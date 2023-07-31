Федотов готов играть за «Филадельфию», Грайнер приостановила карьеру. Главное к утру
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ЦСКА обратится в ЭСК после скандального матча с «Ахматом» (3:2), Иван Федотов готов выступать за «Филадельфию», если его контракт будет признан действующим, Усман Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ», а Ига Свёнтек выиграла турнир WTA-250 в Варшаве. Главные новости к утру понедельника — в подборке «Чемпионата».
- В ЦСКА заявили, что обратятся в ЭСК по итогам матча с «Ахматом».
- Федотов будет выступать за «Филадельфию», если ИИХФ признает его контракт действующим.
- Мостовой: если с нынешним составом «Спартак» не попадёт в тройку РПЛ — это будет позор.
- В матче «Ахмат» — ЦСКА было назначено 5 пенальти, что стало рекордом РПЛ.
- Марко: Ферстаппен поднялся на уровень величайших представителей нашего спорта.
- Стало известно, сколько стоит один пост у Роналду и Месси в социальной сети.
- Усман Дембеле достиг соглашения о переходе в «ПСЖ».
- Суд оштрафовал подрядчика, строившего ледовую арену в Новосибирске, на 106,7 млн рублей.
- Бриттни Грайнер приостановила карьеру на два матча из-за психологических проблем.
- Ига Свёнтек стала победительницей турнира WTA-250 в Варшаве.
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