Федотов готов играть за «Филадельфию», Грайнер приостановила карьеру. Главное к утру

ЦСКА обратится в ЭСК после скандального матча с «Ахматом» (3:2), Иван Федотов готов выступать за «Филадельфию», если его контракт будет признан действующим, Усман Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ», а Ига Свёнтек выиграла турнир WTA-250 в Варшаве. Главные новости к утру понедельника — в подборке «Чемпионата».