Итоги игрового дня НХЛ 7 декабря 2019 года для российских хоккеистов

7 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал две результативные передачи. Набрав три очка с «Детройтом», Малкин обогнал завершивших карьеру Сергея Фёдорова и Александра Могильного по количеству матчей в НХЛ с тремя и более очками за встречу.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Этот матч стал для Андрея 228-м в НХЛ. Василевский установил клубный рекорд «Лайтнинг» по матчам в НХЛ среди голкиперов.

Автором третьей шайбы «Нэшвилла» стал Яков Тренин. Для российского форварда этот гол стал первым за карьеру в североамериканской лиге.

Форвард Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка в первом матче после возвращения в состав «Далласа». Ранее россиянин пропустил встречу с «Виннипег Джетс» по решению тренерского штаба.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал победу в матче с «Коламбусом» (4:1). Автором единственной шайбы «Блю Джекетс» стал Владислав Гавриков.

Заброшенные шайбы на счету форвардов Дениса Гурьянова, Андрея Свечникова, Евгения Дадонова, Валерия Ничушкина, Ивана Барбашёва и защитника Ивана Проворова.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 37 из 38 97,4 7:1 Бобровский «Флорида» 33 из 34 97,1 4:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 +1 0 0 1 1 50% 09.08 Михеев (н) «Торонто» 0+0 -2 0 4 0 1 - 13.38 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 1+0 +1 0 3 0 1 50% 18.28 Ничушкин (н) «Колорадо» 1+0 +1 0 1 4 1 - 14.48 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 0 2 1 - 09.03 Малкин (н) «Питтсбург» 1+2 +2 0 4 0 2 58% 19.29 Кучеров (н) «Тампа» 0+0 0 0 2 0 0 - 15.53 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 +2 0 3 0 0 - 16.55 Свечников (н) «Каролина» 1+0 0 0 2 2 0 - 15.48 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 0 2 1 0 1 - 14.47 Тренин (н) «Нэшвилл» 1+0 0 0 2 1 1 - 07.53 Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 0 0 1 0 0 - 12.20 Радулов (н) «Даллас» 1+1 0 0 3 0 1 - 15.10 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+1 0 0 1 0 0 78% 08.45 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -1 0 1 1 1 - 16.51 Проворов (з) «Филадельфия» 1+0 -1 2 2 2 1 - 26.25 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +2 0 1 10 0 - 27.10 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -1 0 0 3 0 - 19.18 Гавриков (з) «Коламбус» 1+0 +1 0 1 1 3 - 18.10

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