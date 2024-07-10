КХЛ наконец-то стала независимой. Это прекрасно и этого не нужно бояться

Вот и дождались – КХЛ официально получила независимость от ФХР (и, как следствие, от ИИХФ) после принятия изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте», согласно которым теперь в России возможно образование спортивных лиг, проводящих соревнования независимо от федераций по своему виду.

В прежние времена это была бы грандиозная новость. О самостоятельности КХЛ особенно сильно мечталось в те моменты, когда вассальный статус по отношению к ФХР калечил и уродовал календарь главной хоккейной лиги страны или убивал конкуренцию, плодя базовые клубы во имя интересов сборной. Вы наверняка ещё не забыли эти куцые по количеству матчей регулярки с гигантскими паузами под Евротур, бег галопом по плей-офф ради огромного окна для подготовки сборной перед ЧМ, добровольно-принудительный сбор лучших хоккеистов в одной команде, оправдываемый высокой целью будущих международных успехов (которых, правда, всё равно не было).

Но очевидно, что в те годы о рассмотрении подобных поправок в законодательстве не могло быть и речи. Наши сборные выступали на международной арене, и никому бы не пришло в голову лишать федерации полноты власти. Сейчас же ФХР со товарищи оказалась в максимально слабой позиции, увязывать клубные турниры с выступлением национальных команд стало бессмысленно ввиду полного отсутствия этих выступлений.

И, пожалуй, именно в хоккее можно извлечь максимальную выгоду из ситуации. Вообще, КХЛ стала расцветать как конкурентная и интересная лига и до принятия свежих поправок. Тут, конечно, поспособствовали и принятые ранее решения, например, введение жёсткого потолка зарплат, однако огромную роль сыграл бан хоккейной сборной. Это позволило КХЛ добавить матчей в регулярке и сделать более-менее ровный календарь, а российские хоккеисты перестали думать о том, из какого клуба проще попасть в сборную, при выборе вариантов продолжения карьеры. Так лига стала ровнее и конкурентнее. И пускай она потеряла в звёздности, но ответьте себе сами на вопрос: какую КХЛ вам смотреть интереснее – современную или периода 2014-2018 годов?

Теперь же, после принятия законопроекта, КХЛ стала совсем самостоятельной. Возвращает прежний лимит в пять иностранцев, накладывает свой календарь на майский ЧМ, открещиваясь от какой-либо зависимости от ФХР. И это очень здорово. В кои-то веки КХЛ не придётся оглядываться на интересы сборной, а во всём без исключения следовать интересам собственным. Жаль только, что к этой новой ступени развития лига пришла вследствие, мягко говоря, неприятной цепочки событий, не имеющих к хоккею никакого отношения. Но как сложилось – так сложилось.

Что же даёт КХЛ обретённая самостоятельность? Главное на сегодняшний момент: клубам лиги больше не понадобится трансферная карта ИИХФ для заявки игрока. Очевидный бенефициар здесь, понятно, ЦСКА, которому из-за санкций от Международной федерации хоккея вообще нельзя было проводить международные трансферы.

Но и другим клубам будет работать намного проще без условий, навязанных малообъективной ИИХФ. При этом КХЛ обязуется продолжать уважать действие контрактов других лиг, а также не регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие соглашения. То есть лига хочет играть честно, просто без мешающих посредников. И тут главное, чтобы и с КХЛ обходились по справедливости.

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Кстати, выход из-под юрисдикции ФХР – это ещё и попытка деполитизировать КХЛ. Ведь теперь как бы нет привязки к государственной организации. Но и «частной лавочкой» лига, разумеется, не станет – известно, что спонсируют клубы госкомпании да муниципальные бюджеты. Так что изменения отношения к КХЛ со стороны тех же европейцев ждать не стоит.

Ещё один важный момент связан с судейством. Лига сама займётся аттестацией и тестированием судей-кандидатов в КХЛ/МХЛ, а вместо комнаты видеопросмотров ФХР будет создан центр видеоанализа под юрисдикцией КХЛ. Также лига самостоятельно будет осуществлять аккредитацию хоккейных агентов.

При этом нужно понимать, что ни о каком разрыве отношений с ФХР и полной независимости от кого-либо речи не идёт. В КХЛ всё равно продолжат крутиться деньги государства, поэтому лига будет плотно взаимодействовать с Минспорта по вопросам нормативных документов и лимиту на легионеров. Хотя, вероятно, сейчас это будет диалог, а не безропотное исполнение приказов сверху.

Останется и взаимодействие с ФХР: КХЛ продолжит обеспечивать целевое финансирование федерации на развитие детско-юношеского, молодёжного и женского хоккея; обеспечивать комплектование сборных; сохранит паузу на Кубок Первого канала. Это уже больше похоже на адекватное, равноправное сотрудничество двух организаций, при этом ФХР чётко указано на её основные задачи и предел полномочий.

Есть ли оборотная сторона медали у независимости КХЛ? Пока говорить наверняка рано, но можно предположить потенциальные негативные последствия. Например, ИИХФ может продолжить и ужесточить свою санкционную политику в отношении лиги, отказывающейся следовать её нормам и правилам. И поставить жёсткий ультиматум федерациям Китая и Казахстана, остающимся полноправными членами ИИХФ.

Но волков бояться – в лес не ходить. КХЛ уже встала на этот путь самостоятельности, и отказываться от него ради заигрываний с ИИХФ (которая не факт, что сама обязательно пойдёт на обострение) не стоит. Международная федерация всё равно не станет лояльной или хотя бы объективной по отношению к нашему хоккею, так что лучше не заискивать, а делать сильную лигу и искать путь к уважению. По примеру НХЛ и АХЛ, которые живут своими порядками, но вполне себе признаются ИИХФ. Так а чем мы хуже?