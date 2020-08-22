Все русские хоккеисты, оставшиеся в плей-офф НХЛ. Кто из них возьмёт Кубок Стэнли?

В плей-офф НХЛ завершён раунд четвертьфиналов конференций. Он подарил нам немало сюрпризов, в том числе, не самых приятных. Например, уже отправились в отпуск самые интересные для нейтрального российского зрителя команды — «Рейнджерс», «Вашингтон», «Питтсбург», «Каролина». Но совсем без нашего присутствия на поздних стадиях Кубка Стэнли, конечно, не обойдётся, и, возможно, совсем скоро у широкой публики появятся новые герои. Рассказываем о всех русских ребятах в плей-офф НХЛ.

Определены все пары второго раунда Кубка Стэнли. Сетка плей-офф НХЛ Действующий обладатель Кубка Стэнли без шансов вылетел из плей-офф НХЛ!

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачёв, н. Никита Кучеров

Русские лидеры «молний» помогли своей команде преодолеть «Коламбус», в какой-то степени сломали психологию, и теперь «Тампа» готова идти за своим Кубком Стэнли.

«Это больше чем просто победа. Это изгнание бесов». Что пишут в Америке о победе «Тампы» «Молнии» показали характер в серии с «Коламбусом» и скинули гору с плеч.

Андрей Василевский – один из претендентов на «Везину Трофи» — в четвертьфинале конференции не показывал свой лучший хоккей, но немного сомнений в том, что его игра будет прогрессировать. Василевский – спокойный и надёжный голкипер, в котором в «Тампе» уверены абсолютно все.

Михаил Сергачёв пока не слишком заметен в этом плей-офф, но это не самая худшая характеристика для защитника, а вот кто реально тащит «Тампу», так это, конечно, Никита Кучеров. Россиянин в основном выступает в роли плеймейкера, помогая забивать Брейдену Пойнту, но и про свой молниеносный лазерный бросок Куч периодически вспоминает.

Кучеров тащит «Тампу» к Кубку Стэнли! Три голевые передачи за матч Андрей Василевский пропустил четырежды, но его команда всё равно в следующем раунде.

«Тампа» осталась, пожалуй, единственной командой в этом плей-офф, успех которой напрямую зависит от игры русских хоккеистов. Без сильного выступления Василевского, Кучерова, да и Сергачёва «молниям» не пройти упрямый «Бостон».

Кстати, в «пузыре» у «Тампы» находится ещё один наш соотечественник – форвард Александр Волков. Это резервный нападающий, который появится на льду только в случае эпидемии травм у основного состава.

«Даллас Старз»

в. Антон Худобин, н. Александр Радулов, н. Денис Гурьянов

Довольно неожиданно не менее русской командой, чем «Тампа», стал «Даллас». И при этом главный герой «Старз» — вовсе не взрывной «Тасманский дьявол» Александр Радулов, который в последнее время в Техасе как-то растерял и эмоциональность, и результативность. Вот и в серии с «Калгари» Радулов хоть и забил дважды (в том числе победный гол в овертайме четвёртого матча серии), но в решающих играх серии ушёл в тень. Где же тот энерджайзер Радулов, носящийся по площадке и фонтанирующий энергией? Для «Далласа» будет очень кстати, если Александр оживёт в следующем раунде, хотя без зрителей это, конечно, сделать не так просто.

Но пока у «звёзд» есть другие русские тащеры. В первую очередь, это Денис Гурьянов. Долго пробивавшийся в НХЛ воспитанник тольяттинского хоккея в этом плей-офф показывает своё снайперское признание и устанавливает уникальные русские рекорды. Великолепный покер только придаст Гурьянову уверенность в своих силах, и теперь Денис готов стать не теневым, а вполне себе главным лидером «Далласа». Во всяком случае, Гурьянов сейчас идёт третьим бомбардиром и первым снайпером «звёзд», действуя гораздо полезнее для команды, чем самые дорогие активы «Далласа» — Джейми Бенн и Тайлер Сегин.

Гурьянов сделал первый русский покер в Кубке Стэнли. Это было легче, чем попасть в НХЛ Его прокатывали мимо МЧМ, потом три года мариновали в АХЛ, но в итоге талант, помноженный на труд и терпение, нашёл дорогу наверх.

Важнейшей частью «Старз» в этом плей-офф стал и Антон Худобин. Российский вратарь выиграл конкуренцию у Бена Бишопа и стал железным первым номером «звёзд» в играх Кубка Стэнли. Последние три матча серии с «Калгари», на которые Бишоп даже не попал в заявку, «Даллас» выиграл не без помощи Худобина, и мало сомнений в том, что именно Антон начнёт битву с «Колорадо».

34-летний Худобин выиграл первую серию Кубка Стэнли в карьере в НХЛ

«Колорадо Эвеланш»

з. Никита Задоров, н. Владислав Наместников, н. Валерий Ничушкин

У «Эвеланш» тоже три россиянина в составе, но их влияние на результат команды несоизмеримо меньше, чем в «Тампе» или «Далласе». Никита Задоров выделяется своими габаритами, может жёстко припечатать соперника или даже остудить чью-либо горячую голову могучим кулаком, но это далеко не самый результативный или полезный защитник «Колорадо». Впрочем, с ролью разрушителя Задоров пока справляется нормально, а в серии с «Аризоной» он даже сумел отличиться заброшенной шайбой.

Что касается Наместникова и Ничушкина, то эти ребята ведут себя совсем скромно. Валерий в восьми матчах плей-офф лишь раз попал в протокол, отметившись двухминутным штрафом, и как тут не вспомнить знаменитую «засуху» Ничушкина? Тем не менее, он регулярно в составе, выходит в нижних сдерживающих звеньях и, видимо, вполне устраивает тренера. А вот Наместников, у которого была одна заброшенная шайба в круговом этапе, по ходу серии с «Аризоной» потерял место в составе, и трудно сказать, удастся ли Владу вернуть доверие тренера.

«Нью-Йорк Айлендерс»

в. Семён Варламов

Единственный, но очень важный россиянин в составе «островитян» — вратарь Семён Варламов. Воспитанник ярославского хоккея задвинул в плей-офф конкурента Томаса Грайсса, стал железным первым номером «Айлендерс» и великолепно провёл серию с «Вашингтоном». Надёжная игра и своевременные сейвы Варламова помогли «островитянам» нейтрализовать грозную атаку «столичных», и надо сказать, что с таким мощным сочетанием «сильный вратарь + системная оборона» подопечные Барри Тротца могут зайти далеко.

Варламов остановил «Вашингтон». Российский голкипер созрел для Кубка Стэнли Семён был задрафтован «столичными», но отыграл в клубе лишь три сезона.

«Филадельфия Флайерз»

з. Иван Проворов

Ещё один выпускник ярославской школы – защитник Иван Проворов – ведёт за собой «Филадельфию». Россиянин сменил внешность перед рестартом сезона, но в игровом плане у Проворова ничего не изменилось – всё тот же жёсткий, умный, техничный защитник, невероятно полезный на обеих сторонах площадки и способный проводить на льду по полматча. После двух раундов плей-офф Проворов привычно идёт в числе лидеров «Филадельфии» по бомбардирским данным, полезности и айстайму, и сил у Ивана ещё очень много.

С новой причёской Проворов похож на голливудского актёра. Подруга называет его Акваменом Фанаты НХЛ влюбились в новый образ российского защитника «Филадельфии».

Отметим, что в «пузыре» у «Филадельфии» ещё находятся двое молодых россиян – голкипер Кирилл Устименко и защитник Егор Замула. Но понятно, что у этих парней есть только гипотетические шансы выйти на лёд в этом плей-офф.