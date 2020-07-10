«Лос-Анджелес» отказался от Нестерова. Что будет дальше с олимпийским чемпионом?

Клубы Континентальной хоккейной лиги начали выходить из отпусков, чтобы приступить к прохождению углублённого медицинского обследования. На днях начнётся предсезонная подготовка и в стане действующих чемпионов России – команде ЦСКА. Один из ведущих игроков прошлого состава «армейского» клуба защитник Никита Нестеров продолжает пребывать в статусе свободного агента как в КХЛ, так и за океаном. Разбираемся, где может продолжить карьеру защитник сборной России.

Нестеров хотел остаться в ЦСКА на пять лет

Ещё несколько месяцев назад казалось, что такой проблемы и близко не будет в новостной повестке межсезонья. В январе российский защитник дал интервью, в котором заявил о намерениях остаться в ЦСКА на ближайшие пять сезонов.

«На протяжении полутора лет мой агент регулярно общался со многими клубами НХЛ, были серьёзные предложения, от которых не просто отказываться. Но пока для меня важно играть за команду, в которой я могу развиваться наиболее успешно, добиваясь поставленных целей.

Сегодня у меня есть все возможности для этого, именно поэтому веду предварительные переговоры с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем о пятилетнем сроке. Так что своё будущее связываю с Россией и ЦСКА», — делился планами Нестеров.

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В СМИ фигурировали невероятные условия, которые пообещали защитнику в «армейском» клубе. Ходили разговоры, что за один сезон по пятилетнему контракту Нестеров будет получать свыше 150 млн рублей. С такой зарплатой Никита с огромным отрывом стал бы самым высокооплачиваемым хоккеистом в КХЛ. Сумма невероятная, но поверить в неё можно. Однако необходимо сделать оговорку.

На тот момент в ЦСКА верили в изменение величины жёсткого потолка зарплат КХЛ. Президент «армейского» клуба Игорь Есмантович наряду с представителями СКА и московского «Динамо» до последнего пытались продавить повышение потолка в интересах сборной России. Совет директоров лиги отказал клубам в рассмотрении данного вопроса, после чего стало ясно: прежние договорённости между ЦСКА и Нестеровым выполнить невозможно.

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Не случайно, что переговоры застопорились. Время шло, а новостей о заключении контракта так и не поступало. Несмотря на это, в ЦСКА продолжали верить, что Нестеров останется в Москве. Никита не производил впечатления человека, который захочет срываться в Северную Америку за новым иллюзорным шансом, когда дела в России идут успешно. Именно по этой причине «армейцы» спокойно отпустили из команды Алексея Марченко. Ведь в условиях потолка зарплат необходимо кем-то жертвовать.

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27-летний Нестеров играл ведущую роль в команде Игоря Никитина, получая солидное игровое время во всех ситуациях. Никита оказывал значительное влияние и на командную раздевалку. Поэтому рискнём предположить, что новое контрактное предложение игроку от «армейского» клуба могло варьироваться в районе 80-90 млн рублей на пять лет (общая сумма контракта в этом случае составила бы 400-450 млн рублей).

Президент ЦСКА сообщил о решении Нестерова уехать в Америку

Однако Нестеров продолжал тянуть время и не ставил подпись под новым контрактом (старое соглашение хоккеиста истекло 30 апреля). В результате 13 июня президент ЦСКА Игорь Есмантович сделал официальное заявление об уходе защитника.

«С Нестеровым история интересная. Мы договорились с ним в декабре, ударили по рукам, что он останется на пять лет в ЦСКА. Согласовали условия, дали ему всё, что он захотел. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Мы поблагодарили его за три года в ЦСКА и пожелали удачи», – заявил Есмантович.

«Дали всё, что он захотел». Нестеров отказался от суперконтракта с ЦСКА и выбрал Америку Кажется, дело в том, что после введения жёсткого потолка в КХЛ договор был уже не таким аппетитным.

Интерес к Нестерову в Северной Америке сохранялся на протяжении всей его карьеры в России. Однако нельзя сказать, что этот интерес был большой. Скорее, он носил теоретический характер. Например, известно, что перед олимпийским турниром в Пхёнчхане в Москву на Кубок Первого канала приезжали скауты некоторых клубов НХЛ, чтобы посмотреть в том числе и на Нестерова. Игра защитника за сборную России их не убедила.

Игроком интересовался «Лос-Анджелес», но контракт сорвался

Однако с тех пор утекло много воды. Последние два сезона получились для защитника очень удачными в карьерном плане – победа на Олимпиаде и звание обладателя Кубка Гагарина. Что касается игровых качеств Нестерова, то в КХЛ он показал себя хоть и не самым быстрым, но защитником с определённым набором положительных сторон. Никита зарекомендовал себя хоккеистом, умеющим закрыть синюю линию, помочь в большинстве и подыгрыше, да и щелчок у Никита довольно качественный. Собственно, минувший сезон для Нестерова стал самым результативным в карьере (23 (7+16) очка).

Среди главных претендентов на игрока называли «Лос-Анджелес Кингз». Говорили даже о конкретных финансовых условиях – двухлетний контракт с зарплатой в $ 3 млн за сезон. Нестеров без проблем бы вписался в оборону «королей», которые в настоящий момент имеют огромные проблемы с комплектованием команды. За последние несколько сезонов кто только не прошёл через оборону «Кингз». Однако сегодня стало известно, что сделка сорвалась и клуб отозвал контрактное предложение российскому хоккеисту.

Источник: «Лос-Анджелес» отозвал контрактное предложение Нестерову, переход на грани срыва

Что теперь будет с Нестеровым?

Теперь Нестеров оказался в интересной ситуации. С одной стороны, сам хоккеист всё-таки хочет вернуться в Америку. Именно в таком продолжении карьеры заинтересована и семья хоккеиста. Однако сейчас клубам североамериканской лиги определённо не до Нестерова. Одним клубам нужно разобраться с продолжением сезона в условиях пандемии коронавируса, а вторым – прояснить ситуацию с текущим составом. Несмотря на вышеописанные плюсы российского защитника, в его игре хватает и изъянов, которые могут отпугнуть потенциальных работодателей. Нестеров завершил прошлый чемпионат с показателем полезности «+7», что является очень слабым результатом на фоне партнёров по команде. Так что огромной очереди за хоккеистом не ожидается.

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В прежние времена в КХЛ Нестерова бы оторвали с руками, вот только права на игрока принадлежат ЦСКА. «Армейцы» с радостью бы вернули хоккеиста, но потолок зарплат диктует свои законы. С контрактами Сергея Калинина и Иржи Секача у Есмантовича нет никакого пространства под потолкам для возвращения Нестерова. При этом даже обмена контракта чешского форварда (60 млн рублей) ЦСКА может не хватить, чтобы вернуть Нестерова.

По некоторым данным, платёжка ЦСКА на текущий момент составляет 862 млн рублей + клуб достиг договорённости о заключении контрактов с защитником Дмитрием Саморуковым и форвардом Бренданом Лайпсиком. К тому же представители КХЛ нам клятвенно обещали, что лига не позволит вывести никакого игрока за пределы потолка зарплат (за исключением игроков, не достигших 21 года). К 27-летнему Нестерову эта оговорка не относится.

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Продать права на титулованного защитника в другой клуб КХЛ? ЦСКА на это не пойдёт, да и в середине июля у других топ-клубов лиги просто нет свободных денег на игрока уровня Нестерова. Ни московское «Динамо», ни «Ак Барс», ни «Авангард», ни СКА не смогут трудоустроить хоккеиста. Прямо сейчас олимпийский чемпион 2018 года оказался в непростом положении. Предсказать его новый клуб на данный момент решительно невозможно.