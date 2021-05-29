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Россия может стать первой, борьба за выход из групп в самом разгаре! Что происходит на ЧМ

После восьмого игрового дня чемпионата мира сборные Швеции и Канады слегка улучшили своё положение в борьбе за попадание в плей-офф, обыграв сборные Великобритании и Казахстана соответственно.

В матче с «тре крунур» пятую шайбу на турнире забросил форвард британцев Лиам Кирк, выйдя на единоличное первое место в списке снайперов первенства.

Борьбы за выход из групп в самом разгаре, а сборная России сегодня в случае победы над Швейцарии и потери очков словаков в матче с датчанами, может выйти на первое место в группе А.

Видеообзоры матчей восьмого игрового дня

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком восьмого дня стал нападающий сборной Швеции Марио Кемпе. На награду также претендовали форварды сборной Казахстана Никита Михайлис, сборной Дании Александер Труэ, а также сборной Норвегии Сондре Ольден. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Сложные удаления были. У нас каждый хоккеист на счету. Они нас перебросали в первом периоде. Нельзя было допускать ошибки, потеряли игроков соперника, с пятака нам опять забивали. Колосову претензий не предъявишь. Очень много нам бросали, а мы не могли блокировать. Третий период показал, что датчане были сильнее нас.

Нестеров? Он получил травму. Костицын тоже.

Знаете, есть вопросы по иностранцам. Раз ты выходишь, надо готовиться на ЧМ. К сожалению, они приехали поздно. Они не готовы, однозначно.

Вбрасывания? Я каждому центральному персонально говорю — поработать по вбрасываниям. У нас огромные проблемы здесь. Поэтому Стась и ценится, что выигрывает важные вбрасывания», — прокомментировал поражение в матче с командой Дании главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров.

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