Психи Радулова и крик души тренера «Локомотива». Итоги игрового дня КХЛ

14 сентября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Игровой день начался с содержательного матча в Екатеринбурге, где «Автомобилист» одержал волевую победу над «Спартаком» (4:1). Красно-белые открыли счёт в конце первого периода, когда Андрей Локтионов удачно сыграл на добивании при игре в большинстве. Но уже до перерыва экс-капитан московской команды Сергей Широков передал привет руководству бывшего клуба, уравняв счёт в матче.

Именно Широков в итоге и стал главным героем встречи, завершив её с историческим хет-триком. Благодаря этому Широков стал первым игроком Континентальной хоккейной лиги, оформлявшим хет-трик за четыре разные команды – за «Авангард», за СКА, за «Спартак» и вот теперь за «Автомобилист». Москвичи же потерпели первое в сезоне поражение в основное время.

В Череповце минское «Динамо» за здравие начало матч с местной «Северсталью», поведя 2:0 уже к пятой минуте первого периода. Но в дальнейшем отличались исключительно подопечные Андрея Разина. Пять точных бросков принесли хозяевам четвёртую победу в нынешнем сезоне, а минчане рискуют на следующий матч остаться ещё и без своего лидера – Брэндона Козуна.

Канадский форвард в третьем периоде полетел молодого защитника хозяев Семёна Луговяка и получил заслуженное удаление до конца встречи. Теперь весь вопрос заключается в том, ждёт ли Козуна ещё и одноматчевая дисквалификация за свой поступок.

С боем и нервами к своей победе рвался казанский «Ак Барс» в матче с нижегородским «Торпедо» (2:1). Молодая команда Игоря Ларионова дала отчаянный бой звёздному составу Олега Знарка, заставив прилично понервничать ключевых хоккеистов хозяев. Александр Радулов запомнился крайне некрасивым поведением в первом периоде, дважды кряду за рамками необходимо действовав против игроков соперника. Особенно грязно Радулов сыграл против защитника Максима Федотова. Удивительно, как судьи оставили без внимания психи Александра.

От больших проблем казанцев спас гол Вадима Шипачёва. В третьем периоде российский центрфорвард удачно сыграл на подправлении и набрал 820-е очко за карьеру в чемпионатах страны. Шипачёв вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров чемпионатов России! Рекорд принадлежит Сергею Мозякину (1212), на втором месте Данис Зарипов – 975.

В Ярославле «Локомотив» находился в восьми минутах от того, чтобы нанести первое поражение СКА в этом сезоне. Но всё испортило удаление Егора Коршкова. Воспитанник железнодорожников получил удаление до конца матча, оставив команду в длительном меньшинстве, чем и воспользовался Марат Хайруллин. А за минуту до конца третьего периода победу гостям принёс Михаил Воробьёв.

После завершения матча главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин был красноречив, выдав одну из самых ярких пресс-конференций в своей карьере.

«Достойно выглядеть и побеждать — разные вещи, психология совершенно другая. Можно побеждать не особо симпатично, но выгрызать. Лучше всё лицо в крови, чем в соплях. У нас пока всё в соплях получается. Надеюсь, что у нас всё-таки мужики в команде, а не какие-то прыщавые юноши, и что это нас только не то что раззадорит… а что немножко повзрослеем. Только при этом условии наша статистика будет перерастать в результат.

То, что касается удалений. Здесь проблема не в 300 тыс. штрафа, но хоккей превращается в такую профессию не мужскую, а которая одна из самых древних профессий в мире. Этим начинают пользоваться. Это неприемлемо, всё-таки хоккей – мужской вид спорта», — говорил Никитин.

В Москве закономерные победы одержали местные «Динамо» и ЦСКА. Подопечные Алексея Кудашова переиграли ХК «Сочи» (2:0), одержав уже третью победу с таким счётом в нынешнем сезоне. Примечательно, что в дебютном матче за карьеру в чемпионатах России голкипер хозяев Константин Волков умудрился отыграть на ноль, с ходу вписав своё имя в историю клуба.

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Ложкой дёгтя для динамовцев стала травма шведского форварда Якоба Лильи, который получил повреждение ещё в первом периоде и был вынужден досрочно завершить встречу.

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В свою очередь, ЦСКА в ходе матча проигрывал подмосковному «Витязю» — 1:2, но в третьем периоде смог переломить встречу и добыть волевую победу. Отмечаем первый гол на высшем уровне молодого форварда Прохора Полтапова.

Расписание на 15 сентября: