когда игрок астанинцев был удалён за симуляцию.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Защитник «Торпедо» Артём Аляев толкнул нападающего «Барыса» Алихана Асетова плечом, после чего тот упал на лёд. Обоим выписали по две минуты – за атаку игрока, не владеющего шайбой, и за симуляцию. Асетов после игры заявил, что отключился после того, как ему попали в висок, но в этом случае у него был явный повод симулировать. В эпизоде в петербургском матче непонятно, почему Прохоркин держался за лицо, долго лежал на льду и попросил помощи врачей. Судьи выписали штраф за удар коленом, то есть понимали, что удара в голову не было, но почему-то Прохоркин не был наказан за симуляцию. Хочется, чтобы в КХЛ была единая линия судейства.

Почему смеялся Гончаров. Сам дурак или судьи начудили? Видео удаления защитника «Спартака» с хорошего ракурса.

«Это чистое удаление, Гончаров именно бил Прохоркина в голову. Никакой симуляции тут нет, но возможно, Прохоркин просил больший штраф. В матче «Барыс» — «Торпедо» Аляев сыграл плечом, это уже на усмотрение судьи. А Гончаров умышленно шёл бить, но попал удачно, что не убил. А так могло быть и 5+20.



Удар коленом – это неправильно, там можно было дать за игру высоко поднятой клюшкой, за удар в голову. Судьи тоже под большим напряжением, вопрос сложный. Но две минуты там было. Где были руки у Гончарова, коленом там не пахнет? Им надо было давать удар в голову, а это минимум 2+10. Судьи хотели этого избежать, чтобы не ущемлять «Спартак», и придумали удар коленом. Людям непонятно, где там нога, хотя ему били в голову. Немного неудачно судьи сформулировали удаление, опасная игра высоко поднятой клюшкой была бы понятнее. Слава богу, были опытные судьи, поступили правильно. Никакого убийства там не было на 5+20, судьи ограничились двухминутным удалением.

Нельзя говорить, что Прохоркин симулировал. Он упал, потому что ушёл от серьёзного удара, его же могли расколоть. Если бы ему попали чисто, он мог бы получить травму или даже вообще закончить. Прохоркин хотел, чтобы дали большой штраф, поэтому остался лежать и врачи вышли на лёд. Судьи на это не поддались и дали малый штраф.



Аляев бил Асетова плечом, а не локтем. Может, он ему и попал в висок, но что ему, так плохо от этого было? Асетов мог бы поехать меняться, а он упал, из-за него остановили игру. Если бы не упал, вообще не было бы удалений, а так дали обоим».