«Амур» творит сенсацию и хочет большего, «Лада» ждала этого 15 лет! Итоги дня плей-офф КХЛ

7 марта в Фонбет плей-офф КХЛ состоялось три матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о ключевых событиях прошедших встреч.

С первых минут хабаровчане обрушили град бросков на ворота «Металлурга». Результатом такого давления стали две заброшенные шайбы «Амура» в первом периоде. Сначала отличился Егор Коршков, а через несколько минут удвоил преимущество хабаровчан Ян Дрозг.

В начале второго периода Артём Минулин сократил отставание в счёте, однако спустя несколько минут третью шайбу «Амура» забросил Вячеслав Грецкий. Защитник магнитогорцев Робин Пресс вновь сократил отставание в счёте до минимума. «Амур» забил гол за 0,18 секунды до конца второго периода и смог удержать победный счёт в третьем периоде. Пятый гол хабаровчане забили в пустые ворота.

Таким образом, «Амур» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт 9 марта в Магнитогорске. После завершения матча главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов заявил, что победа в локальном матче не должна становиться поводом для больших празднований. Его команда вошла во вкус и хочет большего.

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На 16-й минуте первого периода Никита Попугаев с передач Артёма Иванюженкова и Владислава Сёмина открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте периода Скотт Космачук с передач Дмитрия Кугрышева и Владислава Сёмина вновь вывел тольяттинский клуб вперёд. На 13-й минуте третьего игрового отрезка Никита Попугаев сделал счёт 3:1, а в самой концовке Егор Бабенко поразил пустые ворота, установив окончательный счёт матча.

«Авангард» мог первым обеспечить себе проход во второй раунд плей-офф, но сделать это в Тольятти у омичей не вышло. Тольяттинский клуб одержал победу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги впервые с марта 2009 года. Тогда «Лада» в первом раунде Кубка Гагарина встречалась с ЦСКА и уступила в серии со счётом 2-3.

Последняя победа в той серии была одержана «Ладой» 5 марта 2009 года со счётом 3:2. Спустя 15 лет тольяттинцы снова познали вкус кубковой победы. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «ястребов». Следующая игра состоится в Омске послезавтра, 9 марта.

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На седьмой минуте первого периода Алекс Гальченюк с передачи Захара Бардакова открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Арсений Грицюк с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова удвоил преимущество гостей. Через 17 секунд Захар Бардаков с передач Артёма Земчёнка и Алекса Гальченюка сделал счёт 3:0. За первую половину стартового периода СКА забил трижды, после чего вратарь «Торпедо» Адам Гуска был заменён на Ивана Кульбакова.

На 16-й минуте периода Арсений Варлаков с передачи Бобби Линча размочил счёт в игре. Следом хозяева встречи отправили ещё одну шайбу в ворота СКА, но гол Денниса Яна был отменён после тренерского запроса клуба из Санкт-Петербурга на положение «вне игры».

В конце матча Марат Хайруллин сделал счёт 4:1, поразив пустые ворота. Теперь СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.

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