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ЧМ по хоккею – 2021, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 29 мая

Россия может стать первой, борьба за выход из групп в самом разгаре! Что происходит на ЧМ
Дмитрий Сторожев
ХЧМ – 2021, видеообзоры, расписание игр на 29 мая
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Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание на сегодня – в этом материале.

После восьмого игрового дня чемпионата мира сборные Швеции и Канады слегка улучшили своё положение в борьбе за попадание в плей-офф, обыграв сборные Великобритании и Казахстана соответственно.

В матче с «тре крунур» пятую шайбу на турнире забросил форвард британцев Лиам Кирк, выйдя на единоличное первое место в списке снайперов первенства.

Борьбы за выход из групп в самом разгаре, а сборная России сегодня в случае победы над Швейцарии и потери очков словаков в матче с датчанами, может выйти на первое место в группе А.

Турнирная таблица чемпионат мира по хоккею 2021

Видеообзоры матчей восьмого игрового дня

ЧМ-2021. Группа A
28 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Швеция
Окончен
4 : 1
Великобритания
0:1 Кирк (Филлипс) – 07:20' (5x5)   1:1 Сёренсен (Олофссон, Тёммернес) – 15:18' (5x4)   2:1 Пудас (Пилут, Вингерли) – 27:00' (5x5)   3:1 Кемпе (Сёренсен) – 32:08' (5x5)   4:1 Кемпе (Сёренсен) – 52:34' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
28 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 4
Канада
0:1 Манджапане (Хенрик, Браун) – 06:03' (5x4)   0:2 Хенрик (Пауэр, Манджапане) – 21:01' (5x5)   1:2 Михайлис – 24:30' (5x5)   2:2 Михайлис (Валк, Савицкий) – 41:31' (5x5)   2:3 Перфетти (Андерсон-Долан) – 47:40' (5x5)   2:4 Браун (Хенрик) – 59:57' (en)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа A
28 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Дания
Окончен
5 : 2
Беларусь
0:1 Демков (Кодола, Коробов) – 02:12' (5x5)   1:1 Мейер (Лауридсен) – 05:29' (5x4)   1:2 Стефанович (Фальковский, Протас) – 30:20' (5x4)   2:2 Асперуп (Фром, Йенсен) – 44:58' (5x5)   3:2 Фром (Труэ) – 47:48' (5x5)   4:2 Лауридсен (Хардт, Лассен) – 49:53' (5x5)   5:2 Труэ (Лассен, Хардт) – 52:15' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
28 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Латвия
Окончен
3 : 4
Б
Норвегия
0:1 Ольден (Косастуль, Треттенес) – 03:50' (5x5)   1:1 Крастенбергс (Рубинс, Кениньш) – 11:55' (5x5)   2:1 Кениньш (Аболс, Сотниекс) – 17:44' (5x5)   2:2 Олимб (Россели Ольсен) – 21:08' (4x5)   2:3 Петтерсен (Россели Ольсен, Олимб) – 41:56' (5x5)   3:3 Рубинс (Балинскис) – 49:42' (5x5)   3:4 Хага – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком восьмого дня стал нападающий сборной Швеции Марио Кемпе. На награду также претендовали форварды сборной Казахстана Никита Михайлис, сборной Дании Александер Труэ, а также сборной Норвегии Сондре Ольден. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Сложные удаления были. У нас каждый хоккеист на счету. Они нас перебросали в первом периоде. Нельзя было допускать ошибки, потеряли игроков соперника, с пятака нам опять забивали. Колосову претензий не предъявишь. Очень много нам бросали, а мы не могли блокировать. Третий период показал, что датчане были сильнее нас.

Нестеров? Он получил травму. Костицын тоже.

Знаете, есть вопросы по иностранцам. Раз ты выходишь, надо готовиться на ЧМ. К сожалению, они приехали поздно. Они не готовы, однозначно.

Вбрасывания? Я каждому центральному персонально говорю — поработать по вбрасываниям. У нас огромные проблемы здесь. Поэтому Стась и ценится, что выигрывает важные вбрасывания», — прокомментировал поражение в матче с командой Дании главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров.

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Расписание матчей на 29 мая

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Чехия
Не начался
Великобритания
ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Италия
Не начался
Казахстан
ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Швейцария
Не начался
Россия
ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Норвегия
Не начался
США
ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Словакия
Не начался
Дания
ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Германия
Не начался
Финляндия
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