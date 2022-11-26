Овечкин забил 791-й гол в НХЛ, Англия сыграла вничью с США на ЧМ. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 791-ю шайбу в НХЛ, сборные Англии и США не смогли выявить победителя в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022, глава РПЛ Александр Алаев высказался на тему вероятности перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».