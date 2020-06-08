Новые фамилии в КХЛ. Они запомнятся надолго или промелькнут незаметно?

Тренеры, хоккеисты и даже руководители без опыта работы в нашей лиге, за которыми мы будем наблюдать в следующем сезоне.

Любое межсезонье в КХЛ интересно не только сделками с участием уже известных в лиге хоккеистов, но и появлением новых лиц в нашем чемпионате. Это могут быть и тренеры, и функционеры, и игроки-легионеры, и даже русские ребята, отправившиеся на повышение из ВХЛ или каких-либо других лиг. Сегодня рассказываем, каких новичков клубы КХЛ уже подписали, а чьё появление ожидается в ближайшем будущем. Сделают ли они нашу лигу лучше и запомнятся надолго или промелькнут незаметно?

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ЦСКА

Кого подписали: н. Николай Голдобин, н. Владислав Барулин

Одна из главных сделок «армейцев» во всей трансферной кампании – возвращение из-за океана Николая Голдобина. Воспитанник московской хоккейной школы «Белые медведи» шесть лет назад был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде драфта, но за «акул» в НХЛ практически не сыграл, а в 2016-м был обменян в «Ванкувер». «Косатки» тоже поначалу мариновали Николая в «Ютике», однако в сезоне-2018/2019 Голдобин ни разу не спускался в АХЛ. Впрочем, никакого развития не последовало. Видимо, в «Ванкувере» не впечатлились 27 очками, и прошлый чемпионат Николай целиком провёл во второй по рангу североамериканской лиге. В результате Голдобин разочаровался во всей заокеанской системе и решил вернуться на родину. С головой и руками в хоккейном плане у форварда всё в порядке, и он может заиграть в ЦСКА, тем более что состав «армейцев» существенно обеднел на топовых игроков. Главное же для Голдобина – не стать вторым Щербаком.

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Ещё одна новая фамилия, которую красно-синие могут открыть в следующем сезоне, – Владислав Барулин. 23-летний нападающий в прошлом чемпионате стал лучшим бомбардиром пензенского «Дизеля» в ВХЛ и закономерно пошёл на повышение, да ещё и сразу в состав действующего чемпиона КХЛ. Понятно, что Барулину придётся пробиваться в ЦСКА через «Звезду», но стимул у него сейчас появился превосходный.

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«Йокерит»

Кого подписали: з. Никлас Фриман, з. Джонатан Пудас

Финский «Йокерит» решил найти замену ведущим защитникам Микко Лехтонену и Оливеру Лауридсену на европейском рынке и, кажется, вполне преуспел. «Шутами» в это межсезонье стали финн Никлас Фриман и швед Джонатан Пудас.

Первый чем-то похож на Лауридсена. Не такой огромный, как датчанин, но тоже очень мощный. Не самый результативный, но знающий, как подключаться в атаку, а ещё — надёжный и спокойный. В прошлом сезоне Фриман был капитаном ХПК, так что с лидерскими качествами у него всё в порядке.

Швед Пудас постарается компенсировать потерю Лехтонена – лучшего защитника КХЛ сезона-2019/2020. Джонатан – один из самых результативных защитников прошедшего чемпионата Швеции, при этом эффективен он не только у чужих ворот. Словом, резюме у новичков «Йокерита» прекрасное, в КХЛ они могут стать новыми звёздами лиги. Посмотрим, как будет в реальности.

«Динамо» М

Кого подписали: н. Оскар Линдберг, з. Дмитрий Возовик

Московское «Динамо» привезло в КХЛ форварда Оскара Линдберга – опытного двустороннего центрального нападающего, который призван закрыть брешь бело-голубых во втором звене. Линдберг на взрослом уровне никогда не был особо результативен, зато умел вести игру и неплохо связывать между собой вингеров, так что в «Динамо» на него очень рассчитывают в этом плане. Кроме того, в НХЛ Линдберг выходил в нижних звеньях и наверняка поднаторел в игре в обороне.

Дмитрий Возовик – 23-летний защитник, пока не поднимавшийся выше ВХЛ. Следующий сезон он точно начнёт в одном из фарм-клубов бело-голубых (в Твери или Санкт-Петербурге), и каких-то особых перспектив в КХЛ на его счёт пока не просматривается. Но он будет пытаться понравиться тренерам «Динамо», а дальше будет видно. В принципе, защитная линия у москвичей не самая сильная.

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«Спартак»

Кого подписали: з. Эмиль Дьюс

Шведский защитник до «Спартака» ещё официально не добрался, хотя генменеджер красно-белых Алексей Жамнов подтвердил его переход ещё месяц назад. Но Дьюс пока связан контрактными обязательствами с «Флоридой», а сезон в НХЛ пока далёк от завершения.

Впрочем, за «пантер» Дьюс в нынешнем сезоне не сыграл ни матча, как и за «Даллас», куда он и перешёл прошлым летом из шведского чемпионата. Зато в АХЛ Эмиль играл много и вполне результативно, так что этот трансфер «Спартака» видится заменой для Патрика Херсли. Дьюс моложе соотечественника, а вот есть ли у него в арсенале такой же могучий бросок, это ещё предстоит узнать.

«Витязь»

Кого подписали: з. Линус Хультстрём, н. Маттиас Теденбю, н. Джастин Дэнфорт

Про отличную работу «Витязя» на европейском рынке сказано уже немало, а ожидания от подольских новичков-легионеров – огромные. Просто кратко напомним, что Хультстрём в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Юргордена», Теденбю – вторым бомбардиром «Давоса», а Дэнфорт набрал больше всех очков во всём финском чемпионате и был признан лучшим игроком регулярки. Такие ребята должны зажечь и в КХЛ.

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«Торпедо»

Кого подписали: генмен. Максим Гафуров, з. Брэди Остин, з. Крис Уайдман

Главное новое лицо КХЛ от «Торпедо» — генеральный менеджер Максим Гафуров. Прежде Гафуров занимал должность директора по развитию компании InStat и с хоккеем был связан лишь косвенно. Конечно, это огромный риск для нижегородцев – аналитические способности, безусловно, важны для менеджера, но как быть с полным отсутствием опыта и связей в хоккейных кругах? Многие приводят в пример известный фильм «Человек, который изменил всё», но важно помнить, что в той картине никому не известный аналитик был лишь помощником менеджера. В жизни же Гафурову предстоит проводить все операции самостоятельно.

По разным причинам «Торпедо» серьёзно затормозилось в проведении селекционной политики, но сейчас понемногу навёрстывает упущенное. В том числе, подписывая новичков-легионеров. «Автозаводцами» уже стали Брэди Остин и Крис Уайдман. Первый – лучший бомбардир чешского «Кладно». Достижение не самое великое, учитывая уровень Экстралиги и тот факт, что клуб Яромира Ягра был одной из худших команд чемпионата. Но посмотреть на Остина будет любопытно. А вот сделка по Уайдману гораздо интереснее. За плечами Криса почти две сотни матчей в НХЛ и сильный прошлый сезон в АХЛ. Это результативный, жёсткий, обученный защитник, который точно поможет «Торпедо».

ХК «Сочи»

Кого подписали: спортдир. Андрей Зюзин, н. Йере Карьялайнен, н. Линус Юханссон, н. Маркус Нильссон, в. Йоэль Лассинантти, н. Дмитрий Колготин

Больше всего новичков для лиги собирается представить ХК «Сочи». Причём, начиная с фигуры спортивного директора Андрея Зюзина. Раньше он мелькал в прессе, выступая в роли эксперта, работал в тренерском штабе «Салавата», а теперь уфимец будет заниматься селекцией «леопардов». Оценить работу Зюзина мы уже имели возможность: едва придя в команду, он разорвал контракты со всеми ветеранами (Петров, Выглазов, Щитов) и подписал ряд молодых хоккеистов (Мищенко, Островский). А ещё – наложил вето на несколько странных сделок, которые собирался провести предшественник Зюзина Сергей Гомоляко.

Что касается новичков «леопардов» среди игроков, то почти все они были подписаны до прихода Зюзина. Южанам удалось заключить контракты с очень любопытными скандинавскими форвардами Карьялайненом, Юханссоном и Нильссоном, которые наверняка составят ударное звено «Сочи» в следующем сезоне. «Леопарды» нашли голкипера на роль первого номера – Лассинантти в минувшем чемпионате был основным вратарём шведского «Лулео», а в последние годы привлекался к играм за национальную команду. Конечно, это кот в мешке, но всё же достаточно перспективный.

«Авангард»

Кого подписали: генменеджер Алексей Волков

Кого ждут: з. Оливер Каски

Высшее руководство «Авангарда» осталось недовольно трансферной политикой клуба, которую в прошлом сезоне вёл президент «ястребов» Максим Сушинский вместе со своим протеже Евгением Хацеем, и решилось на изменения в управленческой структуре. Хацей был уволен, Сушинский отодвинут от трансферных дел, а в клубе появилась новая должность – генеральный менеджер. Её занял Алексей Волков, работавший до этого в «Автомобилисте» и ЦСКА, но остававшийся в тени Олега Гросса и Игоря Есмантовича соответственно. В «Авангарде» бывший голкипер впервые стал публичной персоной.

Селекционная работа «ястребов» далека от завершения, но пока Волков ведёт её довольно толково. Если ему удастся решить вопрос со Свеном Андригетто, укрепить оборону и закрыть недостающие позиции в топ-6 нападения сильными легионерами, то этого новичка «ястребов» можно будет называть успешным приобретением. Хотя, конечно, всё покажет сезон.

Что касается новых игроков, то «Авангард» пока работает на внутреннем рынке, но вскоре должны появиться новости и внешних сделках. Так, потенциальным новичком омичей называют защитника системы «Каролины» Оливера Каски – перспективного и довольно молодого оборонца, с ярко выраженными бомбардирскими наклонностям. Если этот трансфер состоится, то это будет серьёзным усилением для «Авангарда».

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«Автомобилист»

Кого подписали: гл. т. Билл Питерс, н. Денис Еркин, з. Дмитрий Бухряков

В «Автомобилисте» решили пойти на серьёзный риск и пригласить на роль главного тренера команды канадца Билла Питерса. Нет, экс-наставник «Калгари», которого со скандалом выгнали из НХЛ, вовсе не является плохим специалистом, да и в Россию Питерс едет не из-за того, что стал невостребованным в Америке, а от безысходности. Но приглашение североамериканца с чуждым нашей стране менталитетом и своими взглядами на хоккей – это всегда амбициозная ставка, которая может и не сыграть. Впрочем, в адаптации Питерсу должны помочь люди из его штаба (один из них – Герман Титов), а также Павел Дацюк, который долго и успешно выступал за океаном.

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Среди серьёзных приобретений «Автомобилиста» нет новичков лиги, но отметим подписание двух хоккеистов из ВХЛ. Бухряков – воспитанник екатеринбургского хоккея, Еркин несколько лет назад уже пытался пробиться в основу «Автомобилиста». Посмотрим, что в этот раз получится у ребят, и сыграют ли они хотя бы один матч за уральцев в КХЛ.

«Салават Юлаев»

Кого подписали: гл. т. Томи Лямся

Кого ждут: н. Маркус Гранлунд

Уфимцы ведут трансферную политику пока довольно скупо, хотя усиление «Салавату» необходимо. Самый мощный трансфер юлаевцев ещё не подтверждён официально – Маркус Гранлунд до конца сезона принадлежит «Эдмонтону», но говорят, что финн уже заключил контракт с уфимской командой. Что ж, для «Салавата» это должно быть качественным усилением в первую тройку.

Откроют нам в столице Башкортостана новое лицо и на тренерском мостике. Томи Лямся, конечно, не новичок в КХЛ (он пришёл в Уфу ещё с Эрккой Вестерлундом), но амплуа главного тренера финн раньше на себя не примерял. Замена Николая Цулыгина на его помощника показалась довольно странной и неоднозначной, но в комментариях игроков «Салавата» пока звучит один мотив – с Лямся будет лучше. Посмотрим, как выйдет на практике.

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«Металлург»

Кого подписали: н. Харри Песонен, н. Юхо Ламмикко

Кого ждут: в. Зэйн Макинтайр

Масштабная трансферная работа, развёрнутая в Магнитогорске, не могла не вместить в себя приобретение новичков КХЛ. Такими уже стали финны Песонен и Ламмикко. Оба мощно провели прошлый сезон в своих лигах (чемпионаты Швейцарии и Финляндии, соответственно), кроме того, они вместе играли за сборную Суоми на золотом для неё ЧМ-2019. Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв уже видит эту связку в числе лидеров команды в следующем чемпионате.

Ещё одним дебютантом КХЛ от «Магнитки» может стать голкипер Зэйн Макинтайр. Сергей Ласьков не скрывает, что его команда планирует закрыть последнюю вакансию легионера голкипером в помощь Василию Кошечкину, и один из вариантов – американский вратарь из системы «Нью-Джерси». Усилит ли Макинтайр «Магнитку»? Сказать невозможно. К 28 годам он сменил три команды («Бостон», «Ванкувер», «Нью-Джерси»), но в НХЛ провёл лишь 8 матчей, в основном выступая в АХЛ. Может быть, Макинтайру сейчас как раз и необходим новый вызов, которым, конечно, станет переезд в Магнитогорск. Если трансфер состоится и Зэйн окажется сильным новичком, то вратарской бригаде «Металлурга» в следующем чемпионате можно будет только позавидовать.

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«Трактор»

Кого подписали: гендир. Иван Савин, в. Роман Вилл, н. Никита Тертышный, з. Сергей Телегин, н. Ярослав Алексеев

Кого ждут: з. Лоуренс Пилут, н. Понтус Оберг

В «Тракторе» за селекцию теперь отвечает Иван Савин – очередной новый руководитель для КХЛ. Бывший хоккеист челябинцев зашёл в межсезонье с оглашения любопытной долгосрочной стратегии команды, а вот побаловать по-настоящему сильными трансферами болельщиков «Трактора» ещё не успел. Хотя те же Алексей Бывальцев и Якоб Берглунд могут стать лидерами команды.

Что касается новичков КХЛ, то здесь главная работа у менеджмента «Трактора» ещё впереди. Пока подписаны только несколько игроков ВХЛ, да вратарь Роман Вилл, который призван вернуть в челябинскую команду подзабытое со времён Павла Францоуза спокойствие за последний рубеж.

В статусе ожидания пока находятся трансферы защитника Пилута и форварда Оберга. Оба шведа прошлый сезон провели между НХЛ и АХЛ, причём оставили своей игрой за основу и фармы «Баффало» и «Торонто» неплохие впечатления. Для КХЛ это должны быть весьма приличные легионеры.