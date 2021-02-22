Овечкин приблизился к рекорду в НХЛ, «Монако» обыграл «ПСЖ». Главное к утру
«Интер» разгромил «Милан», «Ростов» вылетел из розыгрыша Кубка России, Медведев проиграл Джоковичу и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Интер» разгромил «Милан», Мартинес оформил дубль.
2. «Ростов» в большинстве проиграл «Ахмату», Норманн не забил с пенальти в конце матча.
3. Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси».
4. Александр Овечкин забросил 262-ю шайбу в большинстве и приблизился к рекордсменам НХЛ.
5. Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону, Логинов — девятый.
6. Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open.
7. «Монако» обыграл «ПСЖ». Головин вышел на поле во втором тайме.
8. «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал», одержав 13-ю победу подряд в АПЛ.
Рекомендуем вам
- 22 февраля 2021
-
09:47
-
09:33
-
09:15
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
07:05
-
06:29
-
06:10
-
05:47
-
03:47
-
01:53
-
01:02
- 21 февраля 2021
-
23:49
-
23:37
-
23:26
-
22:43
-
22:36
-
21:47
-
21:14
-
21:00
-
20:46
-
20:33
-
19:56
-
19:29
-
18:55
-
18:38
-
18:05
-
17:47
-
17:34
-
17:00
-
16:14
-
15:55
-
15:25
-
14:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам