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Овечкин забил 791-й гол в НХЛ, Англия сыграла вничью с США на ЧМ. Главное к утру

Овечкин забил 791-й гол в НХЛ, Англия сыграла вничью с США на ЧМ. Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 791-ю шайбу в НХЛ, сборные Англии и США не смогли выявить победителя в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022, глава РПЛ Александр Алаев высказался на тему вероятности перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 10 голов
  2. Англия и США поделили очки в матче чемпионата мира.
  3. Президент РПЛ ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
  4. Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022.
  5. Сборная Австралии в решающем матче одолела Хорватию и вышла в финал Кубка Дэвиса.
  6. Катар лишился шансов на выход в плей-офф.
  7. ИИХФ вынесла выговор ФХР за символику спецоперации на матчах КХЛ.
  8. Капризов установил ещё один рекорд «Миннесоты».
  9. Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на первом этапе Кубка мира.
  10. «Салават» прервал серию из шести поражений, дома обыграв «Автомобилист».
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