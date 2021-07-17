«Питтсбург» потерял Флёри, а «Монреаль» отдал Емелина. Как в НХЛ защищались от «Вегаса»

На следующей неделе (21 июля) состоится главное событие этого лета в Национальной хоккейной лиге — драфт расширения, на котором свой состав сформирует новичок лиги — «Сиэтл Кракен». Новый клуб НХЛ выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегас Голден Найтс». Сегодня, 17 июля, 30 клубов подадут в офис НХЛ списки игроков, недоступных для выбора «кракенов». Четыре года назад в североамериканской лиге состоялся предыдущий драфт расширения, на котором собирали состав «рыцари». Вспоминаем, каких игроков защитили клубы лиги от выбора «Голден Найтс».

Западная конференция

«Анахайм Дакс»

в. Гибсон, з. Биекса, з. Линдхольм, з. Фаулер, н. Верметт, н. Кеслер, н. Кольяно, н. Гецлаф, н. Перри, н. Ракелль, н. Сильверберг.

«Анахайм» вынужденным образом оставил доступным для выбора «Вегаса» финского защитника Сами Ватанена, который в 2017 году котировался очень высоко. Чтобы избежать потери финна, генеральному менеджеру «уток» пришлось идти на сделку с «рыцарями», которая спустя несколько лет выглядит как очевидный провал руководства «Анахайма».

«Дакс» обменяли в «Вегас» защитника Ши Теодора, чтобы тогдашний генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи не выбрал на драфте Ватанена или Джоша Мэнсона, которых нужно было оставить без защиты. На самом драфте расширения «Голден Найтс» забрал у «уток» неликвид в виде Клейтона Стоунера, который в результате не сыграл за «рыцарей» ни одного матча из-за проблем со здоровьем. Что касается Теодора, то канадский защитник по настоящий момент времени остаётся доминирующим защитником «Вегаса», тогда как ни Ватанена, ни Мэнсона в «Анахайме» уже давно нет.

Ши Теодор Фото: Getty Images

«Аризона Койотс»

в. Джонсон, з. Голигоски, з. Мёрфи, з. Шенн, з. Экман-Ларссон, н. Дюклер, н. Казинс, н. Мартинук, н. Ридер.

«Койоты» накануне финальной подачи списка провернули обмен своего стартового вратаря Майка Смита и выбрали схему защиты с восемью полевыми игроками. На драфте расширения выбор «Вегаса» пал на финского форварда Теэму Пулккинена, который не смог реализоваться в НХЛ. После нескольких лет, проведённых в Северной Америке, Теэму перебрался в КХЛ, где и играет по настоящий момент времени. В это межсезонье Пулккинен стал игроком «Трактора».

«Ванкувер Кэнакс»

в. Маркстрём, з. Гудбрансон, з. Танев, з. Эдлер, н. Берчи, н. Гранлунд, н. Саттер, н. Д. Седин, н. Х. Седин, н. Хорват, н. Эрикссон.

У «Кэнакс» обошлось без особых сюрпризов — небольшое удивление вызвало лишь попадание в список не молодого нападающего Брендана Гонса, а его более возрастного тёзку Саттера. Доступным для «Вегаса» оказался защитник Лука Сбиса, которого в итоге и забрали в Лас-Вегас. Швейцарский хоккеист провёл в стане «рыцарей» один сезон, после чего сменил несколько клубов в НХЛ, а сейчас находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Виннипег Джетс»

в. Хеллебайк, з. Бафлин, з. Майерс, з. Троуба, н. Армиа, н. Копп, н. Литтл, н. Лоури, н. Перро, н. Уилер, н.Шайфли.

«Реактивщиков» спас защитник Тобиас Энстрём, в последний момент отказавшийся от пункта в контракте, запрещавшего обмен. Это дало возможность выставить его на драфт и защитить все основные активы «Джетс». «Вегас» забрал на драфте нападающего Криса Торбёрна. Контракт с хоккеистом истёк вскоре после драфта расширения, и за «Вегас» он так и не сыграл, подписав новый контракт уже с «Сент-Луисом». В 2019 году нападающий завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Даллас Старз»

в. Бишоп, з. Джонс, з. Клингберг, з. Линделль, н. Бенн, н. Ничушкин, н. Ричи, н. Расселл, н. Сегин, н. Спецца, н. Факса.

Четыре года назад «Даллас» защитил Валерия Ничушкина, у которого на тот момент продолжал действовать контракт с ЦСКА. Хорошей находкой для «Вегаса» оказался нападающий Коди Икин. Канадский форвард стал хорошим форвардом для глубины состава и отлично вписался в третье звено. Когда Икина взяли на драфте расширения, он был на втором году своего четырёхлетнего контракта и поставил карьерный рекорд результативности (22 гола, 41 очко). Сейчас Коди выступает за «Баффало».

«Калгари Флэймз»

в. Смит, з. Броди, з. Джиордано, з. Хэмилтон, н. Баклунд, н. Беннетт, н. Годро, н. Лазар, н. Монахан, н. Ферланд, н. Фролик.

Босс «огоньков» Брэд Треливинг изящно вышел из положения: перед подачей списка у него не было вратаря с контрактом на следующий сезон, но таковой (Смит) был приобретён у «Аризоны» посредством обмена. Вне защитного блока остался защитник-ветеран Дерик Энгелланд. На момент драфта расширения Энгелланд заключил с «Калгари» новый трёхлетний контракт. Первый год в «Вегасе» стал для опытного защитника очень удачным — он был лидером команды, исполнял обязанности капитана, выйдя с «Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли. Минувшим летом Дерик завершил карьеру в возрасте 39 лет, после чего получил должность в офисе клуба.

«Колорадо Эвеланш»

в. Варламов, з. Бэрри, з. Задоров, з. Джонсон, н. Андригетто, н. Гримальди, н. Дюшейн, н. Комо, н. Ландеског, н. Маккиннон, н. Нието.

Генеральный менеджер «лавин» Джо Сакик применил стандартную схему защиты, закрепив права на семерых форвардов, трёх защитников и российского голкипера Семёна Варламова. Другой вратарь «Эвс» Кэлвин Пикар перебрался в «Вегас», но не сыграл за новую команду ни одного матча. Пикар оставался «рыцарем» всё лето, но в октябре 2017 году был обменян в «Торонто» на Тобиаса Линдберга и шестой раунд драфта.

«Лос-Анджелес Кингз»

в. Куик, з. Даути, з. Маззин, з. Мартинес, з. Форборт, н. Картер, н. Копитар, н. Пирсон, н. Тоффоли.

«Короли» на драфте расширения защитили четырёх ведущих игроков обороны, оставив вне блока защиты игрока третьей пары Брейдена Макнэбба. Именно на габаритного Макнэбба и пал выбор «Вегаса». 30-летний хоккеист и сейчас продолжает оставаться «рыцарем», играя важную роль при игре в меньшинстве. Примечательно, что защитник Алек Мартинес, которого «Лос-Анджелес» защитил перед драфтом, спустя некоторое время в результате всё-таки стал игроком «Вегаса».

Брейден Макнэбб Фото: Getty Images

«Миннесота Уайлд»

в. Дубник, з. Бродин, з. Спарджон, з. Сутер, н. Гранлунд, н. Цукер, н. Койл, н. Койву, н. Нидеррайтер, н. Паризе, н. Поминвилль.

Нападающий Джейсон Поминвилль не дал клубу шанса, сохранив запретный пункт на обмен, что потребовало его автоматической защиты. Генменеджер «Уайлд» также сделал выбор в пользу Нино Нидеррайтера и Джейсона Цукера, а «Вегас» забрал в свои ряды финского нападающего Эрика Хаулу. В первом сезоне Хаула был великолепен, забив 29 голов и набрав 55 очков, что оказалось его лучшими показателями в карьере. В следующем сезоне он сыграл только 15 матчей из-за травмы. Последний чемпионат 30-летний форвард отыграл за «Нэшвилл».

«Нэшвилл Предаторз»

в. Ринне, з. Йози, з. Суббэн, з. Экхольм, з. Эллис, н. Арвидссон, н. Джохансен, н. Форсберг, н. Йернкрок.

«Хищники» удивили тем, что бывший партнёр Евгения Малкина нападающий Джеймс Нил остался без места в защитном списке — опытному форварду предпочли более молодого шведа Калле Йернкрока. Только появившись в «Вегасе», Нил по-настоящему «зажёг», забив 25 голов в регулярном чемпионате и впоследствии сыграв большую роль в том, что «Голден Найтс» смогли добраться до финала Кубка Стэнли. После сезона в Неваде форвард подписал крупный контракт с «Калгари», что превратилось в известную катастрофу. Летом 2019 года Нил отправился в «Эдмонтон» в обмен на другого неудачника Милана Лучича, но и эта сделка ничего не изменила в его карьере. Сейчас «Ойлерз» раздумывают над выкупом контракта канадского нападающего.

Джеймс Нил Фото: Getty Images

«Сан-Хосе Шаркс»

в. Джонс, з. Бёрнс, з. Браун, з. Власик, н. Карлссон, н. Карпентер, н. Кутюр, н. Павелски, н. Тирни, н. Хансен, н. Гертл.

Генеральный менеджер «Вегаса» выбрал на драфте расширения защитника «акул» Дэвида Шлемко. На следующий день он перешёл в «Монреаль» в обмен на пятый раунд драфта. После двух сезонов за «Канадиенс» обменян в «Филадельфию», в 2019 году завершил карьеру, не найдя себе новый клуб в лиге.

«Сент-Луис Блюз»

в. Аллен, з. Боумистер, з. Пьетранджело, з. Эдмундсон, н. Берглунд, н. Ривз, н. Соботка, н. Стин, н. Тарасенко, н. Шварц, н. Штястны.

Единственная неожиданность у «музыкантов» — это попадание в список защищённых не опытного Дэвида Перрона, а силовика Райана Ривза. Перрон «поднял» свой карьерный год, выходя на лёд во второй тройке. 66 очков в 70 матчах принесли ему повышение репутации, и летом 2018 года он вернулся в «Блюз» по четырёхлетнему договору на $ 4 млн за сезон. В составе «Сент-Луиса» Дэвид стал обладателем Кубка Стэнли, а Ривз в ходе сезона-2017/2018 всё-таки стал игроком «Вегаса», за который играет до сих пор.

«Чикаго Блэкхоукс»

в. Кроуфорд, з. Кит, з. Сибрук, з. Яльмарссон, н. Анисимов, н. Кейн, н. Паник, н. Тэйвз, н. Хартман, н. Госса, н. Юрчо.

«Чикаго» защитил четырёх защитников, но этого всё равно оказалось недостаточно, чтобы сохранить желаемое количество умелых игроков обороны — доступным для выбора остался Тревор ван Римсдайк. Именно его и забрали в «Голден Найтс» в качестве актива для дальнейших обменов. После драфта расширения выяснилось, что «Вегас» перегружен защитниками и необходимы обмены, чтобы привести состав к необходимому балансу. На следующий день после драфта ван Римсдайк был отправлен в «Каролину» в обмен на второй раунд драфта. Последний сезон Тревор отыграл за «Вашингтон».

«Эдмонтон Ойлерз»

в. Тальбо, з. Клефбом, з. Ларссон, з. Секера, н. Драйзайтль, н. Кассиан, н. Летесту, н. Лучич, н. Марун, н. Нюджент-Хопкинс, н. Эберле.

«Нефтяники» оставили без защиты нападающего Джуджхара Хайру, с которым перед драфтом был продлён контракт, а также будущего игрока КХЛ Ииро Пакаринена. Однако «Вегас» обратил своё внимание на защитника Гриффина Райнхарта. Четвёртый номер драфта НХЛ 2012 года стал неудачей «Эдмонтона» и «Вегаса». За два года до драфта расширения «нефтяники» отдали за него в «Айлендерс» Мэтью Барзала, но затем не стали защищать. За «Голден Найтс» он так и не сыграл, постоянно обитая в АХЛ. В 2019 году он ненадолго заглянул в «Куньлунь Ред Стар», а минувший сезон провёл в Германии.

Восточная конференция

«Вашингтон Кэпиталз»

в. Холтби, з. Карлсон, з. Нисканен, з. Орлов, н. Бекстрём, н. Бураковски, н. Эллер, н. Юханссон, н. Кузнецов, н. Овечкин, н. Уилсон.

Особых неожиданностей столичные не выдали — все россияне (за исключением Станислава Галиева) попали в список защищённых. Вне блока защиты остался Ти Джей Оши, но с ним «Вашингтон» договорился о новом контракте. Аналогичную тактику сейчас столичные применили относительного продления соглашения с Александром Овечкиным.

«Вегас» же на драфте забрал Нейта Шмидта. В своём последнем сезоне за «Кэпиталз» Шмидт не выходил в спецбригадах и имел ограниченное игровое время. В «Вегасе» он быстро стал любимцем болельщиков, проводя более 22 минут за матч и набирая более 30 очков за сезон. В 2018 году он подписал новый шестилетний контракт с «Голден Найтс» ($ 5,95 млн за сезон), но отыграть его до конца ему не удалось. В октябре 2020 года он был обменян в стан «Ванкувера».

«Бостон Брюинз»

в. Раск, з. Крюг, з. Кеван Миллер, з. Хара, н. Бержерон, н. Бэйкс, н. Крейчи, н. Маршан, н. Райлли Нэш, н. Пастрняк, н. Спунер.

«Бостон» не стал защищать опытного защитника Адама Маккуэйда, предпочтя использовать схему с семью защищёнными нападающими. «Вегас» смог забрать Колина Миллера до того, как у 24-летнего защитника случился прорывной сезон. В дебютном сезоне за «Голден Найтс» Колин выступил специалистом по спецбригаде большинства, установил карьерные рекорды по голам (10) и очкам (41). В конечном счёте Миллер оказался жертвой потолка зарплат, когда «Вегас» обменял его в «Баффало» на второй и пятый раунды драфта.

«Баффало Сэйбрз»

в. Ленер, з. Больё, з. Маккейб, з. Ристолайнен, н. Гиргенсонс, н. Кейн, н. Ларссон, н. Окпосо, н. О’Райлли, н. Фолиньо, н. Эннис.

У «клинков» остались без защиты интересные игроки обороны — опытный Зак Богосян и россиянин Дмитрий Куликов. Казалось, что один из защитников и отправится в стан «рыцарей», но Макфи подобрал нападающего Уильяма Каррье. Канадский форвард остаётся одним из немногих, кто до сих пор находится в составе «Вегаса» после драфта расширения. Стоит заметить, что «Баффало» отправил в «Вегас» шестой раунд драфта, чтобы «рыцари» взяли на драфте расширения именно Каррье, а не голкипера Линуса Улльмарка, который сейчас является первым номером «Сэйбрз». Любопытно, что четыре года назад под защиту «клинков» попал другой шведский голкипер Робин Ленер, который в результате транзитом через «Нью-Йорк Айлендерс» всё равно добрался до Лас-Вегаса.

«Детройт Ред Уингз»

в. Ховард, з. Грин, з. Декейзер, з. Йенсен, н. Абделкейдер, н. Атанасиу, н. Манта, н. Нильсен, н. Нюквист, н. Татар, н. Зеттерберг.

Тогдашний генеральный менеджер «красных крыльев» Кен Холланд опроверг сам себя, поместив в защитный блок опытного голкипера Джимми Ховарда, хотя до этого всё указывало на то, что «Детройт» предпочтёт остаться с Петром Мразеком. С драфта расширения «Вегас» от «Ред Уингз» забрал чешского форварда Томаша Носека. За «Детройт» Носек почти не играл (17 матчей), но в «Вегасе» он стал основным игроком.

«Каролина Харрикейнз»

в. Дарлинг, з. Кэррик, з. Мёрфи, з. Фолк, н. Ди Джузеппе, н. Линдхольм, н. Макгинн, н. Раск, н. Скиннер, н. Д. Стаал, н. Терявяйнен.

«Ураганы» потеряли на драфте расширения нападающего Коннора Брикли и вряд ли сильно пожалели о своём решении. Это был выбор, продиктованный обменами и торговлей. Контракт Брикли вскоре истёк, и «Вегас» позволил ему уйти на рынок свободных агентов, и за «рыцарей» он никогда не играл.

«Коламбус Блю Джекетс»

в. Бобровский, з. Джонс, з. Мюррей, з. Савар, н. Аткинсон, н. Веннберг, н. Дженнер, н. Дубински, н. Саад, н. Хартнелл, н. Фолиньо.

Генеральный менеджер «Коламбуса» защитил всех ведущих игроков команды, оставив доступным для «Вегаса» шведского нападающего Вильяма Карлссона. Кто бы мог подумать, что форвард чекинг-лайн «мундиров» сумеет невероятным образом спрогрессировать в Неваде. Карлссон стал одним из лидеров «Вегаса», центрфорвардом из топ-6 и был оценён по достоинству, получив от руководства восьмилетний контракт на $ 5,9 млн за сезон.

Вильям Карлссон Фото: Getty Images

«Монреаль Канадиенс»

в. Прайс, з. Бенн, з. Петри, з. Уэбер, н. Байрон, н. Галлахер, н. Гальченюк, н. Данё, н. Друен, н. Пачиоретти, н. Шоу.

Ни один из четырёх россиян не попал в список защищённых, но это было достаточно ожидаемо: у Нестерова, Радулова и Маркова не было контрактов на следующий год (а значит, защищать их было не нужно), а ради Алексея Емелина «хабы» не стали менять защитную схему. Емелин стал единственным россиянином, пополнившим состав «рыцарей» на драфте расширения, но за «Вегас» он не сыграл ни одного матча. Его обменяли в «Нэшвилл» на третий раунд драфта спустя всего несколько дней. Емелин сыграл один сезон за «Предаторз», а затем перешёл в омский «Авангард».

«Нью-Джерси Дэвилз»

в. Шнайдер, з. Грин, з. Мур, з. Мюллер, з. Сиверсон, н. Зэйджак, н. Палмьери, н. Холл, н. Хенрик.

«Дьяволы» защитили четырёх игроков обороны, оставив без присмотра своего лучшего снайпера Майкла Каммальери. Однако «Вегас» забрал с драфта защитника Джона Меррилла. Он был универсален и по амплуа (защитник глубины), и по вариативности использования и возрасту. В «Вегасе» американский защитник провёл три сезона, а в минувшем плей-офф добрался до финала Кубка Стэнли с «Монреалем».

«Оттава Сенаторз»

в. Андерсон, з. Карлссон, з. Сеси, з. Фанёф, н. Брассар, н. Дзингел, н. Пажо, н. Смит, н. Стоун, н. Туррис, н. Хоффман.

У «Сенаторз» без защиты остался оборонец Марк Мето, которому предпочли Коди Сеси. Через неделю после драфта расширения Мето отправился в «Даллас» в обмен на вратаря Дилана Фергюсона и второй раунд драфта. Два года назад Марк повесил коньки на гвоздь, завершив игровую карьеру.

«Питтсбург Пингвинз»

в. Мюррей, з. Дюмулин, з. Летанг, з. Мяяття, з. Шульц, н. Кессел, н. Кросби, н. Малкин, н. Хёрнквист.

«Мне никогда не нравилось обменивать игроков, особенно из числа тех, кто помогал нам выигрывать титулы. Самый сложный ход за карьеру — переход Марка-Андре Флёри в «Вегас». Много лет костяк команды составляли Кросби, Малкин, Летанг и Флёри. Эту четвёрку не стоило разбивать, и я знал об этом. Но мы столкнулись с непреодолимыми трудностями.

У меня были близкие отношения с Флёри, особенные отношения. Было невероятно сложно обменять его. По ходу сезона-2016/2017 мы много раз встречались и сидели в моём офисе. Он понимал ситуацию, но не хотел уходить. Однажды он пришёл ко мне и сказал: «Я не хочу уходить, но, если меня придется обменять, пусть это будет «Вегас». Я приложил все усилия, чтобы он оказался там. Кросби, Малкин и Летанг всё ещё играют за «Питтсбург». Так и должно быть. Я не хотел их разделять. И я рад, что так и не сделал этого», — спустя годы говорил бывший генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд.

Четыре года назад он решил сделать ставку на молодого Мэтта Мюррея, который переиграл Флёри в ходе его последнего сезона за «Питтсбург». Спустя время Рутерфорд был вынужден признать свою ошибку. Флёри до сих пор играет на высоком уровне, а Мюррей столкнулся с многочисленными травмами, которые в результате довели его до «Оттавы». Без МАФа «Пингвинз» ни разу не смогли пройти барьер второго раунда плей-офф НХЛ, выиграв в три раза меньше кубковых матчей, чем многоопытный голкипер в «Вегасе». Рутерфорд неоднократно пытался вернуть голкипера в «Питтсбург», но обмена не случилось.

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«Нью-Йорк Рейнджерс»

в. Лундквист, з. Макдона, з. Стаал, з. Холден, н. Цуккарелло, н. Крайдер, н. Миллер, н. Нэш, н. Степан, н. Зибанеджад, н. Хэйс.

«Синерубашечники» могли отдать в «Вегас» крепкого вратаря Антти Раанту или же нападающего Михаэля Грабнера, который обладает способностью неплохо набирать очки в любом коллективе, куда его заносит судьба. Но «Вегас» сделал ставку на шведского форварда Оскара Линдберга. Линдберг набрал 23 очка в 98 матчах, пока «Вегас» во время дедлайна-2019 не обменял его в «Оттаву», заполучив нынешнего капитана команды Марка Стоуна. Что касается Линдберга, то в минувшем сезоне он дебютировал в КХЛ в составе московского «Динамо». В столичном клубе Оскар справляется с ролью форварда топ-6, являясь вторым центром в команде после Вадима Шипачёва.

«Нью-Йорк Айлендерс»

в. Грайсс, з. Ледди, з. Пелек, з. Пулок, з. Хэмоник, з. Бойчак, н. Лэдд, н. Ли, н. Таварес.

Пять игроков обороны — столько предпочёл защитить генменеджер «островитян» Гарт Сноу. Пришлось даже предлагать «Вегасу» первый раунд драфта новичков, чтобы «рыцари» не сильно шустрили в деле выбора оставшихся без защиты нападающих. «Голден Найтс» забрали с драфта расширения голкипера Жана-Франсуа Берюбе. Канадский вратарь не был нужен «островитянам», которые хотели защитить больше полевых игроков. Чтобы сподвигнуть «Вегас» забрать именно его, «Айлендерс» отдали «рыцарям» права на Михаила Грабовского и первый раунд драфта, который сначала превратился в защитника Эрика Браннстрёма, а затем отправился в «Оттаву» в ходе сделки по обмену Стоуна.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

в. Василевский, з. Коберн, з. Строльман, з. Хедман, н. Джонсон, н. Киллорн, н. Кэллахан, н. Кучеров, н. Наместников, н. Палат, н. Стэмкос.

Без защиты у «Тампы» остались нападающий Седрик Пакетт, защитник Слейтер Коккок, а также вратари Петер Будай и Кристерс Гудлевскис. Тогдашний генменеджер «молний» Стив Айзерман заключил с Макфи сделку. «Рыцари» забрали у «Тампы» ветерана Джейсона Гаррисона, а вместе с ним получили права на Никиту Гусева, а также второй и четвёртый раунд драфта. Гусев в итоге за «Вегас» тоже не сыграл, а Гаррисон в скором времени завершил игровую карьеру.

«Торонто Мэйпл Лифс»

в. Андерсен, з. Гардинер, з. Кэррик, з. Райлли, н. Бозак, н. Браун, н. Кадри, н. Комаров, н. Лейво, н. Мартин, н. ван Римсдайк.

«Торонто» не стал защищать нападающего Брэндана Лайпсика, предпочтя ему жёсткого ветерана Мэтта Мартина. Лайпсик сыграл 44 матча за «Вегас» в первом сезоне и был отправлен в «Ванкувер» на Филипа Хольма, который потом уехал в КХЛ. Летом 2019 года Лайпсик стал игроком «Вашингтон Кэпиталз», но его карьера в столичном клубе не сложилась. В мае 2020 года Брэндан стал участником грандиозного скандала. В интернет попали скриншоты, на которых были запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого, Брэндан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками». Карьера игрока в НХЛ была фактически завершена — он перебрался в ЦСКА, а в это межсезонье стал игроком магнитогорского «Металлурга».

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«Флорида Пантерз»

в. Раймер, з. Петровик, з. Пысик, з. Экблад, з. Яндл, н. Барков, н. Бьюгстад, н. Трочек, н. Юбердо.

Генеральный менеджер «пантер» допустил одну из главных ошибок на драфте расширения 2017 года, сделав доступным для выбора «Вегаса» нападающего Джонатана Маршессо. Маршессо, Райлли Смит и Карлссон составили грозное первое звено нападения «Вегаса», которое было движущей силой команды в сенсационном дебютном сезоне. «Флорида» же тогда решила защитить своих игроков обороны — Алекса Петровика и Марка Пысика — и чудовищным образом просчиталась. Обоих игроков уже давно нет во «Флориде», тогда как Маршессо продолжает успешно зажигать в «Вегасе».

Джонатан Маршессо Фото: Getty Images

«Филадельфия Флайерз»

в. Столарз, з. Гостисбер, з. Гудас, з. Мэннинг, н. Ворачек, н. Жиру, н. Кутюрье, н. Лоутон, н. Симмондс, н. Филппула, н. Шенн.

С драфта «лётчиков» «Вегас» забрал французского нападающего Пьера-Эдуара Белльмара. В Лас-Вегасе Белльмар стал надёжным игроком глубины состава, набрав за два сезона 15 и 16 очков соответственно. Летом 2019 года с ним не продлили контракт, и он перебрался в «Колорадо» на среднегодовую зарплату в $ 1,8 млн, чтобы усилить спецбригаду меньшинства «лавин».