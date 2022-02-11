Дело Валиевой рассмотрит CAS, итоги 7-го дня Олимпийских игр – 2022. Главное к утру
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Официальное подтверждение положительной допинг-пробы Камилы Валиевой на Олимпийских играх – 2022, итоги седьмого дня турнира в Пекине (Китай) для спортсменов из России и 42 сейва Самсонова за «Вашингтон». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Дело фигуристки рассмотрят в CAS.
- Россия уступает трём странам по количеству медалей после 7-го дня Олимпийских игр.
- 42 сейва Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Монреалем». У Кузнецова — 2 голевые.
- Результаты командных соревнований могут быть пересмотрены после решения по делу Валиевой.
- «Бруклин» обменял Джеймса Хардена в «Филадельфию».
- «Манчестер Юнайтед» подписал 11-летнего сына Роналду. Криштиану-младший взял номер «7».
- «Спартак» подписал новый контракт с Мозесом.
- В РПЛ подтвердили желание провести встречу с представителями клубов по теме Fan ID.
- «Ливерпуль» обыграл «Лестер» благодаря дублю Жоты.
- Мужская сборная России по кёрлингу уступила Швейцарии на Олимпийских играх — 2022.
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