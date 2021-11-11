В «Динамо» управленческий бардак, «Йокерит» не верит в себя. Проблемы клубов КХЛ, Запад

Безумный осенний марафон КХЛ завершился — все команды лиги ушли на паузу, связанную с финским этапом Евротура, сыграв практически половину матчей регулярки. Во время этой остановки самое время бросить взгляд на выступление всех клубов и подвести некие промежуточные итоги. Как выступают и какие есть проблемы? Начинаем разбираться с команд Западной конференции.

«Витязь»

Подольский клуб под руководством тренера-дебютанта Юрия Бабенко проводит неудачный сезон. Редкие победы сменяются затяжными сериями поражений, оборона — худшая в конференции, и как закономерный результат — последнее место в таблице Запада. Бывают у «Витязя» неожиданные удачные вспышки (например, победы над СКА, «Динамо» и «Трактором»), но в целом команда выглядит неуправляемой и хоть как-то держится на плаву только за счёт великолепных легионеров — Оямяки, Аалтонена и Одетта.



Какие есть проблемы: самая основная, похоже, в том, что Бабенко пока ещё не готов к самостоятельной работе. У «Витязя» вполне крепкий состав, из которого можно лепить симпатичную, бьющуюся за плей-офф команду, но во что играет Подольск? Ответить на этот вопрос нелегко, потому что какой-то системности и тренерской руки не видно. Пошла игра у легионеров — есть шанс на очки. Не пошла — вот оно очередное поражение.

При этом с атакой у «Витязя» всё достаточно неплохо: подольчане, например, забили больше шайб, чем ЦСКА, «Северсталь», «Локомотив» и «Спартак», а эти команды идут в зоне плей-офф. Но в обороне у подмосквичей — полный бардак, никакой организации, и это именно тренерская недоработка. Возможно, конечно, что Бабенко ещё только учится и в будущем из него получится неплохой наставник, но в этом сезоне никаких перспектив у «Витязя» не просматривается.

ХК «Сочи»

После унылого сентября «Сочи» смог встряхнуть новый тренер Андрей Назаров. Один из самых опытных и эпатажных наставников КХЛ, соскучившийся по работе, вернул «леопардам» сначала результативность, а затем и результат — перед паузой южане выиграли 4 матча из 6, притом что и без того скромный состав «Сочи» значительно ослаблен травмами.

Но сентябрьский груз бесконечных поражений до сих пор давит на команду, не позволяя ей приблизиться к кубковой восьмёрке.

Какие есть проблемы: при Назарове «Сочи» стал гораздо больше забивать, подтянулась «физика», расцвела мотивация, но при всём этом состав «леопардов» остаётся весьма низкого уровня. Усилий тренера и команды, пожалуй, хватит, чтобы радовать своих болельщиков почти в каждой игре, а вот на стабильные победы рассчитывать трудно. Без них же «Сочи» плей-офф вряд ли светит, уж очень много было потеряно в сентябре.

«Динамо» Р

Рижане симпатично выглядели при Сергее Зубове, показывая хорошую игровую дисциплину и цепляясь за очки, но в конце октября тренер неожиданно покинул столицу Латвии по семейным обстоятельства. Правда, уже через несколько дней эти обстоятельства не помешали ему стать одним из тренеров системы ФХР. Странно и не очень честно по отношению к рижанам, но, пожалуй, понять Зубова можно.

Теперь рижское «Динамо» продолжает борьбу за плей-офф с другим тренером — Валерий Кулибаба, кстати, рассматривался на этот пост ещё перед началом прошлого сезона. При нём рижане пока не впечатляют — с ходу «сгорели» «Йокериту» 0:8, да и в целом выиграли лишь раз в пяти матчах, откатившись на десятую строчку конференции.

Какие есть проблемы: ключевая — уход тренера, который реально мог вернуть Латвии плей-офф КХЛ. Но что теперь об этом говорить. Если говорить «по мелочи», то у рижан худшая атака Запада (лишь 53 шайбы за 26 матчей), одна из худших оборон, нет ярких лидеров в атаке (у самого результативного хоккеиста — Радила — только 15 очков), нет надёжного первого номера в воротах. Словом, сила этого коллектива могла бы быть в единстве, но строить крепкую команду в «Динамо» сейчас снова оказывается некому.

«Торпедо»

Нижегородцы — пока, пожалуй, главное разочарование Запада. По итогам лета клуб делал заявку на попадание как минимум в топ-5 лидеров конференции, удивлял очень мощным для скромного бюджета подбором хоккеистов, но вот прошла половина регулярки, а «Торпедо» идёт вне зоны плей-офф. У нижегородцев много поражений в основное время (куда делся фирменный характер Немировски?), много проигрышей на своей площадке, слишком часто команда входит в штопор на три-четыре игры. В последние годы за автозаводцами такого не водилось. Но на паузу «Торпедо» пошло с багажом из трёх побед кряду. Возможно, это начало подъёма?

Какие есть проблемы: слабая игра лидеров. Из убойного, как казалось летом, топ-6 держит марку только Жафяров (очко в среднем за игру), Агостино, Гривик и Миле не добирают, а к Заару и, особенно, Чеховичу есть масса вопросов. Атака «Торпедо» может и должна играть лучше и добывать для Нижнего победы, маскируя лёгкий бардак в обороне. Так, собственно, всегда и было при Немировски.

Фото: Соколов Григорий, photo.khl.ru

«Спартак»

«Спартак» в этой регулярке — типичный середняк и анти-Робин Гуд: красно-белые забирают очки в матчах с командами, которые беднее и слабее, чем они, а отдают баллы всем богатым топам. Исключения очень редки. Трудно сказать, в какой именно хоккей играет московская команда, но есть ощущение, что в зоне плей-офф она ещё идет исключительно благодаря отличному, в общем-то, подбору хоккеистов и их индивидуальному мастерству.

Какие есть проблемы: работа тренера-дебютанта КХЛ Бориса Миронова. За полсезона так и не выяснились его сильные стороны. Он хороший мотиватор, тактик, стратег, тренер-друг для хоккеистов? Непонятно. «Спартак», как уже сказано, выезжает на мастерстве Лехтеря и Ко в играх с неискушёнными соперниками, но для любой системной и грамотно организованной команды КХЛ «Спартак» — лакомый кусочек.

С таким резюме, конечно, можно доехать до плей-офф, но о втором раунде даже мечтать не стоит. Ничего в хоккейном «Спартаке» не меняется из года в год.

«Локомотив»

Возможно, «Торпедо» и не главное разочарование Запада, ведь есть «Локомотив». Просто ярославцы хотя бы идут в зоне плей-офф, но выступают в этом сезоне они, конечно, максимально странно. Летом у железнодорожников был классный состав (прошлогодний костяк + несколько топовых новичков), невероятно перспективный тренер и ощущение обидной, жгучей недосказанности после прошлого сезона. «Локомотив» называли главным фаворитом сезона, но сказка закончилась очень быстро: подопечные Скабелки поплыли прямо со старта регулярки, и уже в конце сентября белорусского наставника в Ярославле сменил Игорь Никитин.

Предполагалось, что адепт жёсткой дисциплины и строго хоккея вмиг поправит ситуацию в «Локомотиве», но синхронизация Никитина с новой командой затянулась, несмотря на целый пул знакомых помощников в тренерском штабе. Ярославцы чередуют хорошие матчи с провальными и пока далеки от возвращения на привычные позиции в таблице конференции.

Какие есть проблемы: если брать только игровые моменты, то «Локомотив» почему-то выключается на целые отрезки, за которые иногда проигрывает матчи. Никитину это поправить пока не удалось. Но главная проблема — не оправдывающие ожидания лидеры и самые высокооплачиваемые хоккеисты команды. Шалунов, Паскуале, Елесин играют намного ниже своих возможностей, к Буше и Марченко тоже немало вопросов, а Петерссон, как всегда, прописался в лазарете. Плюс перестала работать ставка на своих воспитанников: новые таланты не появляются, а старые — застоялись и перестали прогрессировать.

Очень интересно, сможет ли Никитин разобраться со всем этим, или же роль «пожарного» ему не подходит?

Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

«Динамо» Мн

Второй сезон подряд минское «Динамо» радует красивой, по-хорошему безбашенной игрой, результатом и умением заново раскрыть легионеров, от которых отказались в российских клубах КХЛ. Что важно: при Вудкрофте регулярно играет и местная молодёжь, причём играет продуктивно.

С «зубрами» традиционно не соскучишься: они много забивают, много пропускают, но пока выходят в плюс и держатся в зоне плей-офф. Болезни слегка подкосили белорусскую команду, но на перерыв они ушли, гордо хлопнув «Спартак» в гостях весьма усечённым составом.

Какие есть проблемы: глобально — никаких. Вудкрофт выжимает максимум из материала, с которым работает, игроки получают удовольствие от хоккея, «Динамо» стабильно набирает очки и даже после «простудных» поражений держит топ-3 конференции на расстоянии вытянутой руки. Можно ли фанатам «зубров» желать большего? А вот к чему можно придраться, так это к игре спецбригад: 19,6% реализации лишнего и 76% «убийства» меньшинства соперника — очень слабенькие цифры.

«Северсталь»

Череповец в полном порядке. Перед перерывом на Кубок Карьяла «Северсталь» одержала 9 побед подряд, грохнув на финише «Магнитку» — хоть и уставшего, но всё-таки лидера всей КХЛ. Разин проделывает отличную работу, второй год подряд выстраивая в Вологодской области авторскую, очень ровную команду, развивая хоккеистов и успевая при этом отвечать всем хейтерам в соцсетях. А ведь в этом сезоне Разин-менеджер ещё и с легионерами угадал!

Какие есть проблемы: недостаточная глубина состава, слабоватое большинство — но это в том случае, если мы говорим о «Северстали» как о претенденте на что-то серьёзное в плей-офф, а это уже огромное достижение для череповецкого клуба.

И, как ни парадоксально, главная проблема «Северстали» — наступивший перерыв. Команда была на ходу, а пауза в любом случае настрой собьёт. Будет ли Череповец так же эффективен во второй половине регулярки? В прошлых сезонах стабильность не была коньком команды Разина.

«Динамо» М

«Динамо» классно начало этот чемпионат: рекорд клуба по победам подряд на старте, новые достижения Шипачёва чуть ли не каждый день, первое место в таблице. А потом пошли встречи с топ-соперниками, которые всё испортили. Начались поражения, сомнения насчёт Кудашова, а на фоне всего этого — традиционные для «Динамо» пертурбации на руководящих постах. Дошло до того, что вновь пришедший в клуб Андрей Сафронов вздумал напугать своих лидеров возможными обменами, хотя все вокруг прекрасно понимали, что это практически нереально. Дикость, которая не слишком-то поправила результаты бело-голубых.

При этом светлых моментов в «Динамо», конечно, хватает. Рашевский, игра в большинстве, невероятный Шипачёв, лучшая атака конференции, да и Кудашов — всё-таки грамотный специалист со своей работающей системой.

Какие есть проблемы: вот этот управленческий бардак — главный враг «Динамо». Абсолютно ненормально, когда посреди сезона в клуб приходит один человек и начинает проворачивать один странный трансфер за другим, а потом ещё и угрожает расстаться с лучшим бомбардиром всей лиги. Правда, поговаривают, что после этого фортеля с обменом Шипачёва, Сафронова отодвинули от команды, но надолго ли прекратится этот цирк в руководстве бело-голубых?

По игре команды тоже хватает вопросов. Вратари нестабильны, глубина атаки если и увеличилась по сравнению с прошлым сезоном, то несильно (по-прежнему все надежды на Шипачёва), а абсолютное большинство игр с топ-клубами превращается в проблему.

ЦСКА

Армейцы одержали 5 побед в последних 6 матчах, благодаря чему поправили своё турнирное положение и закончили первый этап регулярки на третьем месте Запада. Конечно, как и предполагалось, за счёт мощного состава ЦСКА собирает свои очки, но к игре команды и тренеру Фёдорову по-прежнему много вопросов. Атакующий хоккей, ради которого руководство красно-синих убрало Игоря Никитина, пока не работает, и даже уверенная победа над СКА в последнем матче — это следствие убойной реализации моментов (4 гола с 17 бросков), а не красивой, раскатистой, доминирующей игры.

Что касается Фёдорова, то он по-прежнему учится, ведь это его первый опыт работы в качестве тренера. Сергей Викторович осваивается на лавке в новой роли, пробует, экспериментирует, принимает правильные решения и ошибается. Нормальный процесс адаптации, который пока несильно сказывается на турнирном положении команды. А критикуя Фёдорова, не нужно забывать, что это не он сам «подсидел» Никитина — хорошего тренера в нём разглядели ветераны ЦСКА во главе с Борисом Михайловым. С них в этом сезоне и будет главный спрос.

Какие есть проблемы: ЦСКА пожинает плоды странной селекции. Летом из клуба вычистили некоторых технарей, способных играть в тот самый атакующий хоккей (Коростелёв, Лайпсик, чуть раньше ушёл Голдобин, чуть позже — Сошников), а уже потом произвели рокировку Никитин — Фёдоров. В результате для смены стиля команды Сергею Викторовичу порой банально не хватает инструментов. Есть вопросы и к самому Фёдорову, который не может иногда найти общий язык с признанными лидерами ЦСКА и не развивает игроков. Окулов при нём садился в запас, молодой Гуськов потух, ярко сверкнув в нескольких матчах, Григоренко играет значительно хуже, чем перед отъездом в Америку, легионеры почти не помогают команде (хотя тут претензии, опять же, к тем, кто их приглашал в команду).

Всё это сводится к одной большой проблеме: ЦСКА играет порой в невыносимый для просмотра хоккей и мало забивает. Лишь 62 шайбы в 27 играх — меньше на Западе только у «Северстали», рижского «Динамо» и «Сочи». При этом парадоксально, что с большинством у армейцев не просто всё в порядке, а оно лучшее в лиге.

СКА

Петербуржцы достаточно уверенно шли по дистанции регулярки, а затем получили мощное усиление в лице Гусева и Лехтонена и даже ринулись в отрыв на Западе. Правда, перед перерывом армейцы вдруг проиграли три матча подряд и закончили первый этап гладкого чемпионата на втором месте.

В целом у СКА всё в порядке. Валерий Брагин показывает неплохую работу под давлением, весьма успешно находит баланс в переполненном ростере команды, в команде сильные лидеры, легионеры, получает шанс российская молодёжь.

Какие есть проблемы: проблемы есть у клуба — слишком много хоккеистов, из-за чего ротация носит хаотичный характер, а многие таланты киснут в запасе. Но это уже не забота тренерского штаба и команды, которые дают результат на льду.

Но вот какой момент: в скором времени штаб СКА может быть усилен Олегом Знарком. С одной стороны, это правильный и логичный шаг. А с другой, не станет ли лучшее врагом хорошего?

«Йокерит»

Ещё перед сезоном мне казалось, что у «Йокерита» в регулярке всё должно быть хорошо, и первая часть чемпионата это только подтверждает. Финны — крепкий, организованный коллектив, где люди спокойно и стабильно работают, прогрессируя с каждым годом. Это касается и тренерского штаба, и хоккеистов. «Йокерит» кажется скучным, потому что вокруг него ничего не происходит, однако это мы в России привыкли к слухам и скандалам вокруг спортивных клубов. На Западе же даже новость о том, что Марьямяки покинет «шутов» после сезона, не воспринимается как что-то сенсационное. Менталитет не тот, и ни у кого нет сомнений, что Марьямяки доработает этот чемпионат на полную катушку.

Какие есть проблемы: глобальных игровых проблем у «Йокерита» нет, зато есть важная ментальная — финны сами не верят, что однажды смогут побороться за Кубок Гагарина. Им слишком часто кажется, что в русской лиге все вставляют им палки в колёса и мешают победить. Даже в этом сезоне, когда российские топ-клубы испытывают разные проблемы, в «Йокерите» поднимают эту тему.

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Возможно, из-за этого у «Йокерита» раз за разом и не получается игра в плей-офф — нет уверенности в собственных силах. Посмотрим, как будет в этом году.