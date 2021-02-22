Овечкин приблизился к рекорду в НХЛ, «Монако» обыграл «ПСЖ». Главное к утру

«Интер» разгромил «Милан», «Ростов» вылетел из розыгрыша Кубка России, Медведев проиграл Джоковичу и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Интер» разгромил «Милан», Мартинес оформил дубль.

2. «Ростов» в большинстве проиграл «Ахмату», Норманн не забил с пенальти в конце матча.

3. Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси».

4. Александр Овечкин забросил 262-ю шайбу в большинстве и приблизился к рекордсменам НХЛ.

5. Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону, Логинов — девятый.

6. Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open.

7. «Монако» обыграл «ПСЖ». Головин вышел на поле во втором тайме.

8. «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал», одержав 13-ю победу подряд в АПЛ.