Олимпийский чемпион выбрал «Сибирь», «Каролина» забрала тренера у СКА. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 30 августа 2023 года.

Прохоркин пополнил состав «Сибири»

«Сибирь» подписала контракт с нападающим Николаем Прохоркиным. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт форварда с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Отметим, что недавно Прохоркин сменил агента. Теперь вместо Андрея Мухачёва представлять интересы нападающего стал Шуми Бабаев.

Напомним, Прохоркина на прошлой неделе обменяли из СКА в «Сочи», однако в тот же день он расторг соглашение с сочинским клубом и стал свободным агентом.

В 2017-м Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Бóльшую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.

Нападающий представлял СКА на зимних Играх — 2018 в Пхёнчхане и помог сборной России завоевать золотые медали Олимпиады. В общей сложности Прохоркин провёл за СКА в КХЛ 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.

Источник: у большинства хоккеистов «Толпара» нашли допинг после внеплановой проверки

Практически у всех хоккеистов «Толпара» нашли допинг, сообщает телеграм-канал Baza. После обнаружения допинга у семерых игроков руководство клуба отправило всю команду в частную клинику сдавать анализы — в итоге запрещённые препараты нашли вообще у всех хоккеистов команды, кроме травмированных, и даже у техника с массажистом. Отрицательные пробы сдали лишь травмированные спортсмены, которые не играли в последнее время.

Ранее семь хоккеистов уфимского «Толпара»: Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семён Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов и Александр Устюжанин обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. По словам спортсменов, он под угрозами делал им уколы с неизвестными препаратами.

Источники «Базы» утверждают, что тренер, не имея медицинского образования, «пичкал команду непонятно чем» и не согласовывал это с врачом клуба. Со слов наших источников, медик знал о происходящем и даже писал директору ХК служебную записку с просьбой принять меры. К тому же игроки стали жаловаться на проблемы со здоровьем и пропажу аппетита даже после игры. Однако разбираться начали только после получения положительных допинговых проб.

При этом, как отметили источники, Загретдинов каждый месяц закупал препараты на 200 тысяч рублей. Что именно приобретал тренер, неясно, поскольку в команде просто не вели медицинский журнал обращений и выдачи препаратов. За это Росздравнадзор уже оштрафовал медика, а вот тренером и допингом придётся заниматься следователям.

Экс-нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов стал почётным гражданином Казани

Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов стал почётным гражданином Казани, сообщает «Бизнес ONLINE».

Церемония прошла в казанской Ратуше на торжественном собрании, посвящённом дню Республики Татарстан и города Казани. Награду Зарипову вручил мэр Казани Ильсур Метшин.

Почётный гражданин Казани – звание, учреждённое в 2005 году и присваемое мэром Казани за «выдающийся вклад в развитие и процветание Казани, повышение её роли и авторитета в Российской Федерации и на международной арене».

Напомним, «Ак Барс» на церемонии, состоявшейся в преддверии прощального матча Даниса Зарипова, навсегда вывел 25-й номер хоккеиста из обращения. Стяг с майкой экс-хоккеиста был поднят под своды «Татнефть-Арены». Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

«Амур» подписал двухлетний контракт с нападающим Александром Хохлачёвым

«Амур» подписал двухлетний контракт с нападающим Александром Хохлачёвым, сообщает пресс-служба клуба. Форвард перешёл в хабаровский клуб в результате обмена со «Спартаком» на нападающего молодёжной команды Артёма Гуменюка и денежную компенсацию.

Хохлачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром красно-белых с 55 (19 +36) очками в 65 матчах и побил рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ. Всего в КХЛ нападающий провёл 436 матчей, забросив 109 шайб и отдав 167 результативных передач.

Хохлачёв — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2012 и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2013 в составе сборной России.

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Николай Жердев продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Италии

Форвард Николай Жердев продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Италии, сообщает «Белорусский хоккей». Российский нападающий перешёл в итальянский клуб «Аллеге» (второй дивизион).

В минувшем сезоне 38-летний форвард защищал цвета «Юности» и «Динамо-Молодечно». Напомним, летом 2022 года Жердев проходил просмотр в минском «Динамо».

38-летний форвард сыграл за «Динамо-Молодечно» в регулярке 32 матча, в которых набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф Жердев провёл один матч без набранных очков. «Динамо-Молодечно» уступило в 1/4 финала белорусской Экстралиги солигорскому «Шахтёру» со счётом 2-4 в серии.

Экс-тренер СКА по развитию игроков занял должность в «Каролине»

«Каролина Харрикейнз» назначила на должность тренера по развитию игроков Даниэля Бохнера, сообщает пресс-служба «ураганов».

38-летний канадский специалист с сезона-2018/2019 работал тренером по развитию СКА, а в сезоне-2020/2021 был назначен одним из помощников главного тренера команды. Бохнер работал на должности тренера по развитию игроков в Федерации хоккея России в 2018–2022 годах, а также помощником тренера на чемпионате мира в 2021 году.

Бохнер также является основателем и генеральным директором Universal Hockey, тренировочной академии в Торонто, которая занимается развитием игроков как на льду, так и за его пределами.

Сегодня стало известно, что бывший нападающий «Сибири» Ник Шор подписал пробный контракт с «Каролиной».

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Бывший форвард «Авангарда» Корбан Найт подписал контракт с «Берном»

Швейцарский «Берн» на своём официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с экс-нападающим «Авангарда» Корбаном Найтом. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». В швейцарском клубе Найт будет играть под 19-м номером.

В начале августа нападающий принял решение расторгнуть контракт с «Авангардом» по семейным обстоятельствам.

«Корбан Найт обладает замечательными качествами и делает игроков вокруг себя лучше. В связи с подписанием Найта мы сможем оптимально компенсировать уход Оскара Линдберга», — заявил спортивный директор «Берна» Эндрю Эббетт.

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Напомним, в прошлом сезоне Найт принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, записав на свой счёт 34 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец провёл 15 встреч, набрав 10 (5+5) очков.