Когда определятся с будущим? 12 лучших ограниченно свободных агентов КХЛ

У них на руках предложения от старых клубов, но принимать их по разным причинам они не спешат.

В КХЛ продолжается межсезонье, очень интересная пора переходов, продлений контрактов и сделок иного характера, и мы продолжаем рассказывать о его нюансах. Сегодня поговорим о лучших из оставшихся хоккеистов в статусе «Ограниченно свободный агент».

Немного о правовом регламенте КХЛ. Ограниченно свободный агент – это хоккеист, не достигший возраста 29 лет (по году рождения), чей прежний контракт истёк 30 апреля, но он получил до этой даты квалификационное предложение от своего старого клуба. Сегодня, 31 мая, последний день, когда игроки в таком статусе могут принять контрактное предложение от других команд, и тогда у старого клуба будет ещё семь календарных дней, чтобы его повторить. Если этого не произойдёт, то хоккеист перейдёт в новый клуб.



В случае если до конца сегодняшнего дня ограниченно свободные агенты не примут предложения своего старого или какого-либо другого клуба, то у их прежних команд будет весь июнь для того, чтобы всё-таки договориться об условиях нового соглашения. Если подпись под договором поставлена не будет, то с 1 июля хоккеисту будет присвоен статус «Закреплённые права».



Разбираемся на примерах.

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Защитник Никита Трямкин получил квалификацию от «Автомобилиста», но подписывать новое соглашение с родным клубом не спешит. Равно как и рассматривать продолжение карьеры в других командах КХЛ. Дело в том,



что Трямкин очень хочет вновь попробовать свои силы в НХЛ, а его агент Тодд Даймонд ведёт активные переговоры с «Ванкувером». У клуба тоже есть интерес к российскому защитнику, и наверняка в обычных условиях заключение контракта было бы лишь делом времени. Но все карты спутала пандемия коронавируса.

Фото: hc-avto.ru

«Кэнакс», у которых совсем мало места под нынешним потолком зарплат, ждут ясности по финансовым условиям для клубов в следующем сезоне. Пока не будет соответствующей информации, контракт с Трямкиным заключён не будет, а на это может уйти много времени. Кроме того, мы уже знаем, что НХЛ собирается начать чемпионат-2020/2021 только в январе, и далеко не все хоккеисты из России и Европы готовы брать столь длинную паузу.

Как будет конкретно с Трямкиным – пока непонятно. Похоже, что перебивать квалификацию «Автомобилиста» никто из клубов КХЛ не собирается, а значит, уральцам удастся сохранить права на своего защитника. Дальше Никита будет ждать развитие ситуации в НХЛ, и при неудачном для себя сценарии всегда успеет подписать новый договор в Екатеринбурге.

В Магнитогорске уже удалось продлить контракты с рядом ограниченно и неограниченно свободных агентов, но далеко не со всеми хоккеистами получается найти компромисс. Так, до сих пор не принял квалификацию «Металлурга» защитник Алексей Береглазов. Ещё в апреле директор уральцев Сергей Ласьков говорил, что имеет претензии по игре к Алексею, и хоть и хочет сохранить защитника в составе, но только за адекватные деньги.

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У Береглазова, видимо, другая оценка своего уровня, и предложение «Металлурга» он до сих пор не принял. Более того, по моей информации, Алексей уже договорился о подписании однолетнего контракта с «Авангардом». Очевидно, «ястребы» готовы не только дать Береглазову более привлекательный контракт, чем «Металлург», но и выплатить уральцам компенсацию. Ведь «Магнитка» квалификацию защитнику всё-таки сделала и, соответственно, сохранила на него права. Кстати, если сделка оформится официально, то это будет уже третий оффершит омичей в нынешнее межсезонье.

Даниил Вовченко («Северсталь»)

Вовченко, довольно ярко заявивший о себе ещё в сезоне-2016/2017, пока никак не может раскрыться по-настоящему, но в «Северстали» всё равно заинтересованы в сохранении своего воспитанника. Ещё 22 апреля Даниилу было сделано квалификационное предложение, однако хоккеист его не принял до сих пор.



Возможно, имеет место конфликт интересов. Вовченко понимает, что ему уже 24 года, в «Северстали» он провёл четыре полных сезона, и самое время существенно улучшать финансовые условия договора. Но по игровым показателям Даниил на роль лидера клуба никак не тянет и даже, скорее, деградирует. Могу предположить, что череповчане просто решили Вовченко не переплачивать, а хоккеист решил подождать других предложений. Но о каком-то интересе к нему в КХЛ ничего не слышно, так что, вероятно, Даниил останется в Череповце на условиях, которые сейчас выгодны «Северстали».

Николай Демидов («Сибирь»)

«Сибирь» не прочь подписать новый контракт с одним из своих самых перспективных активов, но Николай Демидов принимать квалификацию «снежинок» не спешит. В начале мая Кирилл Фастовский говорил, что Демидов сам толком не определился со своим будущим и хотел посмотреть, что ему предложит рынок, но прошёл месяц, и, видимо, ничего не изменилось. Защитника мог перекупить «Авангард», но «ястребы» решили сделать оффершит Дамиру Шарипзянову, а других желающих увести Николая из «Сибири» не находится.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очевидно, что Демидов хочет расти, но вряд ли и в «Сибири» будут мешать прогрессу хоккеиста. О топ-клубах мечтает каждый игрок, но Демидов хоть и очень талантливый, но не самый стабильный, а к тому же подверженный травмам защитник. Возможно, ему будет даже полезнее ещё какое-то время поиграть именно в Новосибирске, где в линии обороны не такая большая конкуренция и больше возможностей себя проявить. Всё идёт к тому, что «Сибири» и Демидову удастся-таки прийти к компромиссу – Николай, прошедший через рынок, уже должен быть посговорчивее.

Юридически ситуация с Жафяровым схожа с историей Трямкина. Прежний клуб Дамира «Торпедо» сделал хоккеисту квалификационное предложение, сохранив на него права, при этом сам игрок его не принимает и нацелен на НХЛ. Вот только габаритного, физически мощного Трямкина в Америке представить можно спокойно (тем более что он там уже играл), а в перспективы миниатюрного, лёгкого Жафярова за океаном верится с трудом.



О желании перекупить Дамира со стороны других клубов КХЛ пока ничего неизвестно, а значит «Торпедо», вероятнее всего, удастся сохранить права на хоккеиста. Дальше нижегородцы уже смогут распоряжаться ими по своему усмотрению: обменивать в другую команду либо договариваться с хоккеистом об условиях контракта. Но похоже, что ясность в этой истории наступит нескоро, так как вариант с НХЛ стороной Жафярова будет прорабатываться до последнего.

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Щербак, за плечами которого остался крайне неудачный сезон, намерен перезагрузить карьеру и не прочь сделать это в составе «Трактора». В интервью «Чемпионату» хоккеист рассказывал, что он многое переосмыслил за прошлый год, и теперь готов доказывать свою состоятельность на уровне КХЛ. Челябинская команда, где он заканчивал минувший чемпионат, его полностью устраивает.

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«Трактор» в свою очередь сделал Щербаку квалификацию, чтобы закрепить права на хоккеиста, но до реальных переговоров о новом контракте, похоже, пока дело не дошло. Но и перебивать предложение челябинцев никто в КХЛ не собирается. Очевидно, главные торги между агентом хоккеиста и клубом начнутся в июне, и я думаю, что в результате они придут к соглашению, устраивающему обе стороны.

Шведский нападающий, ставший лучшим бомбардиром южан в прошлом сезоне, вроде бы точно должен был покинуть «Сочи», но теперь возможны варианты. В первую очередь Стрёмвалль рассматривал продолжение карьеры за океаном, но недавно Мальте сам заявил, что всё идёт к тому, что он останется в КХЛ.

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Была информация, что год назад Стрёмвалль подписывался с «леопардами» с тем условием, что по истечении контракта сможет покинуть клуб без компенсации. Но арбитраж КХЛ принял противоположное решение и теперь желающим приобрести форварда нужно что-то дать «Сочи». По слухам, на Стрёмвалля всерьёз претендовал «Авангард», но «южане» выставили за Мальте требования, которые омичи посчитали завышенными, и сделку пришлось отложить.



В результате по будущему Мальте пока нет никакого понимания. Поговаривают, что он может и вовсе остаться в ХК «Сочи», хотя у «леопардов» в составе уже есть пять легионеров. Думается, что и сам Стрёмвалль желает перейти в топ-клуб, так что основные торги по его кандидатуре наверняка ещё впереди.

Фото: photo.khl.ru

Особняком стоят ограниченно свободные агенты ЦСКА. Понятно было, что всем игрокам «армейцы сделали квалификационные предложения, но только для того, чтобы сохранить права, так как все они собрались в НХЛ. Григоренко уже даже подписал контракт с «Коламбусом», однако в лиге признали его неправомерным.

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С КХЛ ведь тоже не всё просто. У ЦСКА сейчас попросту нет места под потолком зарплат даже для одного из перечисленных хоккеистов, а никаких поблажек «армейцам» лига вроде бы делать не собирается. Другим же клубам, чтобы подписать, например, Капризова или Сорокина придётся выплатить красно-синим гигантскую компенсацию. Словом, ситуация сложная.

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И касается она не только Григоренко, Капризова и Сорокина, но и Науменкова с Шалуновым, которые тоже заявляли о желании попробовать свои силы в НХЛ. Неопределённость с североамериканским хоккеем может заставить этих игроков передумать и вернуться к переговорам с ЦСКА о новом контракте, но, опять же, у «армейцев» сейчас нет для них места под кепкой, даже если хоккеисты согласятся сильно ужаться в деньгах.