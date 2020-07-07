Борозды не испортят. 6 главных ветеранов в топ-клубах КХЛ

Они берут не только опытом и харизмой, но и ещё кое-что умеют.

Клубный хоккей в России повсеместно встаёт на рельсы омоложения, и даже реформа жёсткого потолка зарплат в определённой степени работает на эту тенденцию. В сборную России назначается молодёжный тренер, базовый клуб национальной команды коллекционирует талантливых юниоров, да и многие другие команды всё больше думают о своих школах, академиях и перспективах.

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Кажется, что новые веяния нашего хоккея – приговор для ветеранов, однако без возрастных игроков пока не могут обойтись даже топ-клубы. И это неудивительно, ведь будущее будущим, а здесь и сейчас без опытных и много повидавших хоккеистов выиграть Кубок Гагарина пока ещё довольно проблематично. Рассказываем о тех самых «старых конях», которые не портят борозды – о главных ветеранах ведущих клубов КХЛ.

Александр Попов, 39 лет (ЦСКА)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 39 игр, 12 (3+9) очков, «+15»

Плей-офф: 3 игры, 0 очков, «-1»

Попов точно относится к числу тех хоккеистов, которым не стоит смотреть в паспорт. Даже на пороге четвёртого десятка Александр – невероятно работоспособный, честный по отношению к хоккею и неприхотливый при выборе партнёров на льду нападающий, не утративший с возрастом свою актуальность. Для КХЛ у него по-прежнему всё в порядке со скоростью и пониманием игры, плюс Попов на протяжении всей карьеры был блестящим универсалом. Он может как дополнить лидерское звено команды, так и отпахать в боттоме или закрыть меньшинство. У Александра всегда были проблемы с результативностью, но полезность хоккеиста для команды далеко не всегда определяется количеством голов и передач.

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Данис Зарипов, 39 лет («Ак Барс»)

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 52 игры, 27 (13+14) очков, «+2»

Плей-офф: не играл из-за травмы

В 39 лет остаётся в теме и Данис Зарипов. Опытнейший нападающий с великолепным голевым чутьём, буквально притягивающий к себе трофеи, блестяще вписался в прошлом сезоне в бескомпромиссную систему требовательного Дмитрия Квартальнова и стал, между прочим, третьим снайпером «Ак Барса». Да, Зарипов – это уже не первая скрипка своей команды, а скорость никогда не была его фирменным коньком, но он по-прежнему большой мастерюга, а ещё — настоящий капитан, духовный лидер и авторитет в раздевалке, который выходит на лёд вовсе не из-за былых заслуг. У Квартальнова это просто невозможно.

В минувшем чемпионате не обходилось без плановой ротации для Зарипова, а старт плей-офф спортсмен года в Татарстане пропустил из-за травмы (от этого не застрахован никто), однако Данис всё равно провёл очень яркий чемпионат. Он «зажигал» на Матче звёзд, эффектно дрался с Умарком в «зелёном дерби», устанавливал рекорды «Ак Барса» и чемпионатов России, а в конце регулярки здорово взаимодействовал в связке с Дмитрием Воронковым, раскрывая талант молодого центрфорварда. В это межсезонье Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом», существенно оптимизировав финансовую сторону вопроса в пользу клуба, и вряд ли кто-то проиграет от этой сделки.

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Алексей Семёнов, 39 лет («Салават Юлаев»)

Фото: РИА Новости

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 37 игр, 5 (1+4) очков, «-8»

Плей-офф: 4 игры, 0 очков, «-2»

Огромный, жёсткий защитник Алексей Семёнов на днях продлил трудовые отношения с «Салаватом Юлаевым», и это значит, что уфимцы в следующем сезоне не останутся без мускулов. Семёнов не такой мобильный и компактный, как ушедший в «Магнитку» Михаил Пашнин, зато его фигура на льду выглядит более устрашающей для соперников юлаевцев и сулит им физические неприятности при попытке проникнуть на пятачок.

Семёнов – это защитник в прямом смысле слова. Он не даст в обиду своих одноклубников, проведёт воспитательную беседу практически с любым оппонентом, жёстко припечатает к борту расслабившегося нападающего и сорвёт атаку, а при необходимости легко обнажит кулаки для драки. К тому же Семёнов – очень опытный и духовитый парень, значительная фигура в раздевалке. От хоккеистов такого плана не отказались бы в любой команде.

При этом очевидны и минусы Семёнова. С возрастом Алексей совсем потерял скорость и стал более неуклюжим и неповоротливым. Может начудить на ровном месте, а в поддержке атакующих действий своей команды Семёнов был практически бесполезен на протяжении всей карьеры. Поэтому в последние годы Алексей утратил статус постоянного игрока основы и стал, скорее, силовым джокером, которого следует достать из рукава в тех матчах, где нужно обозначить физическое превосходство или продемонстрировать грубую мужскую силу. Впрочем, такая роль Семёнова вполне устраивает и самого хоккеиста, и его клуб.

Сергей Мозякин, 39 лет («Металлург»)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 57 игр, 41 (15+26) очко, «+1»

Плей-офф: 5 игр, 5 (2+3) очков, «-1»

Главный русский бомбардир и рекордсмен «Металлурга» Сергей Мозякин ещё как минимум год проведёт в Магнитогорске, и это отличная новость для уральской команды. Даже в 39 лет Мозякин – элитный снайпер, который всё равно будет забивать свои голы за счёт великолепных рук, грамотного выбора позиции и сумасшедшего по силе и точности броска. Огромный плюс Сергея в том, что он статический хоккеист, не нуждающийся в таких умениях, как скорость, манёвренность, подвижность. Мозякин – король позиционных атак, а в таком амплуа можно быть полезным и после 40 лет.

При этом понятно, что Мозякин уже не способен выбивать статистику по графику «больше очка за игру», а его 15 шайб в минувшем чемпионате – это худший результат для Сергея с 2005 года. Но было бы наивно предполагать, что «Магнитка» будет и дальше рассчитывать на почти 40-летнего нападающего как на ключевого лидера. У «Металлурга» сейчас подбирается симпатичный и весьма сбалансированный состав, в котором Мозякин со своим значительно оптимизированным контрактом должен быть не главной опцией нападения, а лишь мощным дополнением.

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Василий Кошечкин, 37 лет («Металлург»)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 49 игр, КН 1,94; 93,3% ОБ, 6 матчей на ноль

Плей-офф: 5 игр, КН 2,25; 93,1 % ОБ, 1 матч на ноль

Кошечкин – единственный хоккеист в нашем списке, который в это межсезонье не подписывал полноценный новый контракт, а перезаключал прежний договор. Василий пошёл на уступки «Металлургу» и помог своему клубу в оптимизации платёжки.

И дело здесь совсем не в том, что Кошечкин с возрастом стал разочаровывать. В минувшем чемпионате, который сложился для «Металлурга» отвратительно, Василий был в порядке, о чём говорит даже его статистика. Но, во-первых, «Магнитке» нужно было укладываться в потолок, а во-вторых, Кошечкин всё-таки уже не способен в одиночку тянуть в команде вратарскую лямку и нуждается в толковом сменщике, которому тоже нужна достойная зарплата.

Главная проблема Кошечкина – поиск мотивации. Голкипер, немало выигравший как на клубном, так и на международном уровне, частенько откровенно скучает во время регулярки, что порой выливается в смешные ляпы, несобранность и, как следствие, замены по ходу матчей. В прошлые годы Василий тоже весьма прохладно относился к малозначащим играм, зато как никто другой умел собраться на плей-офф, где превращался в огромную, подвижную и непробиваемую стену. Но это время прошло, и нынешний Кошечкин – это уже не гарант надёжности для «Магнитки». Он, конечно, ещё способен играть и приносить пользу, но в ограниченном количестве встреч.

Собственно, в «Металлурге» это всё прекрасно понимали, поэтому и подписали контракт с Юхой Олкинуорой. Вратарский тандем финна с Кошечкиным обещает быть одним из самых сильных во всей КХЛ, а для Василия, вполне вероятно, возможность утереть нос и переиграть более молодого иностранца станет новым бодрящим стимулом.

Александр Ерёменко, 40 лет («Динамо» М)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 20 игр, КН 2,57; 92,1% ОБ

Плей-офф: 5 игр, КН 1,99; 93,6 % ОБ

Александр Ерёменко – живая легенда «Динамо» и главный ветеран в КХЛ. У 40-летнего голкипера не слишком гладко складывались отношения с новым руководством бело-голубых, ходили даже слухи, что от него хотят избавиться в клубе, но все противоречия были улажены и Ерёменко остался динамовцем. И от этого решения в восторге болельщики московской команды, уважающие преемственность и традиции, которые остаются в почёте, несмотря на постоянную смену юридических лиц клуба.

40-летний Ерёменко остался в «Динамо». Великий вратарь в погоне за вечным рекордом Александр Ерёменко – главный игрок в российской истории «Динамо». В минувшем сезоне он снова всё доказал.

Александр, заставший три последних чемпионства «Динамо» и собственноручно принёсший бело-голубым два Кубка Гагарина, сейчас, конечно, уже далёк от оптимальных кондиций. Он не может стабильно проводить длинный турнир, его периодически мучают травмы, и логично, если в «Динамо» будут больше доверять Ивану Бочарову, которому пора прогрессировать и выходить на новый уровень. Но в качестве надёжного бэкапа, на которого всегда можно положиться, Ерёменко смотрится очень органично. Опытнейший голкипер до сих пор хорош именно в важных матчах сезона, и неспроста в первом раунде оборванного плей-офф – 2020 именно Александр помогал «Динамо» проходить «Спартак».

Вряд ли бы Ерёменко согласился подписывать новый контракт, если бы физически и морально устал от хоккея, но хотел заработать ещё денег. Голкипер «Динамо» не такой человек, и любимый вид спорта он бы обманывать не стал. Думаю, что Ерёменко трезво оценивает свои возможности и свою роль в команде и готов даже в 40 лет приносить пользу родному клубу.