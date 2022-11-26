Овечкин забил 791-й гол в НХЛ, Англия сыграла вничью с США на ЧМ. Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 791-ю шайбу в НХЛ, сборные Англии и США не смогли выявить победителя в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022, глава РПЛ Александр Алаев высказался на тему вероятности перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 10 голов
- Англия и США поделили очки в матче чемпионата мира.
- Президент РПЛ ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
- Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022.
- Сборная Австралии в решающем матче одолела Хорватию и вышла в финал Кубка Дэвиса.
- Катар лишился шансов на выход в плей-офф.
- ИИХФ вынесла выговор ФХР за символику спецоперации на матчах КХЛ.
- Капризов установил ещё один рекорд «Миннесоты».
- Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на первом этапе Кубка мира.
- «Салават» прервал серию из шести поражений, дома обыграв «Автомобилист».
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