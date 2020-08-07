Презентация календаря КХЛ. Всё, что известно о новом сезоне. LIVE!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Меньше месяца осталось до старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Если в России не случится вторая волна коронавируса и вся страна снова не перейдёт на режим самоизоляции, уже 2 сентября начнутся матчи регулярного чемпионата КХЛ — 2020/2021.
Согласно регламенту лиги, КХЛ ещё несколько недель назад должна была представить календарь нового сезона. Однако из-за многочисленных проблем дата презентации была перенесена на 7 августа. Сегодня, в 18:30 мск, болельщики наконец-то смогут увидеть график матчей любимых команд на ближайшие полгода. А мы расскажем о ключевых чертах нового сезона нашей лиги.
Недавно пятикратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина Владимир Антипов выразил позицию, что КХЛ поступает правильным образом, настаивая на старте сезона 2 сентября.
«Можно сколько угодно смотреть повторы матчей предыдущих сезонов, но новый хоккей, с обновлёнными командами ничто не заменит. Понятно, что есть определённые моменты и условности. Но всё это неизбежно, когда делаешь что-то новое. Приходится считаться с нынешней ситуацией в мире. Но подстраиваться под это бесконечно ни в коем случае нельзя. Нужно отметить работу организаторов турнира и поблагодарить все команды за игру.
Что касается самого хоккея на турнире в Сочи, то есть интересный момент с итоговыми исходами – одинаковый счёт 6:0 — такая вот магия цифр, она всегда нравится болельщиками. Надо поддержать молодых резервистов из «Сочи» — ребята не боятся, стараются. Конечно, это и лакросс-гол Амирова, и шайба праворукого Лихачёва а-ля Мозякин. Вот хотя бы ради таких моментов надо начинать играть и готовиться к старту нового чемпионата КХЛ. Иначе так и будем делать скидку на вирус и бояться собственной тени», — сказал Антипов «Чемпионату».
В сезоне КХЛ-2020/2021 примут участие 23 клуба. «Адмирал» отказался от участия
Напомним, что в новом сезоне ряды Континентальной хоккейной лиги поредеют. Ещё 1 апреля от участия в чемпионате отказался приморский «Адмирал». Таким образом, с учётом решения по «Торпедо» в Восточной конференции останутся 12 клубов, тогда как на Западе выступят 11 команд.
«Торпедо» в новом сезоне КХЛ снова будет выступать в Восточной конференции
Уже известно, что произойдут изменения в составе участников конференций. В новом сезоне «Торпедо» вернётся в Восточную конференцию. Нижегородская команда уже выступала на Востоке в сезонах-2013/2014 и 2018/2019, после чего на следующий год возвращалась на Запад.
Также президент Континентальной хоккейной лиги рассказал о специфике составления календаря регулярного чемпионата в период пандемии коронавируса.
«Сейчас мы общаемся со всеми иностранными клубами, с госорганами. На данный момент нельзя играть только в Казахстане, но и местные клубы уже вышли на сборы. В тот момент, когда мы закрывали плей-офф, у «Йокерита» была тяжёлая ситуация. Но сейчас мы видим, что идёт снижение заболеваемости. Мы составляем календарь таким образом, чтобы иностранные клубы начинали регулярку на выезде, а вернулись домой к 10-15 сентября», — сказал Морозов 4 августа.
Одной из главных интриг нового сезона является ситуация с иностранными командами. Рижское «Динамо», «Йокерит» и «Барыс» продолжают находиться в подвешенном состоянии относительно ситуации с местом проведения домашних матчей. По словам президента КХЛ Алексея Морозова, «Барыс» уже обращался в один из клубов в КХЛ с просьбой о проведении встреч на его территории.
Сезон КХЛ начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия
Несколько часов назад КХЛ представила расписание первых домашних матчей команд в новом сезоне. Сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». На следующий день состоятся ещё семь матчей. Последним домашний матч проведёт «Куньлунь Ред Стар», который в новом сезоне будет базироваться в Мытищах. На лёд подмосковной арены команда Алексея Ковалёва выйдет 17 сентября.
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