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Результаты матчей плей-офф КХЛ 5 марта, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 6 марта

Наказание за трусость для «Салавата» и супергол молодого форварда. Итоги дня плей-офф КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей плей-офф КХЛ 5 марта
Комментарии
«Нефтехимик» уступил «Ак Барсу», «Локомотив» сбил с пути «Витязь».

5 марта в рамках плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пименов (Дроздов, Башкиров) – 37:32 (5x5)   0:2 Кулёмин (Кадейкин) – 38:51 (5x5)   1:2 Хамидуллин – 43:29 (5x5)   2:2 Лисовец (Гареев, Файзуллин) – 56:35 (5x5)   3:2 Паутов (Файзуллин) – 74:26 (5x5)

«Адмирал» одержал потрясающую волевую победу над «Салаватом Юлаевым». Первый период встречи прошёл в упорной борьбе, почти лишённой опасных моментов. Но уже во второй двадцатиминутке уфимцам удалось резко оторваться от соперника. Две классные и резкие контратаки на коротком интервале принесли команде Виктора Козлова две шайбы и, казалось бы, комфортное преимущество.

Однако в третьем отрезке всё перевернулось с ног на голову. «Адмирал» сыграл во многом в несвойственной для себя манере, за 20 минут дальневосточники позволили «Салавату» лишь один бросок по собственным воротам, хотя юлаевцы особо и не стремились к созиданию, сосредоточившись на удержании. При этом сами «моряки» атаковали на разные лады и добились успеха – сначала на старте отрезка, а затем в конце.

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В овертайме победу «Адмиралу» принёс бросок защитника Юрия Паутова с отрицательного угла. Два первых гола в команде Леонида Тамбиева также оформили игроки обороны. Причём первый отличившийся – Динар Хамидуллин – был переведён в одну из троек нападения. На послематчевой пресс-конференции Тамбиев особенно отметил универсальные навыки Хамидуллина и в целом не скупился на похвалу в адрес своих подопечных.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Полунин, Красковский) – 10:27 (5x4)   0:2 Тесанов – 16:10 (5x5)   0:3 Алексеев (Рафиков, Никулин) – 35:27 (5x4)   0:4 Тесанов (Марченко, Рафиков) – 56:10 (5x5)

«Локомотив» провёл второй подряд результативный матч в серии с «Витязем». Переезд в Балашиху не смутил железнодорожников, и гостевую часть противостояния они открыли уверенной победой. Ярославцы повели аккурат в середине первого периода – большинство реализовал защитник Рушан Рафиков. Спустя шесть минут усилиями Даниила Тесанова «Локомотив» упрочил лидерство – нападающий легко разобрался с защитником один в один и переиграл вратаря в ближнем бою. Во втором и третьем периодах гости забили ещё по голу.

Самым результативным игроком вечера стал Рафиков – у него также два ассиста. Тесанов, в свою очередь, оформил дубль. Теперь на счету 21-летнего хоккеиста уже три шайбы в двух матчах текущего плей-офф. Примечательно, что в регулярном чемпионате Тесанов провёл только 36 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Кагарлицкий) – 10:33 (5x5)   1:1 Порядин (Хохлов, Лещенко) – 21:52 (5x4)   1:2 Сафонов (А. Радулов, Кагарлицкий) – 26:34 (5x5)   1:3 Дыняк – 49:51 (5x5)   1:4 А. Радулов (Воронков, Войнов) – 59:03 (en)

«Ак Барсу» вновь пришлось несладко в матче с «Нефтехимиком». Казанцы быстро завладели преимуществом – на 11-й минуте отличился Кирилл Петров. Однако в первой половине второго периода Павел Порядин восстановил равенство в большинстве. Вскоре Илья Сафонов вновь вывел «барсов» вперёд.

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Нижнекамцы в какой-то момент были близки к тому, чтобы отыграться, но не добились успеха и в третьем периоде потеряли шансы на финальный штурм, упустив в контратаку Никиту Дыняка. Эффектную точку в матче поставил Александр Радулов, эмоционально отпраздновавший гол в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Хуснутдинов, Ожиганов) – 09:30 (5x4)   0:2 Комаров (Гребенщиков) – 16:07 (5x5)   0:3 Никишин (Гусев) – 28:36 (5x5)   0:4 Глотов (Фальковский) – 50:37 (5x5)

СКА не оставил шансов «Динамо» в Минске. Петербуржцы одержали сухую победу. В первом периоде гости отличились дважды. Своё имя в протокол внёс не только Марат Хуснутдинов, но и белорус Никита Комаров. В регулярном чемпионате у габаритного форварда было только две шайбы.

Во втором и третьем периодах армейцы забили ещё по голу. При этом с точки зрения дисциплины у СКА получился не лучший матч. Команда собрала 21 минуту штрафа.

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В середине второго периода Дамир Жафяров «схватил» пятёрку за подножку. Также во второй двадцатиминутке «Динамо» произвело атаку, которая могла всё изменить. Но арбитры не засчитали взятие, дважды пересмотрев эпизод. Сначала они проверяли факт пересечения линии, затем – факт блокировки вратаря.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 6 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
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