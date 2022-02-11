Дело Валиевой рассмотрит CAS, итоги 7-го дня Олимпийских игр – 2022. Главное к утру

Официальное подтверждение положительной допинг-пробы Камилы Валиевой на Олимпийских играх – 2022, итоги седьмого дня турнира в Пекине (Китай) для спортсменов из России и 42 сейва Самсонова за «Вашингтон». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».