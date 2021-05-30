Неутешительные прогнозы для Канады и Швеции по итогам дня. Что творится на сенсационном ЧМ

После девятого игрового дня чемпионата мира сборные России и Словакии практически обеспечили себе попадание в плей-офф, обыграв сборные Швейцарии и Дании соответственно. Обеим командам для выхода из группы А достаточно набрать по одному очку в оставшихся двух встречах. В группе В в аналогичном положении находится сборная Финляндии, переигравшая команду Германии.

Сборная Казахстана одержала свою самую крупную победу в элитном дивизионе чемпионата мира, обыграв сборную Италии со счётом 11:3.

По итогам матчей получился расклад, при котором Канада не попадёт в плей-офф даже в случае победы в матче с Финляндией и набора 12 очков:

— Казахстан обыгрывает Норвегию и набирает 13 очков;

— США обыгрывает хотя бы Норвегию и Италию и набирает 15 очков;

— Финляндия обыгрывает Латвию или Германию и набирает 13 очков;

— Германия обыгрывает Латвию, набирает 12 очков — она выше Канады благодаря победе в личной встрече.

В группе А похожая ситуация у Швеции, которой для выхода из группы может не хватить даже побед над Словакией и Россией.

Видеообзоры матчей девятого игрового дня

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком девятого дня стал голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек. На награду также претендовали форварды сборной Казахстана Роман Старченко, сборной России Сергей Толчинский, а также сборной США Тейдж Томпсон. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Моя передача в падении? Мне больше ничего не оставалось делать в том эпизоде, я знал, что Паша едет на пятак и мне удалось шайбу туда откинуть. Хорошо, что он здорово владеет коньками и клюшкой. Уже второй пас в падении на ЧМ? С датчанами не я отдавал на Барабанова, там защитник выбил, хотя я старался сделать вид, что это я (смеётся). На самом деле, всё это не так сложно, как вы думаете, клюшкой махнул по шайбе, и всё. Повторюсь, это был единственный вариант доставить шайбу на пятак.

Оставалось 10 минут играть, и любой бы гол мог стать переломным. Хорошо, что его забили мы. После шайбы Карнаухова мы начали играть по счёту, немножко от обороны, они ошиблись, и мы этим воспользовались.

С каждой игрой чувствую себя лучше и лучше. Матчи — это самые лучшие тренировки. Первую игру провёл на эмоциях, во второй в глазах темнело. Сегодня было всё хорошо, надеюсь, что будет ещё лучше», — прокомментировал свою голевую передачу на Павла Карнаухова в матче с командой Швейцарии нападающий сборной России Сергей Толчинский.

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