Легионеры КХЛ забыли, что получают миллионы в России. Их нужно наказать рублём

Игроки НХЛ тоже разъезжаются по домам, но никто из них с критикой лиги не выступает.

Плей-офф КХЛ приостановлен минимум до 10 апреля, поэтому легионеры клубов, ведущих борьбу за Кубок Гагарина, логично разъехались по домам. К слову, уехали не только те игроки, чьи команды ещё не вылетели. Например, капитан «Автомобилиста» Найджел Доус, чей контракт действует до 30 апреля 2020 года, тоже покинул пределы России. Улетели иностранцы «Салавата Юлаева», «Ак Барса», ЦСКА.

Пауза в КХЛ спровоцирует побег легионеров из России? Обратно они уже не вернутся Игроки готовы потерять деньги и нарушить условия контрактов, лишь бы переждать эпидемию коронавируса дома.

Ничего плохого и зазорного, учитывая случившуюся форс-мажорную обстановку, в возращении иностранцев на родину нет, но некоторые из них зачем-то выступают с не слишком понятыми заявлениями, которые бьют не только по имиджу КХЛ, но и по клубам, в которых выступают эти игроки. В результате отдуваться за иностранцев приходится менеджерам или агентам. Эта ситуация неправильная, хоккеисты, зарабатывающие миллионы, должны понимать, что и когда можно говорить.

«Неделю назад мы просто переживали, не зная, что происходит. Каждый день закрывалось всё больше границ, добраться домой из России стало намного труднее. Как только мы стали готовы, то сели на первый же самолёт.

Дома нам намного более комфортно. Самым большим стрессом было бы заболеть там или попасть там на карантин. Непонятно, какую рода помощь они могут оказать и как будут бороться с этим. Для нас было огромным облегчением сесть на самолёт и вернуться домой.

Что касается плей-офф КХЛ, то я надеюсь, что его в конечном счёте отменят. Игроки начинают высказываться, говорят своё мнение. В России осталось ещё довольно много легионеров из других стран. И они как бы в подвешенном состоянии. Я действительно счастлив, что мне не надо принимать такое решение. Определённо, всё сложилось не так, как мы хотели. Но есть и хорошая новость. Она заключается в том, что мы смогли выбраться оттуда», — заявил форвард «Автомобилиста» Найджел Доус в интервью изданию Winnipeg Sun.

В плей-офф Доус, как и все иностранцы уральцев, сыграл слабо, а ведь его зарплата не просто большая. Она — огромная! Больше Доуса в КХЛ зарабатывал только Сергей Мозякин. На месте Доуса, которому, нет сомнений, «Автомобилист» заплатит и за март, и за апрель, другой игрок мог бы спокойно заниматься домашними делами, не делая в прессе громких заявлений. Но Найджел зачем-то пошёл по-другому пути.

«Есть хорошая новость — мы смогли выбраться из России». Доус взял пример с Умарка? Оказывается, проиграть в первом раунде было не так уж плохо.

Если Доус выступил в канадской прессе, то финский вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола – в финской.

«Когда клуб дал мне разрешение на выезд, я забронировал билеты. Важно было выехать немедленно. Сейчас я нахожусь дома, в Тампере, на карантине. На тот момент главной задачей было вернуться из России в Финляндию. Странно, что КХЛ ещё думает играть.

Какой будет ценность плей-офф КХЛ, если розыгрыш продолжится? Нулевой. Игры не будут иметь должного уровня. Это было бы неправильно — играть, когда весь мир находится в кризисе. Коронавирус сильно распространяется по всему миру. С какой стати ситуация в России будет иной? Странно, но в Уфе коронавирус никак не сказывался на жизни людей. На улице было достаточно народу», — заявил Метсола изданию Ilta-Sanomat.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне, как и годом ранее, здорово стартовал в плей-офф, выбив из борьбы на трофей «Авангард». Юлаевцы, после паузы в КХЛ, отнеслись к ситуации с легионерами с пониманием, не стали чинить им никаких препятствий. В общем, поступили грамотно и по-человечески, за что иностранцы должны сказать руководству спасибо.

Вместо этого в зарубежных СМИ появляются интервью, которые, мягко говоря, не слишком приятны как лиге, так и клубам. Посмотрите, как ведут себя игроки из НХЛ. Тот же Валерий Ничушкин недавно вернулся из Северной Америки в Россию, но никаких разгромных интервью и жалоб от него не последовало.

В результате ситуацию за Метсолу пришлось разруливать его агенту Андрею Трефилову, который разложил всё по полочкам.

«У Юхи Метсолы действующий контракт с клубом. Разумеется, что при первой же возможности Юха вернётся в КХЛ в расположение «Салавата Юлаева». У уфимцев собрался сильный коллектив, поэтому мой клиент, как и вся команда, хотел побороться за Кубок Гагарина, но случилась форс-мажорная ситуация.

Но это не значит, что Метсола недооценивает лигу или же не собирается возвращаться в Россию. Тем более соглашение Юхи действует до 30 апреля 2022 года. Метсола вернётся сразу, как это понадобится и будет заявление лиги о возобновлении турнира», — отметил Трефилов.

Ещё раньше Метсолы со СМИ пообщался Линус Умарк, якобы заявивший, что ни при каких обстоятельствах не вернётся в Россию. Правда, после звонка редакции «Чемпионата» Линус сказал, что шведский журналист переврал его слова и написал совершенно не то, что говорил нападающий. Возможно, это действительно так, либо же Умарк понял, что сболтнул лишнего. В любом случае, издание Expressen заменило часть интервью игрока.

Шведское издание Expressen изменило часть интервью Умарка про возвращение в КХЛ

«Я никогда не говорил, что не вернусь. Я счастлив в Уфе, в команде и буду рад, если нужно будет приехать назад. Сейчас я рад быть дома, вместе с родными. Но если сезон возобновится, то я, конечно, приеду в команду.

Откуда взялись эти слова в шведской прессе? Я уже позвонил журналисту и потребовал дать опровержение. Это его фантазия, я ничего такого никогда не говорил. С радостью вернусь в «Салават», — сказал Умарк «Чемпионату».

Думается, что после всех этих случаев легионеры будут вести себя умнее, так как их представители уже наверняка связались со своими клиентами, попросив спокойно пережидать ситуацию, а не делать необдуманных заявлений. Кого-то, может, и вовсе накажут рублём.

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