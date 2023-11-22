За чем следить 23 ноября: футбол на паузе, зато много баскетбола и хоккея!

9 топ-матчей четверга: СКА против «Спартака», УНИКС — ЦСКА и наши в НХЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 23 ноября в Матч-центре

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Овечкин 1500-е очко в НХЛ?

Капитан «Вашингтона» близок к очередной важной отметке — ему осталось совершить совершить всего три результативных действия, чтобы достичь отметки в полторы тысячи очков в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Помешать этому постараются игроки «Баффало», который считался одной из тёмных лошадок Востока перед началом сезона, но пока не может найти свой ритм, хоть и есть проблески.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: начнётся ли новая результативная серия Артемия Панарина?

Российский нападающий «Рейнджерс» побил рекорд среди игроков клуба и российских игроков по продолжительности результативной серии, набрав очки в 15 матчах подряд, однако в последней игре «синерубашечников» с «Далласом» эта серия прервалась. Значит, пора начинать новую — это можно сделать уже в матче с «Питтсбургом», который пока выступает ниже ожиданий и только надеется попасть в зону плей-офф.

Панарин — лучший игрок старта сезона НХЛ? «В каждом матче забивает и отдаёт». Немчинов назвал лучшего игрока НХЛ на старте сезона

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Тампа» победную серию?

«Молнии», как и многие другие команды лиги, испытывают определённые проблемы на старте сезона, но в последних матчах ситуация изменилась в лучшую сторону — «Лайтнинг» одержали уже три победы подряд, включая успех в матче с лидерами Востока из «Бостона», и останавливаться не собираются. Однако «Виннипег», который также идёт на серии из трёх побед, наверняка постарается испортить «Тампе» домашний матч.

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Милуоки» перехватить лидерство на Востоке?

В матче, где встретятся чуть ли не главные фавориты на титул НБА, у «Милуоки» есть шанс захватить первую строчку в Восточной конференции. Таким образом, у трёх команд («Филадельфия», «Бостон» и «Милуоки») выравняется количество поражений в регулярке. В прошлом матче «Селтикс» проиграли «Шарлотт», вследствие чего шестиматчевая победная серия коллектива прервалась. «Бакс», в свою очередь, выиграли пять своих последних матчей. Кто окажется сильнее?

Лиллард сыграет ключевую роль? Дэмьен Лиллард — лидер в сезоне-2023/2024 НБА по суммарному количеству очков в клатче

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: увидим ли мы очередную плотную концовку в матче двух команд?

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза: один из матчей закончился в овертайме, два других – с разницей в одно и три очка. Ещё один матч закончился с преимуществом в «+9» в пользу «Далласа». «Лейкерс» выиграли свои три предыдущие игры и поднялись в зону прямого выхода в плей-офф, а «Маверикс» после крайне удачного старта, превзошедшего ожидания, проиграли два своих последних матчах. Чья серия прервётся, а чья продолжится?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли «Авангард» на первое место Востока?

Учитывая проблемы омичей в начале сезона, сложно поверить, что сейчас они являются лидерами Востока по потерянным очкам. Но виртуальное лидерство ещё нужно превратить в реальное — для этого необходимо обыгрывать «Салават» и надеяться, что «Трактор» обыграет «Металлург» в Магнитогорске. Также «ястребы» могут забросить 100-ю шайбу в сезоне — совместить два события было бы крайне приятно для омской команды.

🏒 19:30: «Динамо М» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд раньше забросит 100-ю шайбу в сезоне?

Обе команды максимально близки к тому, чтобы в сотый раз поразить ворота соперников в нынешней регулярке — динамовцы сделали это уже 99 раз, а нижегородцы — 98. Обе очные встречи в этом сезоне закончились в пользу «Торпедо» — 3:1 в Нижнем Новгороде и 7:1 в Москве. Бело-голубым пора брать реванш — тем более что для возвращения на вершину Запада надо стабильно набирать очки.

🏒 19:30: СКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли СКА седьмую победу подряд?

Петербуржцы поймали игровой ритм — команда с берегов Невы одержала уже шесть побед подряд. Последней командой, которая обыгрывала армейцев, является как раз «Спартак». Армейцам пора брать реванш — в первом очном матче красно-белые также были сильнее, нанеся сухое поражение СКА в Северной столице. Если подопечным Романа Ротенберга удастся это сделать, то, кажется, о кризисе можно будет забыть.

🏀 19:30: УНИКС — ЦСКА, регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: сможет ли УНИКС вплотную приблизиться к ЦСКА в таблице?

Обе команды являются лучшими коллективами первых двух месяцев турнира. УНИКС потерпел лишь два поражения в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ, а ЦСКА — лишь одно, которое случилось только 12 ноября. Если казанской команде удастся победить, то оба клуба будут иметь одинаковое количество поражений. Сможет ли ЦСКА остановить преследователя и увеличить расстояние между конкурентами в таблице?