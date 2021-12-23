УНИКС проиграл «Барселоне» в овертайме, ЦСКА уступил СКА. Главное к утру

УНИКС растерял преимущество в +20 в четвёртой четверти и всё-таки уступил «Барселоне», ЦСКА отыгрался с 0:2, но не смог одолеть СКА, «Спартак» переиграл «Салават Юлаев» в серии послематчевых буллитов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. УНИКС проиграл «Барселоне» в овертайме, растеряв преимущество +20 в четвёртой четверти.
2. ЦСКА отыгрался с 0:2 за период, но всё равно уступил СКА в овертайме.
3. «Салават Юлаев» прервал серию из четырёх побед, уступив «Спартаку» в серии буллитов.
4. В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде.
5. Гретцки: нет сомнений, что Овечкин побьёт мой рекорд. Я самый большой поклонник Алекса.
6. «Йокерит» принёс извинения за ошибку с гимном Беларуси перед матчем с минским «Динамо».
7. «Атлетико» уступил на выезде «Гранаде», потерпев четвёртое поражение подряд в Примере.
8. «ПСЖ» потерял очки в матче с аутсайдером Лиги 1. Рамос получил две жёлтые за пять минут.
9. Головин пропускает матч с «Ренном» из-за сомнительного результата теста на коронавирус.
10. Доменико Тедеско: и мне, и «Спартаку» было тяжело расставаться.
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