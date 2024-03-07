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Результаты матчей плей-офф КХЛ 7 марта, обзоры игр, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 8 марта

«Амур» творит сенсацию и хочет большего, «Лада» ждала этого 15 лет! Итоги дня плей-офф КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей плей-офф КХЛ 7 марта
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«Авангард» упустил шанс первым пройти во второй раунд, СКА добивает «Торпедо».

7 марта в Фонбет плей-офф КХЛ состоялось три матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о ключевых событиях прошедших встреч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Коршков (Кулик, Брынцев) – 09:17 (5x5)     2:0 Дрозг (Хохлачёв) – 13:07 (5x5)     2:1 Минулин (Михайлис, Канцеров) – 23:24 (5x5)     3:1 Грецкий (Коротких) – 28:30 (5x5)     3:2 Пресс (Вовченко) – 34:22 (5x4)     4:2 Балдаев (Хохлачёв, Бродхёрст) – 39:59 (5x5)     5:2 Кулик (Бродхёрст) – 58:38 (en)    

С первых минут хабаровчане обрушили град бросков на ворота «Металлурга». Результатом такого давления стали две заброшенные шайбы «Амура» в первом периоде. Сначала отличился Егор Коршков, а через несколько минут удвоил преимущество хабаровчан Ян Дрозг.

В начале второго периода Артём Минулин сократил отставание в счёте, однако спустя несколько минут третью шайбу «Амура» забросил Вячеслав Грецкий. Защитник магнитогорцев Робин Пресс вновь сократил отставание в счёте до минимума. «Амур» забил гол за 0,18 секунды до конца второго периода и смог удержать победный счёт в третьем периоде. Пятый гол хабаровчане забили в пустые ворота.

Таким образом, «Амур» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт 9 марта в Магнитогорске. После завершения матча главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов заявил, что победа в локальном матче не должна становиться поводом для больших празднований. Его команда вошла во вкус и хочет большего.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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07 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Попугаев (Иванюженков, Сёмин) – 15:59 (5x5)     1:1 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 25:21 (5x5)     2:1 Космачук (Кугрышев, Сёмин) – 32:18 (5x5)     3:1 Попугаев – 52:48 (5x5)     4:1 Бабенко (Михайлов) – 57:36 (en)    

На 16-й минуте первого периода Никита Попугаев с передач Артёма Иванюженкова и Владислава Сёмина открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте периода Скотт Космачук с передач Дмитрия Кугрышева и Владислава Сёмина вновь вывел тольяттинский клуб вперёд. На 13-й минуте третьего игрового отрезка Никита Попугаев сделал счёт 3:1, а в самой концовке Егор Бабенко поразил пустые ворота, установив окончательный счёт матча.

«Авангард» мог первым обеспечить себе проход во второй раунд плей-офф, но сделать это в Тольятти у омичей не вышло. Тольяттинский клуб одержал победу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги впервые с марта 2009 года. Тогда «Лада» в первом раунде Кубка Гагарина встречалась с ЦСКА и уступила в серии со счётом 2-3.

Последняя победа в той серии была одержана «Ладой» 5 марта 2009 года со счётом 3:2. Спустя 15 лет тольяттинцы снова познали вкус кубковой победы. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «ястребов». Следующая игра состоится в Омске послезавтра, 9 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гальченюк (Бардаков) – 06:26 (5x5)     0:2 Грицюк (Хайруллин, Глотов) – 08:30 (5x5)     0:3 Бардаков (Земчёнок, Гальченюк) – 08:47 (5x5)     1:3 Варлаков (Линч) – 15:12 (5x5)     1:4 Хайруллин (Поляков) – 57:49 (en)    

На седьмой минуте первого периода Алекс Гальченюк с передачи Захара Бардакова открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Арсений Грицюк с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова удвоил преимущество гостей. Через 17 секунд Захар Бардаков с передач Артёма Земчёнка и Алекса Гальченюка сделал счёт 3:0. За первую половину стартового периода СКА забил трижды, после чего вратарь «Торпедо» Адам Гуска был заменён на Ивана Кульбакова.

На 16-й минуте периода Арсений Варлаков с передачи Бобби Линча размочил счёт в игре. Следом хозяева встречи отправили ещё одну шайбу в ворота СКА, но гол Денниса Яна был отменён после тренерского запроса клуба из Санкт-Петербурга на положение «вне игры».

В конце матча Марат Хайруллин сделал счёт 4:1, поразив пустые ворота. Теперь СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Матчи 8 марта:

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
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П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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