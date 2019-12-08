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Итоги игрового дня НХЛ 7 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 7 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

7 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал две результативные передачи. Набрав три очка с «Детройтом», Малкин обогнал завершивших карьеру Сергея Фёдорова и Александра Могильного по количеству матчей в НХЛ с тремя и более очками за встречу.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Этот матч стал для Андрея 228-м в НХЛ. Василевский установил клубный рекорд «Лайтнинг» по матчам в НХЛ среди голкиперов.

Автором третьей шайбы «Нэшвилла» стал Яков Тренин. Для российского форварда этот гол стал первым за карьеру в североамериканской лиге.

Форвард Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка в первом матче после возвращения в состав «Далласа». Ранее россиянин пропустил встречу с «Виннипег Джетс» по решению тренерского штаба.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал победу в матче с «Коламбусом» (4:1). Автором единственной шайбы «Блю Джекетс» стал Владислав Гавриков.

Заброшенные шайбы на счету форвардов Дениса Гурьянова, Андрея Свечникова, Евгения Дадонова, Валерия Ничушкина, Ивана Барбашёва и защитника Ивана Проворова.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»37 из 3897,47:1
Бобровский«Флорида»33 из 3497,14:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+0+1001150%09.08
Михеев (н)«Торонто»0+0-20401-13.38
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+0+1030150%18.28
Ничушкин (н)«Колорадо»1+0+10141-14.48
Каменев (н)«Колорадо»0+000021-09.03
Малкин (н)«Питтсбург»1+2+2040258%19.29
Кучеров (н)«Тампа»0+000200-15.53
Дадонов (н)«Флорида»1+0+20300-16.55
Свечников (н)«Каролина»1+000220-15.48
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+102101-14.47
Тренин (н)«Нэшвилл»1+000211-07.53
Гурьянов (н)«Даллас»1+000100-12.20
Радулов (н)«Даллас»1+100301-15.10
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+10010078%08.45
Зайцев (з)«Оттава»0+0-10111-16.51
Проворов (з)«Филадельфия»1+0-12221-26.25
Задоров (з)«Колорадо»0+0+201100-27.10
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10030-19.18
Гавриков (з)«Коламбус»1+0+10113-18.10
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