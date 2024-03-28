6 топ-матчей пятницы: «Динамо» — «Ростов», Александрова — в полуфинале Майами, НБА и НХЛ

29 марта в спорте: оторвётся ли «Вашингтон» в гонке за плей-офф, справятся ли подопечные Лички с командой Карпина? Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оторвётся ли «Вашингтон» в гонке за плей-офф?

«Столичные» после кризиса начала сезона совершили неожиданный подъём и за 11 матчей до конца регулярки вернулись в зону плей-офф! «Вашингтон» обгоняет идущий восьмым «Детройт» на два очка, при этом имея на встречу меньше. В случае победы «Кэпиталз» создадут мощный задел. В соперниках, однако, «Торонто», который также ещё официально не обеспечил себе место в плей-офф. Во главе с Остоном Мэттьюсом, который гонится за рекордом Александра Овечкина по количеству голов за сезон в XXI веке. Навяжет ли «Вашингтон» борьбу?

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: лишатся ли «Айлендерс» шансов на плей-офф?

«Нью-Йорк» долгое время шёл рядом с зоной плей-офф, но под конец регулярки совсем сдал и теперь плетётся на 11-м месте на Востоке. «Островитяне» отстают от восьмой строчки на шесть очков. А в соперниках будет третья команда конференции — «Флорида». В этом матче исход решат вратари – кто выйдет победителем из противостояния Сергея Бобровского и Ильи Сорокина?

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🏀 3:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Яннис вместе с Лиллардом соберутся после матча с «Лейкерс»?

В последнем матче регулярного чемпионата «Милуоки Бакс» в овертайме уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 124:128. Но удивляет то, как «олени» вообще умудрились проиграть. Команда во главе с Яннисом Адетокунбо и Дэмьеном Лиллардом вела с разницей в 19 очков в четвёртой четверти, но всё равно оказалась слабее. Это повод главному тренеру команды Доку Риверсу и всем игрокам задуматься. Сможет ли «Милуоки» сделать правильные выводы из настолько обидного поражения? Потому что матч с «Нью-Орлеан Пеликанс» обещает быть непростым. «Пеликаны» проиграли всего три матча из последних 10 в регулярном чемпионате НБА.

🎾 3:30*: Екатерина Александрова (Россия, 14) — Даниэль Коллинз (США), Майами, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Александрова в свой самый главный финал?

Екатерина Александрова второй раз в карьере пробилась в полуфинал на «тысячнике». Причём сейчас в Майами она победила и первую ракетку мира Игу Свёнтек, и пятую ракетку Джессику Пегулу из США. Сейчас за место в решающем матче россиянка сразится с ещё одной американкой — Даниэль Коллинз. Девушки раньше друг с другом не пересекались на корте. Будущая победительница разыграет финал с кем-то из пары Елена Рыбакина — Виктория Азаренко.

🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли феерить Артемий Панарин?

Хлебушек уже пробил отметку в 100 очков — впервые в карьере. Сейчас на счету Панарина 102 (43+59) очка, а последних трёх матчах он сделал 5+3. Однако теперь противостоять Артемию будет «Колорадо» — третья команда Западной конференции. Остановят ли «Эвеланш» во главе с Натаном Маккинноном горячих «Рейнджерс»?

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Ростов», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: останутся ли динамовцы в чемпионской гонке?

После бодрого рестарта сезона команда Марцела Лички стала полноценным участником борьбы за золото. До «Зенита» всего два очка, впереди очный матч, почему бы не зацепиться за возможность? Хотя объективные трудности у команды присутствуют – большое число сборников не добавляют тренеру вариативности при выборе состава после международной паузы. Хотя «Ростову» в этом плане точно не проще – они работали не только без нескольких игроков, но и без главного тренера. Им ещё надо добраться до Москвы. Квест точно не самый простой. Дончане, кстати, тоже здорово начали сезон. Так что без борьбы они «Динамо» не отпустят.

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