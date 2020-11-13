За 180 минут в матчах с «ястребами» в активе новосибирской команды всего одна заброшенная шайба. Так побеждать невозможно.

«Сибирь» хотела отмазаться за рекордный конфуз, но «Авангард» выиграл дерби за семь минут

Худший период в истории «Сибири» в КХЛ

Возобновление сезона после паузы на первый этап Евротура обернулось для «Сибири» форменной катастрофой. Стартовые 20 минут матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» без преувеличения можно назвать абсолютно худшим периодом в истории новосибирского клуба в КХЛ. Шутка ли, уже через 11 минут после стартового вбрасывания табло фиксировало счёт 5:0 в пользу «зубров». Минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ. Динамовцы забросили пять шайб за 10 минут и 57 секунд с начала матча, побив рекорд «Торпедо».

Такого в КХЛ ещё не было! Минск потряс «Сибирь», сделав 5:0 за 11 минут! Минское «Динамо» установило рекорд скорострельности в КХЛ. «Зубров» не смутило даже отсутствие главного тренера.

Хуже всего сложился день для второго голкипера «Сибири» Антона Красоткина. Российский вратарь вступил в игру при счёте 0:2, но провёл на льду всего 3 минуты и 24 секунды. За это время 23-летний голкипер успел пропустить три шайбы, не отразив ни одного броска. После пятого гола минчан Красоткин обратно уступил место в воротах Харри Сятери, который и начинал матч. В результате «Сибирь» потерпела разгромное поражение (0:6), получив хорошую пощёчину перед сибирским дерби с «Авангардом».

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«В первую очередь хотел бы обратиться к болельщикам и извиниться за такой матч и первый период, за свою игру, в частности. Внесём коррективы и сделаем всё, чтобы такого никогда не повторялось», – пообещал болельщикам «Сибири» нападающий Евгений Чесалин.

Дебют Йормакки за «Сибирь» и легионерская дилемма «Авангарда»

По сравнению со встречей с минским «Динамо» в составе «Сибири» произошло принципиальное изменение. Впервые в заявке новосибирского клуба на матч оказался финский новичок Пекка Йормакка. 30-летний форвард образовал первую тройку нападения вместе со своими соотечественниками – Юусо Пуустиненом и Микаэлем Руохамаа. Не игравший с прошлого сезона защитник Николай Демидов продолжает набирать форму через тренировочный процесс.

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Ростер «Авангарда» же будет таить интригу перед каждым матчем в регулярке. Всё дело в том, что после заключения контракта с чешским голкипером Шимоном Грубецом, в стане «ястребов» оказалось шесть легионеров. Таким образом, тренерскому штабу Боба Хартли придётся на постоянной основе оставлять одного из иностранцев вне заявки. В матче с «Сочи» лишним оказался чешский нападающий Иржи Секач, на сей раз на трибуну отправился финский защитник Вилле Покка.

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Туда же снова проследовал и российский голкипер Эмиль Гарипов, во втором матче кряду уступив Игорю Бобкову роль бэкапа Грубеца. При этом посетивший с рабочим визитом стройку новой арены в Омске председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов в беседе с местными журналистами резко опроверг слухи о возможном уходе Эмиля из команды.

«Наверное, нам завидуют, что в «Авангарде» есть три хороших вратаря. Приход Грубеца – это решение нашего менеджмента, которому я доверяю. Видимо, они хотели увеличить конкуренцию среди голкиперов, давайте посмотрим, что из этого получится. Мы работаем в спокойном режиме и готовимся к плей-офф. Господин Волков – профессиональный менеджер, сам бывший вратарь, наверное, ему виднее, раз он принял такое решение», – сказал Крылов.

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«Сибирь» без голов в дерби, а «Авангард» без Толчинского

Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне, и обе встречи остались за омским коллективом. Более того, за два гостевых матча подопечные Николая Заварухина не смогли ни разу поразить ворота принципиального соперника. 3 сентября «ястребы» победили со счётом 1:0, а 10 октября – со счётом 4:0. Таким образом, у «Сибири» определённо хватало мотивации перед очередным сибирским дерби.

Стоит заметить, что из пяти шайб, заброшенных «Авангардом» в ворота новосибирского клуба, в трёх голевых комбинациях активное участие принял нападающий Сергей Толчинский. Проводящий лучший сезон в карьере Толчинский неизменно делал результативные передачи партнёрам. Продлить удачную серию в матчах с «Сибирью» Сергею не довелось – его место в составе занял вернувшийся в заявку Секач.

«В Америке меня трясло, мог съедать себя неделю». Большой разговор с Сергеем Толчинским Лидер «Авангарда» — о нюансах ухода из ЦСКА, секрете успеха в омском клубе, раннем отъезде за океан и причинах неудачи в НХЛ.

Голевая засуха после половины матча

Первый период прошёл в плотной позиционной борьбе. Соперники практически не создавали активности непосредственно вблизи чужих ворот, в основном атакуя с дальних дистанций. «Ястребы» сумели отбиться в одном меньшинстве, в очередной раз подтвердив звание лучшей команды в лиге по игре в этом компоненте.

В схожем ключе сложилась и первая половина второй двадцатиминутки. Для начала форвард «Авангарда» Сергей Шумаков во второй раз в матче оставил свою команду в меньшинстве, на этот раз получив штраф за выброс шайбы. Подопечные Заварухина снова не смогли реализовать лишнего – на последнем рубеже «ястребов» выше всяких похвал действовал Грубец.

«Я до сих пор не верю». Грубец перешёл в «Авангард», чтобы тащить Омск в плей-офф Видимо, по мнению руководства «ястребов», Игорь Бобков и Эмиль Гарипов с этой задачей справиться не смогут.

Чем дальше продолжался матч, тем лучше хозяевам давалась игра в равных составах. Грубец до поры до времени удерживал свои ворота в неприкосновенности. Так случилось и в середине второго периода, когда Пуустинен выкатился «один в ноль» с Шимоном, но чешский голкипер щитком парировал шайбу.

Сибирское молчание прервал капитан «Сибири»

Спустя несколько смен новичок «ястребов» спасти команду уже не смог. Новосибирцы в быстрой атаке выкатились «два в два». Дмитрий Саюстов выполнил аккуратную подкидку на правый край, Чесалин подстроился и в касание зарядил низом — шайба прошла под щитками Грубеца.

Примечательно, что отличился именно Чесалин, обещавший болельщикам исправиться после конфуза с «Динамо». Впрочем, кому как не капитану команды отвечать за свои слова? 32-летний форвард забросил первую шайбу «Сибири» после возобновления сезона, заодно прервав и безголевую серию в матчах с «Авангардом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео лучших моментов второго периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Буше опять стал героем сибирского дерби, а Чистяков забил первый гол в КХЛ

Однако гол Чесалина так и оказался последним поводом для радости у болельщиков «Сибири» в этом матче. В заключительной трети омичи сразу пошли вперёд и очень быстро сумели отыграться. Наиль Якупов продавил защитника, с правого края вылез на ворота и бросил низом — Сятери щитком парировал, а Рид Буше подкараулил отскок и мощно вколотил шайбу в цель. Вдохновлённые заброшенной шайбой гости бросились развивать успех.

Форвард хозяев Виктор Комаров за подножку против Александра Хохлачёва получил малый штраф. В большинстве всё тот же Хохлачёв на паузе убрал защитника и бросил по воротам — Сятери парировал, а Буше после добивания послал шайбу в сетку ворот. Канадский форвард оформил дубль, став главным героем матча. Напомним, что именно Буше стал автором победного гола и в первой встрече команд в нынешнем сезоне.

В этот вечер подопечных Хартли уже было не сдержать. Омский блицкриг завершил защитник Семён Чистяков, удачно подключившийся к атаке и забросивший третью шайбу «ястребов» за семь минут. Для недавнего победителя Кубка Карьяла в составе сборной России забитый гол в ворота «Сибири» стал первым на уровне КХЛ. Окончательный счёт установил Секач, поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео лучших моментов третьего периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» на классе довёл матч до победного результата, в третий раз в текущей регулярке оставив сибирское дерби за собой. Что касается «Сибири», то команда Заварухина продолжает оставаться за чертой плей-офф. Сибиряки располагаются на девятом месте на Востоке, отставая от «Торпедо» на три очка, проведя при этом на два матча больше нижегородского коллектива. Именно матчем с «Торпедо» «Сибирь» и будет завершать домашнюю серию.