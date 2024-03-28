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Расписание спортивных матчей 29 марта 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

6 топ-матчей пятницы: «Динамо» — «Ростов», Александрова — в полуфинале Майами, НБА и НХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 марта
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29 марта в спорте: оторвётся ли «Вашингтон» в гонке за плей-офф, справятся ли подопечные Лички с командой Карпина? Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оторвётся ли «Вашингтон» в гонке за плей-офф?

«Столичные» после кризиса начала сезона совершили неожиданный подъём и за 11 матчей до конца регулярки вернулись в зону плей-офф! «Вашингтон» обгоняет идущий восьмым «Детройт» на два очка, при этом имея на встречу меньше. В случае победы «Кэпиталз» создадут мощный задел. В соперниках, однако, «Торонто», который также ещё официально не обеспечил себе место в плей-офф. Во главе с Остоном Мэттьюсом, который гонится за рекордом Александра Овечкина по количеству голов за сезон в XXI веке. Навяжет ли «Вашингтон» борьбу?

Столичный клуб уже переиграл главного соперника в борьбе за плей-офф:
Овечкин рвётся в плей-офф! «Вашингтон» победил в одном из важнейших матчей сезона
Видео
Овечкин рвётся в плей-офф! «Вашингтон» победил в одном из важнейших матчей сезона

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лишатся ли «Айлендерс» шансов на плей-офф?

«Нью-Йорк» долгое время шёл рядом с зоной плей-офф, но под конец регулярки совсем сдал и теперь плетётся на 11-м месте на Востоке. «Островитяне» отстают от восьмой строчки на шесть очков. А в соперниках будет третья команда конференции — «Флорида». В этом матче исход решат вратари – кто выйдет победителем из противостояния Сергея Бобровского и Ильи Сорокина?

Сорокин всё ещё один из лучших вратарей НХЛ:
Фото
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🏀 3:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Яннис вместе с Лиллардом соберутся после матча с «Лейкерс»?

В последнем матче регулярного чемпионата «Милуоки Бакс» в овертайме уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 124:128. Но удивляет то, как «олени» вообще умудрились проиграть. Команда во главе с Яннисом Адетокунбо и Дэмьеном Лиллардом вела с разницей в 19 очков в четвёртой четверти, но всё равно оказалась слабее. Это повод главному тренеру команды Доку Риверсу и всем игрокам задуматься. Сможет ли «Милуоки» сделать правильные выводы из настолько обидного поражения? Потому что матч с «Нью-Орлеан Пеликанс» обещает быть непростым. «Пеликаны» проиграли всего три матча из последних 10 в регулярном чемпионате НБА.

«Пеликаны» поквитались с Батлером и компанией:
Джимми Батлер уже не тот? Клуб НБА достойно ответил лидеру «Майами» после его высказываний
Джимми Батлер уже не тот? Клуб НБА достойно ответил лидеру «Майами» после его высказываний

🎾 3:30*: Екатерина Александрова (Россия, 14) — Даниэль Коллинз (США), Майами, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 03:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Интрига: пробьётся ли Александрова в свой самый главный финал?

Екатерина Александрова второй раз в карьере пробилась в полуфинал на «тысячнике». Причём сейчас в Майами она победила и первую ракетку мира Игу Свёнтек, и пятую ракетку Джессику Пегулу из США. Сейчас за место в решающем матче россиянка сразится с ещё одной американкой — Даниэль Коллинз. Девушки раньше друг с другом не пересекались на корте. Будущая победительница разыграет финал с кем-то из пары Елена Рыбакина — Виктория Азаренко.

Екатерина не стала останавливаться после победы над лидером:
Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира! Победная серия Свёнтек закончилась
Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира! Победная серия Свёнтек закончилась

🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли феерить Артемий Панарин?

Хлебушек уже пробил отметку в 100 очков — впервые в карьере. Сейчас на счету Панарина 102 (43+59) очка, а последних трёх матчах он сделал 5+3. Однако теперь противостоять Артемию будет «Колорадо» — третья команда Западной конференции. Остановят ли «Эвеланш» во главе с Натаном Маккинноном горячих «Рейнджерс»?

Панарин вошёл в по-настоящему элитный клуб:
Панарин вошёл в элитный клуб! 8 россиян, набиравших 100 очков за сезон в НХЛ
Панарин вошёл в элитный клуб! 8 россиян, набиравших 100 очков за сезон в НХЛ

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Ростов», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останутся ли динамовцы в чемпионской гонке?

После бодрого рестарта сезона команда Марцела Лички стала полноценным участником борьбы за золото. До «Зенита» всего два очка, впереди очный матч, почему бы не зацепиться за возможность? Хотя объективные трудности у команды присутствуют – большое число сборников не добавляют тренеру вариативности при выборе состава после международной паузы. Хотя «Ростову» в этом плане точно не проще – они работали не только без нескольких игроков, но и без главного тренера. Им ещё надо добраться до Москвы. Квест точно не самый простой. Дончане, кстати, тоже здорово начали сезон. Так что без борьбы они «Динамо» не отпустят.

Как «Динамо» провело последний матч перед паузой:
«Зенит» не заметил «Динамо» в Кубке России. А Кассьерра продолжает удивлять
«Зенит» не заметил «Динамо» в Кубке России. А Кассьерра продолжает удивлять

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