Россия и Чехия дали концерт, Китай сотворил историю. Итоги четвёртого дня ОИ-2022 в хоккее

Обзоры матчей игрового дня

Предпоследний игровой день в преддверии плей-офф начинался матчем-классикой, матчем, который ожидал каждый рядовой зритель, Канада – США. «Кленовые листья» начали без раскачки – открыли счёт уже на второй минуте усилиями санкт-петербургского армейца Мэта Робинсона. Ответ не заставил себя долго ждать – «торпедовец» Энди Мили сравнял счёт через минуту, а в конце первого периода американцы вышли вперёд.

Во втором игровом отрезке команды обменялись голами, а в третьем ещё раз забили игроки США. Канадцы давили, но извлечь выгоду из этого не смогли – обидное поражение от США на Олимпиаде впервые за 12 лет.

Второй матч резко сбросил планку класса и напряжения – на льду встречались Германия и Китай. Немцы ожидаемо быстро забросили две шайбы, добавив к ним ещё один гол во втором периоде – 3:0 к 39-й минуте.

Однако хозяева Олимпийских игр сдаваться не собирались. После навала на 40-й минуте они смогли «размочить» счёт и забить первую в истории шайбу в рамках Олимпиады. Отметился Паркер Фу, также известный, как Шуай Фу. В середине третьего периода китайцы и вовсе сократили разрыв до минимума, но на большее сподобиться, увы, не смогли.

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Вечерний слот подготовил два заключительных матча в группе В. Сборная России быстро повела в счёте в матче с Чехией, однако в середине периода подопечные Филипа Пешана сравняли — 1:1. На экваторе матча Никита Нестеров реализовал первое большинство россиян на турнире. А затем началось безумие. Сразу после удаления Дмитрия Воронкова чехи дважды забили, а на старте третьего периода довели счёт до 4:2.

Казалось, что всё «потрачено», но не тут-то было! В течение следующих четырёх минут россияне забросили три шайбы. Ну и пропустили одну. 5:5! И это лишь к 49-й минуте. После этого страсти немного поутихли, команды доиграли до овертайма, на исходе которого Либор Шулак принёс победу Чехии.

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На фоне такой перестрелки события параллельного матча немного отошли на задний план, но встреча аутсайдеров группы, Швейцарии и Дании, также удалась на славу. Гол Энцо Корви, ответ от датчан в виде четырёх шайб, попытка камбека швейцарцев и пропущенный гол в пустые ворота… Дания одержала вторую победу на турнире и неожиданно заняла второе место в группе.

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Сенсация дня

Сегодняшний игровой день вышел запоминающимся и во многом неожиданным, однако главной сенсацией стала игра сборной Китая. После провала на старте матча с Германией хозяева льда немного успокоились и пошли воевать за очки. Почти удалось. Особенно если учесть, что за третий период Китай нанёс два броска в створ. И забил один гол. Потрясающая реализация.

Ляпы дня

На ляпы также выдался урожайный денёк. Всё началось с кошмарной ошибки голкипера Канады Эдди Паскуале, за воротами потерявшем шайбу и «привёзшим» гол. А потом пропустил несложный бросок в большинстве.

Продолжился день несколькими откровенными «бабочками» в исполнении вратаря китайцев Шимисы Цзежуйми.

А завершился грубой ошибкой героя стартовых матчей сборной России Ивана Федотова. При 5:4 в пользу своей команды голкипер пропустил шайбу в «домик» после дальнего броска с нулевого угла. Видимо, поддался общему безумию.

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Эмоция дня

Опять-таки придётся выделить несколько моментов. Первый – вновь из матча сборной России. В конце второго периода Дмитрий Воронков зачем-то очень жёстко встретил Лукаша Седлака, нанеся удар в область головы и шеи. Судьи выписали ему «5+20», а чехи дважды реализовали лишнего.

Второй момент произошёл в матче Германия – Китай. Ближе к концу второго периода в стычке немного повздорили нападающий Цзэцэнь Чжан и экс-защитник «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер. Китаец, рост которого 172 см, а вес – 77 кг, предложил сбросить краги немцу, антропометрические данные которого составляют 190 см и 99 кг. Хольцер разразился диким смехом и на английском спросил: «Ты?! Ты?! И я?!» После этого он спокойно укатил на скамейку в недоумении от наглости игрока китайской сборной.

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Безумие дня

Просто предложим ещё раз посмотреть матч Россия – Чехия. Камбек с 2:4, 11 заброшенных шайб, гол россиян в большинстве, грубость Воронкова, ляп Федотова и неуверенная игра Шимона Грубеца. Боевик как раз для прекрасного времяпрепровождения субботнего вечера.

Рейтинг хоккейных сборных перед заключительным игровым днём группового этапа на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

1. Россия – 7 очков после 3 матчей (8:6).

2. США – 6 очков (12:2).

3. Финляндия – 6 очков (9:3).

4. Швеция – 6 очков (7:3).

5. Дания – 6 очков после 3 матчей (7:6).

6. Канада – 3 очка (7:5).

7. Чехия – 4 очка после 3 матчей (9:8).

8. Германия – 3 очка (4:7).

9. Латвия – 0 очков (3:6).

10. Швейцария – 1 очко после 3 матчей (4:8).

11. Словакия – 0 очков (3:10).

12. Китай – 0 очков (2:11).

Расписание матчей на 13 февраля

Групповой этап завершится завтра заключительными матчами в группах А и С. Сначала Словакия и Латвия определят, кто из них слабейший в группе С. Затем Финляндия и Швеция в очной встрече сразятся за первое место в квартете. Дневные матчи пройдут параллельно друг другу. Китай постарается навязать борьбу поникшей Канаде, а Германия во встрече с США – реабилитироваться за невзрачную игру с хозяевами Олимпиады.