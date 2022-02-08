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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине – онлайн-трансляция соревнований 8 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. Наша чемпионка мира упала с трамплина. Хорошо хоть не поломалась! LIVE
Андрей Гуров Олег Лысенко
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Анастасия Таталина, сборная России
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За медали сборная России будет бороться в биатлоне, сноуборде, лыжных гонках и санном спорте.
Полное расписание зимних Олимпийских игр - 2022
Медальный зачёт Олимпиады-2022

Сегодня, 7 февраля, в Пекине пройдёт четвёртый день зимних Олимпийских игр — 2022 — один из самых насыщенных на турнире. Будут разыграны медали в биатлоне, фристайле, сноуборде, конькобежном, санном и лыжном спорте, а также пройдут мужская короткая программа в фигурном катании и женский хоккейный матч с Финляндией. У россиян есть шансы на завоевание целой россыпи медалей, в том числе и золотых. За самыми яркими событиями дня следите в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

Наши спортсмены всерьёз претендуют на медали сразу в восьми финалах дня. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Олимпиада-2022. 8 февраля. Лыжи, биатлон, сноуборд — Россию ждёт триумфальный день? Олимпиада-2022. 8 февраля. Лыжи, биатлон, сноуборд — Россию ждёт триумфальный день?
05:53 Михаил Чесалин

Таталина заняла итоговое десятое место. Грустно, потому что Настя способна на большее. Ну а дальше выступают лидеры: медали в биг-эйре будут разыграны через 10-15 минут.

05:48 Михаил Чесалин

Заключительный прыжок у россиянки тоже не получился. Не её день.

05:44 Михаил Чесалин

После второй попытки Таталина опустилась на 10-е место. На медаль она может рассчитывать только если её соперницы просто не выйдут на третий прыжок. А такое, конечно, невозможно.

Скорее всего, медали между собой поделят фристайлистки из Франции, Швейцарии и Китая.

05:38 Михаил Чесалин

Настя, ну как так?! Второй прыжок совсем не получился. Россиянка упала. Хорошо, хоть без травм обошлось. Но с мечтой о медали на этом можно попрощаться.

05:20 Михаил Чесалин

Итак, после первой попытки россиянка на девятом месте из 12 участниц. Но пока ничего не потеряно. Просто у Таталиной больше нет права на ошибку — надо показывать два следующих прыжка безупречно.

Олимпиада 2022. Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
08 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК
Окончено
1
Тесс Ледё
Франция
94.50
2
Эйлин Гу
Китай
93.75
3
Кирсти Мир
Великобритания
90.25
05:17 Михаил Чесалин

Совершила первую попытку Анастасия Таталина. Прыжок был довольно сложный, но приземление подкачало. Оценка от судей — 75,50 балла. Чтобы брать медаль, вторую и третью попытку надо делать лучше.

05:04 Михаил Чесалин

Россию в этом виде представляет Анастасия Таталина — действующая чемпионка мира. По итогам квалификации она заняла третье место, и объективно претендует на медаль. Каждая из спортсменок сделает по три прыжка, и в зачёт идёт сумма лучших двух. Уже около 6:00 по Москве мы узнаем имя олимпийской чемпионки.

05:02 Михаил Чесалин

Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем с места в карьер: в Пекине рано утром финал во фристайле, в дисциплине биг-эйр. Если просто — это трюки на лыжах на большом трамплине, выглядит очень зрелищно!

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Новости. Олимпиада 2022
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