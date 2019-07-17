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Шестилетний чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманиям

Шестилетний чеченец отжался 4600 раз
Михаил Чесалин
Шестилетний чеченец отжался 4600 раз. Разве он похож на ребёнка?
Рохим Куриев вышел на сцену как боец-чемпион и не подвёл своего отца и деда! А ещё продолжил мощную битву с мальчиком из Ингушетии.
Другие / Прочие виды спорта 0

Ох, эти невероятные дети!

15 июля в Чечне шестилетний Рохим Куриев побил сразу два мировых рекорда. Он за один подход отжался 4618 (!) раз, из которых 4183 раза – за два часа.

Это по-настоящему удивительный результат! Потрясающий рекорд!

Несмотря на то что на помост выходил 6-летний парнишка, всё было обставлено по-взрослому: рекорд фиксировался в студии телеканала «Грозный» под надзором главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко и её главного эксперта мирового рекордсмена Андрея Лобкова. Стоит отметить, что Рохима в студии встречали словно бойца, выходящего на ринг: с музыкой, флагами. Разве что чемпионских поясов мальчику не хватало.

Во время фиксации рекорда Куриева поддерживали родные и близкие, а непосредственно помогали во время упражнения отец и дедушка. Именно они находились рядом с юным атлетом, помогали ему советами и убирали спички – именно по спичкам, лежащим на полу, Рохим ориентировался – сколько отжиманий ему осталось. Целью были 5000 повторений.

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И, несмотря на то что до изначальной цели добраться так и не удалось, новые мировые рекорды всё же были установлены. Это не первые подобные достижения мальчика. У него уже есть рекорды в отжиманиях и упражнениях на брусьях. А ещё он является самым юным почётным гражданином Чеченской Республики – награду ему лично вручил Рамзан Кадыров.

Останавливаться на этих рекордах Рохим и его семья не планируют. Отец мальчика подчеркнул, что следующим может пасть мировой рекорд в упражнениях на пресс.

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Битва в детских отжиманиях

Вообще, в детских отжиманиях в России развернулось самое настоящее сражение.

Свой предыдущий рекорд по отжиманиям тогда ещё 5-летний Рохим Куриев установил в 2018 году: 3202 раза за два с половиной часа. Было и неофициальное достижение – 4105 отжиманий, однако представители Книги рекордов России его не фиксировали. За эти результаты Куриев получил не только «Мерседес» от Кадырова, но и прозвище «чеченский Шварценеггер».

А в июне 2019 года рекорд Куриева побил мальчик из Ингушетии Ибрагим Льянов. На Башне согласия в центре Магаса Ибрагим отжался 3720 раз за два часа и 4445 раз за подход.

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Поздравлял юного рекордсмена лично Юнус-Бек Евкуров. Семье Льянова подарили квартиру, обещали ещё и машину. Были и другие подарки: велосипед, смартфон и, конечно, дипломы.

Так что чеченец Куриев победил того, кто отнял у него прежний рекорд. Чем ответит Льянов?

Пожалуй, это противостояние может быть горячее, чем дуэль Хабиба и Макгрегора или дерби «Спартака» и ЦСКА. Кто бы мог подумать, что подобное случится в отжиманиях?

Источник: «Чемпионат»

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