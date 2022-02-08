Олимпиада-2022. Наша чемпионка мира упала с трамплина. Хорошо хоть не поломалась! LIVE

Сегодня, 7 февраля, в Пекине пройдёт четвёртый день зимних Олимпийских игр — 2022 — один из самых насыщенных на турнире. Будут разыграны медали в биатлоне, фристайле, сноуборде, конькобежном, санном и лыжном спорте, а также пройдут мужская короткая программа в фигурном катании и женский хоккейный матч с Финляндией. У россиян есть шансы на завоевание целой россыпи медалей, в том числе и золотых. За самыми яркими событиями дня следите в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Наши спортсмены всерьёз претендуют на медали сразу в восьми финалах дня. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
Таталина заняла итоговое десятое место. Грустно, потому что Настя способна на большее. Ну а дальше выступают лидеры: медали в биг-эйре будут разыграны через 10-15 минут.
Заключительный прыжок у россиянки тоже не получился. Не её день.
После второй попытки Таталина опустилась на 10-е место. На медаль она может рассчитывать только если её соперницы просто не выйдут на третий прыжок. А такое, конечно, невозможно.
Скорее всего, медали между собой поделят фристайлистки из Франции, Швейцарии и Китая.
Настя, ну как так?! Второй прыжок совсем не получился. Россиянка упала. Хорошо, хоть без травм обошлось. Но с мечтой о медали на этом можно попрощаться.
Итак, после первой попытки россиянка на девятом месте из 12 участниц. Но пока ничего не потеряно. Просто у Таталиной больше нет права на ошибку — надо показывать два следующих прыжка безупречно.
Совершила первую попытку Анастасия Таталина. Прыжок был довольно сложный, но приземление подкачало. Оценка от судей — 75,50 балла. Чтобы брать медаль, вторую и третью попытку надо делать лучше.
Россию в этом виде представляет Анастасия Таталина — действующая чемпионка мира. По итогам квалификации она заняла третье место, и объективно претендует на медаль. Каждая из спортсменок сделает по три прыжка, и в зачёт идёт сумма лучших двух. Уже около 6:00 по Москве мы узнаем имя олимпийской чемпионки.
Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем с места в карьер: в Пекине рано утром финал во фристайле, в дисциплине биг-эйр. Если просто — это трюки на лыжах на большом трамплине, выглядит очень зрелищно!
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