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Дело Валиевой рассмотрит CAS, итоги 7-го дня Олимпийских игр – 2022. Главное к утру

Дело Валиевой рассмотрит CAS, итоги 7-го дня Олимпийских игр – 2022. Главное к утру
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Официальное подтверждение положительной допинг-пробы Камилы Валиевой на Олимпийских играх – 2022, итоги седьмого дня турнира в Пекине (Китай) для спортсменов из России и 42 сейва Самсонова за «Вашингтон». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Дело фигуристки рассмотрят в CAS.
  2. Россия уступает трём странам по количеству медалей после 7-го дня Олимпийских игр.
  3. 42 сейва Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Монреалем». У Кузнецова — 2 голевые.
  4. Результаты командных соревнований могут быть пересмотрены после решения по делу Валиевой.
  5. «Бруклин» обменял Джеймса Хардена в «Филадельфию».
  6. «Манчестер Юнайтед» подписал 11-летнего сына Роналду. Криштиану-младший взял номер «7».
  7. «Спартак» подписал новый контракт с Мозесом.
  8. В РПЛ подтвердили желание провести встречу с представителями клубов по теме Fan ID.
  9. «Ливерпуль» обыграл «Лестер» благодаря дублю Жоты.
  10. Мужская сборная России по кёрлингу уступила Швейцарии на Олимпийских играх — 2022.
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