Страсти по Щербаку. Он обманывал хоккей, но его выставляют жертвой «Авангарда»

В девятом выпуске своей постоянной рубрики «Чемпионат» подводит итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Агент Щербака набивает игроку цену. Но ему уже никто не поверит

Отношения между «Авангардом» и форвардом Никитой Щербаком были официально прекращены на прошлой неделе. Президент «ястребов» Максим Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» рассказал, что контракт с хоккеистом расторгнут по взаимной договорённости, а затем эта новость появилась и на официальном сайте клуба.

Сушинский: нет смысла держать Щербака в «Авангарде», если он не попадает в топ-6

Ничего удивительного в этой ситуации нет. «Авангард» предупреждал Щербака ещё в середине сентября, когда урезал зарплату хоккеисту, но после этой меры в игре Никиты ничего не изменилось, хотя ему несколько раз давали шанс в первом звене «ястребов». Омский клуб устал терпеть и пошёл на разрыв отношении с хоккеистом.



Но поразило то, что Щербака вдруг стали делать потерпевшим в этой ситуации. Сначала огненно выступил агент хоккеиста Сергей Исаков. «У парня нормальная статистика, он набрал 6 очков в 16 матчах, по показателю полезности у него «+4», это второй результат среди нападающих команды. По показателям всё нормально, дело лишь в новом руководителе, который посчитал, что совсем необязательно выполнять указания президента России», — заявил Исаков коллегам из «Sport24». Понимаете теперь, чем оперируют агенты, продвигая своего клиента? 4 (2+2) очка в 16 матчах – нормальная статистика! И не беда, что недешёвый хоккеист не забивает голы, не создаёт моменты, не выходит в меньшинстве и вообще не делает ничего, чтобы заслужить место в составе. Исаков сделал виноватым в ситуации Рашида Хабибулина, недавно вошедшего в комитет по селекции «Авангарда», но если вопрос ребром по Щербаку поставил именно экс-глава селекционной службы «Ак Барса», то его стоит только похвалить за решительность.

Большие контракты есть, игры нет. Кто проваливает старт сезона на Востоке Локтионов не может найти себя в «Магнитке», от Щербака ждут большего в «Авангарде», а ещё в КХЛ появились сомнительные легионеры.

Затем ситуацию прокомментировал глава Профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко. «Как Щербак остался у разбитого корыта? Это вопрос к его агенту. Видимо, на каком-то этапе игрок остался без поддержки, один на один с клубом, чем тот и воспользовался. Наши юристы были, мягко говоря, удивлены», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.



Получается любопытная история. Агент винит клуб, а глава Профсоюза (в который Щербак не входит) винит агента. При этом сам Щербак говорит, что узнал о расторжении контракта от Исакова, но ведь договор расторгли по обоюдному (!) согласию сторон. Если агент был не согласен с такой постановкой вопроса, то почему не обратился в Комиссию по контрактным спорам?

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Значит, всё было сделано в соответствии с буквой закона, а сейчас агент просто пытается набить цену Щербаку и выставить виноватым клуб, в котором так некрасиво обошлись с хоккеистом с «нормальными показателями». Но кто теперь поверит Исакову? За игрой Никиты в КХЛ наблюдали два месяца, и решение «Авангарда» расторгнуть с ним контракт выглядит даже запоздалым. Если после возвращения Щербака из НХЛ агент ещё мог выбить крутое соглашение для своего клиента, то теперь все узнали истинную цену Никиты. Громкие и смешные заявления здесь не помогут.

Агент Щербака: звонили из Швейцарии, спросили, почему такого игрока расторгают

«Авангард» же всё сделал правильно. Клуб признал свою грубейшую селекционную ошибку и воспользовался возможностью разорвать отношения с игроком, не оправдавшим надежд. Очевидно, раз не было официальных жалоб, всё было сделано законно. Конечно, в этой истории смущает, что в очередной раз буквально испарился солидный договор на три года. Никто никому ничего не остался должен. Но омичи ведь просто сыграли по правилам КХЛ. Лиги, где ещё не скоро научатся уважать собственные контракты.

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В КХЛ настало время «пожарных». Когда куда-нибудь позовут Назарова?

В КХЛ настал ноябрь, время второго шанса для команд проваливших первый этап чемпионата. Кто-то рассчитывает изменить ситуацию, полагаясь исключительно на внутренние резервы, но обязательно находятся клубы, приглашающие «пожарных» — новых главных тренеров, призванных экстренно «потушить огонь». В нынешнем сезоне в роли «погорельцев» выступили ХК «Сочи» и «Трактор». При этом «леопарды» долго открещивались от помощи со стороны, пытаясь справиться своими силами, но под руководством Леонида Береснева (входившего в штаб Сергея Зубова) продолжали «гореть» матч за матчем. Да и в Челябинске, прямо скажем, слишком долго терпели Петериса Скудру. В результате в Сочи и Челябинск всё-таки приехали заслуженные «пожарные» КХЛ Александр Андриевский и Владимир Юрзинов-младший.

Скудру уволили из «Трактора». Этот тренер так и не поменялся Латвийскому специалисту сразу нашли замену. Руководство уральцев сделало правильный ход.

Любопытно, что оба специалиста совсем недавно выступали в роли экстренной помощи в Новосибирске. В позапрошлом сезоне Юрзинов привёл «Сибирь» в чувство после Павла Зубова, а в прошлом чемпионате уже Андриевский поправлял дела после ужасного старта Владимира Владимировича. Что интересно, в обоих случаях команде стало намного лучше, но желаемой цели (выход в плей-офф) «Сибирь» достичь не смогла. Означает ли это, что «Сочи» и «Трактор» теперь могут не рассчитывать на кубковую весну? Нисколько. Всё-таки одинаковых ситуаций в жизни и спорте не бывает, и у Юрзинова с Андриевским есть все шансы лишний раз доказать, что они могут давать результаты даже в экстремальных условиях. Собственно, у белорусского специалиста на юге России уже получается отлично.

Фото: hcsochi.ru

Андриевский и Юрзинов-младший должны помочь своим новым командам, тут и обсуждать нечего. А сказать хотелось о том, что безработные тренеры потихоньку занимают освободившиеся места, но при этом до сих пор нигде в КХЛ не работает Андрей Назаров. Неординарный и яркий специалист трудился в каждом из предыдущих десяти сезонов лиги, но сейчас оказывается невостребованным. А ведь Назаров максимально эффективен именно в первый год своей работы на новом месте. В это время у его команды не бывает проблем с эмоциями и мотивацией, и этого обычно хватает для довольно успешного выступления. В нынешнем сезоне услугами Назарова могли бы воспользоваться в Ярославле, Магнитогорске, том же Сочи, но там ситуация устаканилась и без самого экспрессивного тренера КХЛ. В Челябинске Андрея Викторовича ждать точно не стоило, но наверняка отставка Скудры – не последняя в этом сезоне. Мотивированный и соскучившийся по активной работе Назаров – то, что доктор прописал для команд, которые погрязли в рутине регулярки и сериях поражений. Такие в КХЛ сейчас есть, и Назаров открыт для предложений.

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Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

В КХЛ почти идеальная конкуренция. Двухочковая система даёт плоды

Мы много говорим о том, что нашей лиге сильно не хватает здоровой конкуренции между командами. Что всю власть захватили «армейские» олигархи, и вообще всё предсказуемо. Так действительно было в последние несколько лет, но в этом сезоне, к счастью, происходит другая история. Посмотрите на нынешнюю КХЛ непредвзято – она почти великолепна. На Западе в лидерах третий месяц подряд держится «Витязь», СКА по потерянным очкам – четвёртый в дивизионе, «Спартак» и «Торпедо» выше «Йокерита» и «Локомотива», а минское «Динамо», не побеждавшее месяц, всего в шести очках от зоны плей-офф.

Уровень хоккея в КХЛ выравнялся, но лига стала скучнее. Почему? Битва «армейских» грандов стала рядовым матчем, а звёзд в Континентальной лиге практически не осталось.

На Востоке всё совсем прекрасно. Пока непоколебимы «Ак Барс» и «Авангард», но где-то совсем рядом «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Барыс», и кто сейчас сможет назвать будущего победителя конференции? Может быть, это будет «Магнитка», поправившая свои дела, или «Автомобилист», за месяц проделавший путь из князи в грязи? А чем плохи «Адмирал» или «Нефтехимик», способные, оказывается, побеждать серийно? В Восточной конференции вообще ничего не понятно, последнее место от восьмого отделяет всего пять очков, и невозможны никакие прогнозы. Здесь будет, возможно, самый крутой плей-офф в истории КХЛ.

Лига понемногу приходит к равенству между клубами. Слова о том, что в КХЛ не осталось слабых команд, перестают быть только словами. Конечно, мы не обманываем себя, и знаем, из-за чего так получилось. Не благодаря росту уровня условного «Адмирала», а вследствие падения верхней планки. Из КХЛ уехали звёзды, многие яркие личности, лига стала серее. Но, парадокс, при этом интереснее. И не знаю как вы, уважаемые читатели, а я готов это принять. Только бы и дальше продолжать не угадывать больше половины результатов игрового дня.



Но за приближение идеалов «равенства и братства» мы должны благодарить не только ослабление СКА и других олигархов. Стоит признать, что на пользу интриги неплохо работает механизм двухочковой системы. По итогам прошлого сезона мы выясняли, что он лишь нивелировал значимость побед в основное время, но сейчас изменение заработало и в ином ключе. Посмотрите, у нас немало команд ударились в октябре в тяжёлую серию поражений, но ни одна не отклеилась безнадёжно от зоны плей-офф. В свою очередь не так уж и далеко убежали от преследователей редко проигрывающие ЦСКА и «Ак Барс».



Даже если посмотреть с прицелом на плей-офф, то сможем ли мы сейчас определить финалистов конференций? ЦСКА – понятно, а кто будет второй на Западе? СКА здесь вовсе не фаворит. Про Восток и говорить нечего, там ещё сто раз всё перемешается и перевернётся. Всё-таки КХЛ может и теряет в зрелищности, но становится интереснее. Давайте этим наслаждаться.

Две крутых момента недели, которые многим не понравились. Но они необходимы КХЛ

Нашу лигу в прошедшие семь дней слегка всколыхнули два эпизода. Первый – это перформанс тафгая «Куньлуня» Гарета Ханта в Нижнем Новгороде. Второй – амплитудное избиение Олегом Евенко форварда «Салавата» Владимира Жаркова. На самом деле, в обоих поступках хорошего ничего нет, особенно это касается защитника минского «Динамо». Колотить, словно боксёрскую грушу, уступающего в росте и весе и не желающего драться соперника – это не дело. Хант тоже мог нанести серьёзную травму Денису Баранцеву, а затем вёл себя вызывающе по отношению к болельщикам.

Канадский боец снова устроил побоище в России. Его нужно гнать из КХЛ Гарет Хант грязно ударил в голову, потом полез в драку и начал провоцировать болельщиков.

Оба поступка наверняка заслуживают порицания, ведь нарушены принципы взаимоуважения и какой-то общей морали. Но давайте не будем ханжами. КХЛ нужны яркие моменты, в том числе и спорные. Главное – чтобы не было откровенной грязи, но ни Хант, ни Евенко ничего заслуживающего такого определения не сделали.



Столкновения Гарета с Баранцевым выглядит жёстко, но канадец не задирает локоть и, по сути, просто въезжает в капитана «Торпедо» на большой скорости. Ему можно предъявить неправильную атаку соперника за слишком большой разгон перед силовым приёмом, но удара в голову там не было. КХЛ, кстати, даже задним числом не выписало Ханту штраф за то столкновение, а лишь назначило его агрессором в драке. Да, Гарет сам себя завёл могучим хитом, а потом накинулся на Михаила Орлова. Кто-то скажет, что таким моментам не место в нашем хоккее, но с другой стороны – чем бы нам тогда запомнился матч «Торпедо» — «Куньлунь»? А так и яркий хит, и драка, и брошенная сервисменом «Торпедо» клюшка на лёд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



Что касается боя Евенко, то это эпизод из той же серии. Не очень красиво, но как часть шоу – пойдёт. При этом Жарков – вовсе не мальчик для битья, Владимир мог бы принять бой, но в том эпизоде он решил заработать для своей команды время в большинстве. И он добился своей цели, также как и Евенко выплеснул эмоции. Но тема крутых боёв белорусским гренадёром теперь требует полноценного раскрытия. Хотелось бы увидеть бой Олега, например, с Артюхиным или Свитовым – тут уж никто возражать не будет.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



К чему я всё это веду? Я вовсе не пытаюсь найти одобрения в подобных поступках. Хочу лишь донести, что они тоже нужны в КХЛ. Да, нам нужны элементы жести, ведь это неотъемлемая часть хоккея, как шоу. Ни в коем случае никому нельзя скатываться до уровня «Витязя» образца первых сезонов лиги с тафгаями-беспредельщиками, но заводные, неординарные и спорные моменты – это важная часть того фундамента, на котором держится и будет держаться интерес к КХЛ. Главное – чтобы не было грязи и травм, а на всё остальное мы должны реагировать нормально. Ведь никто же не предлагает выгнать из НХЛ Никиту Задорова, вызвавшего на бой скамейку «Флориды»?