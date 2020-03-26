«Ходите на него, пока есть возможность». Кем был и как уезжал в НХЛ Владимир Тарасенко

«Ходите на Тарасенко, пока есть возможность»

Будучи сыном известного нападающего Андрея Тарасенко и внуком хоккеиста Владимира Тарасенко-старшего, будущий лидер «Сент-Луиса» вряд ли мог выбрать другой жизненный путь — спорт и хоккей сразу заняли первое место. Владимир родился в Ярославе, где выступал тогда его отец, но заниматься хоккеем начал в Новосибирске, который считает своим родным городом. Тарасенко-младший с юных лет проявил себя как талантливый игрок и результативный нападающий — частенько становился лучшим бомбардиром и снайпером в своих юниорских командах, но тренерами юниорской сборной России был замечен не сразу. Лишь в 17 лет он попал в её состав, и на ЮЧМ-2008 набрал 15 (8+7) баллов в 7 матчах, став самым результативным игроком команды, обойдя Кузнецова, Бурмистрова и Кабанова.

Примечательно, что годом ранее Тарасенко уже выступал за фарм-клуб «Сибири», а в 16 лет уже был в обойме основной команды.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Свой первый результативный балл на взрослом уровне Владимир набрал в Омске на предсезонном турнире памяти Блинова в августе 2008 года. «Эмоции только положительные. Отдал голевую передачу, за что спасибо партнёрам — организовали хороший момент. В такой отличной команде не может быть плохих эмоций. Есть ли шанс сыграть за «Сибирь» в регулярном чемпионате? Всё зависит от меня, как буду работать, тренироваться. Пока вроде бы получается, но надо много работать, и будет ещё лучше», — говорил тогда Тарасенко.

Статистика Владимира Тарасенко в последнем сезоне за СКА

Именно ему принадлежит первый гол «Сибири» в первом сезоне КХЛ: в том, что историческая шайба была заброшена 16-летним новобранцем, усматривали добрый знак. В итоговом голосовании на приз лучшему новичку Тарасенко занял второе место, чуть уступив вратарю «Магнитки» Илье Проскурякову.



Получилось так, что в МХЛ Владимир поиграл очень мало — за два сезона он провёл в молодёжке только 4 матча, а всё остальное время был в команде КХЛ, где уже на второй сезон продемонстрировал очень неплохой результат — 24 (13+11) очка в 42 матчах при показателе полезности «+9». Это было лучше, чем у опытных Лапина, Тюрина, Муратова или Мирнова, но попасть в плей-офф новосибирцы тогда не смогли.

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«Могу сказать болельщикам — ходите на него, пока есть возможность. Потом, когда он станет звездой НХЛ, вы сможете сказать, что видели, как он играл за «Сибирь» и начинал свою карьеру», — отмечал в интервью клубному журналу скаут новосибирцев Кен Худиков. Тогда, глядя на неудачные результаты команды, над этими словами многие посмеивались, но специалист оказался прав.

Энлунд — Лехтеря — Тарасенко

Прорыв для «Сибири» случился в сезоне-2010/2011, но в нём клубная статистика Владимира была не так хороша, как годом ранее (9 голов, 10 передач). Зато Тарасенко стал обладателем легендарного золота МЧМ в Баффало, когда сборная России в великолепном стиле обыграла канадцев, а сам Владимир был капитаном той молодёжки.



На следующий сезон ударную тройку «Сибири» составили Тарасенко, Йонас Энлунд и Йори Лехтеря — по признанию босса новосибирцев Кирилла Фастовского, эта тройка для него является абсолютно лучшим сочетанием форвардов за всю историю клуба. Именно тогда Тарасенко, которому до этого выдавали много авансов и называли будущей звездой, начал по-настоящему раскрываться: нападающий набрал 38 (18+20) очков в 39 матчах и был очень заметен. Увы, но обилие травм и общая нестабильность результатов команды не позволили «Сибири» попасть в плей-офф, и в концовке регулярного чемпионата Тарасенко перешёл из родного Новосибирска в питерский СКА. В той истории до сих пор много непонятного. По всем предварительным прикидкам, Владимир должен был оказаться в московском «Динамо», но, как потом предполагали болельщики, в дело вмешалось телефонное право и последовал обмен в Петербург на Вячеслава Солодухина. Спустя несколько лет Фастовский на встрече с болельщиками с радостью объявил, что «Сибирь» смогла вернуть себе права на Тарасенко в КХЛ.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В том розыгрыше Кубка Гагарина Владимира было не остановить: он набрал 16 очков в 15 кубковых матчах и стал лучшим бомбардиром СКА в плей-офф. После этого, по идее, Тарасенко должен был уехать в НХЛ, где его давно ждал «Сент-Луис», но в дело вмешался локаут. Владимир на время остался в Питере, где играл в тройке с Ильёй Ковальчуком и Виктором Тихоновым, которая стала одной из самых результативных в лиге, забросив за один только октябрь 22 шайбы.

Дебют под знамёнами Хичкока

В середине января 2013 года локаут закончился и Тарасенко отправился за океан, чтобы блестяще дебютировать за «Блюз». В своём первом матче в НХЛ Владимир оформил дубль в ворота «Детройта». «Я немного нервничал перед игрой, но сейчас я счастлив, что попал именно в эту команду. Хочу поблагодарить своих партнёров, они мне очень помогли. Всё было как во сне… Болельщики здорово нас поддерживали. Хочу поблагодарить их за тёплое приветствие в мой адрес. Думаю, мне здесь понравится», — сказал Тарасенко после игры.

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За первые 8 матчей в «Сент-Луисе» россиянин набрал 10 очков и уже дал повод говорить о себе как о претенденте на «Колдера», но в дело вмешалась травма. В матче с «Колорадо» его жёстким силовым приёмом встретил Майк Олвер, в результате чего Владимир получил сотрясение мозга и выбыл из строя на 10 матчей. «Это трудный урок для него. Думаю, что он не ожидал удара. Когда имеешь дело с молодёжью, то надеешься, что она не получит травм до того, как выучит свои уроки», — говорил тогдашний наставник «Сент-Луиса» Кен Хичкок.



«Это моё первое сотрясение в хоккее. Теперь буду умнее. Надо быть всегда готовым к тому, что тебя могут атаковать. В России на больших площадках есть гораздо больше времени на принятие решений. А здесь чуть задумался — и всё. Получи сотрясение мозга», — констатировал Тарасенко, вернувшись в строй.



Настоящим лидером «Сент-Луиса» он станет на третий сезон в НХЛ, а в сезоне-2018/2019 будет одним из творцов настоящей сказки для «музыкантов», которые превратились из команды, занимавшей последнее место в лиге в обладателя Кубка Стэнли.

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