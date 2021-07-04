Когда продлит контракт Овечкин и что решит Капризов? Судьба российских звёзд в НХЛ

В середине июля в Национальной хоккейной лиге состоится драфт расширения, на котором свой состав на дебютный сезон в своей истории сформирует новый участник лиги «Сиэтл Кракен». Спустя неделю за океаном откроется рынок свободных агентов, но российские игроки на истекающих контрактах вряд ли станут участниками громких переходов в межсезонье. Гораздо больше предпосылок к тому, что ключевые россияне в НХЛ продлят контракты со своими текущими клубами.

н. Александр Овечкин

35-летний Александр Овечкин является главным российским игроком в НХЛ на истекающем контракте. Своё соглашение с «Вашингтоном» Овечкин подписал ещё в январе 2008 года – контракт был рассчитан на 13 сезонов на общую сумму в $ 124 млн. Александр стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $ 100 млн.

Как сообщает издание The Athletic, и клуб, и хоккеист заинтересованы в заключении нового соглашения, но это случится только после драфта расширения. Отмечается, что Овечкин находится в статусе неограниченно свободного агента, что позволит «Вашингтону» не защищать права на игрока на предстоящем драфте.

35-летний нападающий провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности он забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ. Капитан столичных на итоговой пресс-конференции после вылета из плей-офф заявил, что хочет завершить карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона», и нет абсолютно никаких оснований полагать, что этого не произойдёт.

в. Илья Самсонов

В прошедшем сезоне-2020/2021 Самсонов сыграл в 19 матчах, одержав в них 13 побед и пропуская в среднем 2,69 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 90,2%. В плей-офф он сыграл в трёх встречах, уступив во всех и отразив 89,9% бросков и пропуская 2,99 шайбы за матч. Многочисленные приключения Самсонова за пределами льда (падение на квадроцикле и попадания в протокол коронавируса по своей вине) серьёзно подпортили российскому вратарю минувший сезон, но в столичной организации намерены предоставить Илье ещё одну возможность.

«Мы не разрешили Самсонову отправиться в сборную на чемпионат мира, потому что хотим дать ему немного отдохнуть, чтобы он прошёл восстановление в межсезонье. Он имеет достаточный уровень мастерства, чтобы быть номером один. Мы собираемся дать ему ещё одну возможность доказать это», — говорил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

По информации североамериканских журналистов, в «Кэпиталз» намерены предложить российскому вратарю так называемый контракт-мостик. И это решение будет логичным шагом для обеих сторон. «Вашингтону» необходимо убедиться в том, что Самсонов является легитимным номером один не только на льду, но и в своём профессиональном отношении к хоккею, а Илье нужно доказать клубу, что он встал на путь исправления.

н. Кирилл Капризов

Фото: Hannah Foslien/Getty Images

24-летний россиянин провёл дебютный сезон в НХЛ на оценку «10» по 10-балльной шкале. Воспитанник новокузнецкого хоккея одним своим появлением в «Миннесоте» умудрился перезапустить эту команду. С Капризовым в составе «Уайлд» задолго до конца регулярки сняли все вопросы о попадании в плей-офф, а сам Кирилл переписал все клубные рекорды для новичков.

Спустя некоторое время после завершения сезона появились нелепые слухи, что Капризов рассматривает вариант с возвращением в КХЛ. Но с первого взгляда было очевидно, что данные сообщения являются не более чем агентскими играми. Сторона российского хоккеиста заинтересована в заключении контракта-мостика с «Миннесотой», после истечения которого Кирилл станет неограниченно свободным агентом и будет волен сам выбирать свою дальнейшую судьбу.

В свою очередь «Уайлд» настаивают на долгосрочном соглашении, ведь Капризов может стать лицом организации за ближайшее десятилетие. На этой неделе генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о переговорах по новому контракту с российским нападающим.

«С Эрикссоном Эком мы договорились за три дня. Это говорит о том, как сильно он хотел остаться. Контракт Капризова — это сложный процесс. Иногда это может занять три дня, иногда — три месяца. Но мы уверены, что сможем договориться», — заявил функционер. Также Герин поведал, что с ним связывался представитель Капризова. Стороны обсудят продление контракта на следующей неделе.

н. Павел Бучневич

В нынешнем сезоне Бучневич выдал лучшую регулярку в карьере, набрав 48 (20+28) очков в 54 матчах. Заодно Павел установил личный рекорд в НХЛ по среднему игровому времени на льду. «Рейнджерс» на данный момент не торопятся форсировать переговоры о продлениях контракта со своими хоккеистами. В межсезонье во фронтофисе клуба произошли большие перестановки. «Синерубашечники» расстались с президентом Джоном Дэвидсоном и генеральным менеджером Джеффом Гортоном.

Новым генменеджером «Рейнджерс» стал Крис Друри, который первым шагом после вступления в должность назначил на пост главного тренера Жерара Галлана. Теперь новое руководство клуба должно определиться с необходимыми изменениями в векторе развития команды. Представители американского клуба должны смотреть в будущее, в котором им предстоит переподписывать контракты с Микой Зибанеджадом, Каапо Какко, Алексисом Лафренье и Адамом Фоксом. В этой ситуации клуб должен как можно тщательнее и продуманнее действовать при заключении новых соглашений, так что Бучневичу нужно запастись терпением.

в. Игорь Шестёркин

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Шестёркин – один из тех самых игроков, с которыми «Рейнджерс» нужно продлевать контракт кровь из носу. В этом сезоне 25-летний голкипер вчистую выиграл вратарскую дуэль у своего соотечественника Александра Георгиева. Российский вратарь доказал, что он является полноправным первым номером «синерубашечников» на долгие годы.

Травма паха, из-за которой Игорь пропустил практически весь март, стала одной из причин, не позволившей «Рейнджерс» зацепиться за выход в плей-офф. Именно на том отрезке сезона «синерубашечники» потеряли множество важных очков, которых в итоге не хватило на финише регулярки.

Нет никаких сомнений, что Царь Игорь останется в стане Парней с Бродвея на долгий срок. По сведениям американских СМИ, его новый контракт должен быть рассчитан ориентировочно на пять-шесть лет с зарплатой в районе $ 5-6 млн.

н. Андрей Свечников

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Продление контракта с российским форвардом — приоритетная цель для «Каролины Харрикейнз». Нападающий станет ограниченным свободным агентом 28 июля, когда истечёт его трёхлетний контракт начального уровня.

Как сообщают североамериканские источники, на данный момент стороны ещё не обсуждали продление контракта. Последний раз 21-летний Свечников вёл переговоры с «Харрикейнз» ещё до начала сезона-2020/2021, но с тех пор никаких продвижений не было. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшем будущем.

Сам Свечников говорил о желании остаться в клубе до конца карьеры. «Я бы хотел остаться в «Каролине» до конца карьеры. Это был не лучший сезон для меня, но всем было сложно. Расписание было очень тяжёлым, в короткий отрезок проходило очень много игр. Этим летом мы будем работать и постараемся стать только сильнее», — говорил Андрей на пресс-конференции после вылета команды из плей-офф.

в. Илья Сорокин

Для 25-летнего вратаря дебютный сезон в НХЛ сложился успешно. В начале регулярки у Ильи возникли сложности с адаптацией к североамериканскому стилю игры, но затем Сорокин очень быстро набрал оптимальные кондиции и начал стабильно побеждать. Бывший голкипер ЦСКА сходу переписал несколько клубных рекордов «островитян» среди новичков, образовав отличный тандем со своим соотечественником Семёном Варламовым.

В первом раунде плей-офф Сорокин даже являлся основным голкипером «Айлендерс» и внёс весомый вклад в проход «Питтсбурга». «Островитяне» наверняка сохранят бригаду российских голкиперов на ближайшие сезоны, выписав Сорокину новый контракт в межсезонье. Вероятнее всего, в следующем чемпионате Илья продолжит исполнять роль бэкапа Варламова, а вот уже через год игровые функции россиян в клубе с Лонг-Айленда начнут смещаться. Ведь в сезоне-2022-2023 Семёну будет уже 35 лет, и уже он будет находится в «Айлендерс» на истекающем контракте.

Остальные россияне в НХЛ на истекающих контрактах:

н. Александр Волков («Анахайм»), з. Никита Задоров («Чикаго»), н. Евгений Свечников («Детройт»), з. Дмитрий Куликов («Эдмонтон»), н. Иван Барбашёв («Сент-Луис»).

Уже вернулись в КХЛ:

з. Александр Елесин (из «Калгари» в «Локомотив»), н. Михаил Григоренко (из «Коламбуса» в ЦСКА).

Близки к возвращению в КХЛ:

з. Никита Нестеров (из «Калгари» в ЦСКА), н. Никита Гусев (из «Флориды» в СКА).