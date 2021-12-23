УНИКС проиграл «Барселоне» в овертайме, ЦСКА уступил СКА. Главное к утру

УНИКС растерял преимущество в +20 в четвёртой четверти и всё-таки уступил «Барселоне», ЦСКА отыгрался с 0:2, но не смог одолеть СКА, «Спартак» переиграл «Салават Юлаев» в серии послематчевых буллитов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. УНИКС проиграл «Барселоне» в овертайме, растеряв преимущество +20 в четвёртой четверти.

2. ЦСКА отыгрался с 0:2 за период, но всё равно уступил СКА в овертайме.

3. «Салават Юлаев» прервал серию из четырёх побед, уступив «Спартаку» в серии буллитов.

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