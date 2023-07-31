Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Федотов готов играть за «Филадельфию», Грайнер приостановила карьеру. Главное к утру

Федотов готов играть за «Филадельфию», Грайнер приостановила карьеру. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

ЦСКА обратится в ЭСК после скандального матча с «Ахматом» (3:2), Иван Федотов готов выступать за «Филадельфию», если его контракт будет признан действующим, Усман Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ», а Ига Свёнтек выиграла турнир WTA-250 в Варшаве. Главные новости к утру понедельника — в подборке «Чемпионата».

  1. В ЦСКА заявили, что обратятся в ЭСК по итогам матча с «Ахматом».
  2. Федотов будет выступать за «Филадельфию», если ИИХФ признает его контракт действующим.
  3. Мостовой: если с нынешним составом «Спартак» не попадёт в тройку РПЛ — это будет позор.
  4. В матче «Ахмат» — ЦСКА было назначено 5 пенальти, что стало рекордом РПЛ.
  5. Марко: Ферстаппен поднялся на уровень величайших представителей нашего спорта.
  6. Стало известно, сколько стоит один пост у Роналду и Месси в социальной сети.
  7. Усман Дембеле достиг соглашения о переходе в «ПСЖ».
  8. Суд оштрафовал подрядчика, строившего ледовую арену в Новосибирске, на 106,7 млн рублей.
  9. Бриттни Грайнер приостановила карьеру на два матча из-за психологических проблем.
  10. Ига Свёнтек стала победительницей турнира WTA-250 в Варшаве.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023