Итоги игрового дня НХЛ 7 декабря 2019 года для российских хоккеистов

7 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал две результативные передачи. Набрав три очка с «Детройтом», Малкин обогнал завершивших карьеру Сергея Фёдорова и Александра Могильного по количеству матчей в НХЛ с тремя и более очками за встречу.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Этот матч стал для Андрея 228-м в НХЛ. Василевский установил клубный рекорд «Лайтнинг» по матчам в НХЛ среди голкиперов.
Автором третьей шайбы «Нэшвилла» стал Яков Тренин. Для российского форварда этот гол стал первым за карьеру в североамериканской лиге.
Форвард Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка в первом матче после возвращения в состав «Далласа». Ранее россиянин пропустил встречу с «Виннипег Джетс» по решению тренерского штаба.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал победу в матче с «Коламбусом» (4:1). Автором единственной шайбы «Блю Джекетс» стал Владислав Гавриков.
Заброшенные шайбы на счету форвардов Дениса Гурьянова, Андрея Свечникова, Евгения Дадонова, Валерия Ничушкина, Ивана Барбашёва и защитника Ивана Проворова.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|37 из 38
|97,4
|7:1
|Бобровский
|«Флорида»
|33 из 34
|97,1
|4:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|1
|50%
|09.08
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|-2
|0
|4
|0
|1
|-
|13.38
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|1
|50%
|18.28
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|1
|4
|1
|-
|14.48
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|1
|-
|09.03
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+2
|+2
|0
|4
|0
|2
|58%
|19.29
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|15.53
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+2
|0
|3
|0
|0
|-
|16.55
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|15.48
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|0
|2
|1
|0
|1
|-
|14.47
|Тренин (н)
|«Нэшвилл»
|1+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|07.53
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|12.20
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+1
|0
|0
|3
|0
|1
|-
|15.10
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|0
|78%
|08.45
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|16.51
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|-1
|2
|2
|2
|1
|-
|26.25
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+2
|0
|1
|10
|0
|-
|27.10
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|0
|3
|0
|-
|19.18
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|1+0
|+1
|0
|1
|1
|3
|-
|18.10
- 8 декабря 2019
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10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:27
-
09:21
-
09:16
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:47
-
07:45
-
07:30
-
07:09
-
07:08
-
06:51
-
06:38
-
06:30
-
06:22
-
06:14
-
06:07
-
06:04
-
05:51
-
05:40
-
05:27
-
04:50
-
04:30
-
04:15
-
04:02
-
03:41
-
03:36
-
02:59
-
01:30
-
00:00
- 7 декабря 2019
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23:58
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