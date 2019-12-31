Кошмар Загитовой и драма Медведева. Главные поражения 2019 года в спорте

Уходящий год был богат на большие разочарования. Хотя некоторыми поражениями можно даже гордиться.

Провал Загитовой в финале Гран-при

Алина Загитова не смогла побороться не только за победу, но и за медали в финале Гран-при по фигурному катанию 2019 года. Занимая второе место после короткой программы, Алина провалила произвольную и откатилась на шестое (оно же последнее) место. Настоящий кошмар для олимпийской чемпионки и чемпионки мира! Это болезненное поражение породило решение приостановить карьеру. Хочется надеяться, что речь идёт именно о приостановке, а не завершении выступлений. Потому что ледовые шоу никуда не денутся от олимпийской чемпионки Пхёнчхана.

Загитова приостановила карьеру. Похоже, она больше не вернётся Всё правильно сделала!

Неудача российских волейболистов в Любляне

Мужская сборная России по волейболу приехала на чемпионат Европы — 2019 в статусе главного фаворита. Россияне выиграли Лигу наций и вполне рассчитывали на завоевание очередного титула. Уверенно выиграв свою группу и разгромив Грецию в 1/8 финала, подопечные Туомаса Саммельвуо внезапно проиграли сборной Словении в четвертьфинале со счётом 1:3. Поражение, которое сложно объяснить логически.

Боль! Сборную России неожиданно выбили из чемпионата Европы Россия на чемпионатах Европы по волейболу прежде не отдавала Словении ни сета. А тут – целый матч. Защита титула обернулась разочарованием.

Драма в полуфинале Кубка Дэвиса

Российский мужской теннис возвращает себе былые позиции. Это факт. Давно не было так интересно следить за нашими теннисистами. Россия остановилась в шаге от финала Кубка Дэвиса — 2019. В четвертьфинале наши парни победили Сербию с Новаком Джоковичем. В полуфинале с канадцами Андрей Рублёв переиграл Вашека Поспишила, а Карен Хачанов уступил Денису Шаповалову. Всё решалось в драматичной парной встрече, где в третьем сете на тай-брейке Канада добилась успеха. Счастье было так близко!

Фортуна отвернулась от сборной России. В матче с канадцами не хватило Медведева? Шаповалов, тренирующийся под руководством Южного, принёс Канаде два очка. Стараний Хачанова с Рублёвым оказалось недостаточно.

Гениальное поражение Медведева

Это был один из самых крутых матчей не только в теннисе, но и вообще в спортивном мире в 2019 году. Даниил Медведев пробился в финал US Open-2019, где ему предстояло встретиться с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем. Россиянин проиграл первые два сета, проигрывал и в третьем. И когда многие уже собрались выключить телевизор, Медведев переломил ход встречи, взял два сета подряд и едва не выиграл в пятом. Не хватило совсем чуть-чуть. Это было то поражение, которое вообще не оставило негатива. Тем более с блистательными комментариями Марата Сафина на Первом канале.

«Ослепительный молодой русский». Медведев заставил США влюбиться в себя «Зрителей очаровала неуклюжая элегантность Даниила, похожая на элегантность цапли». От ненависти до любви один шаг, и Медведев его сделал.

Непопадание Квята в «Ред Булл»

Российский гонщик Даниил Квят проиграл борьбу за место в «Ред Булл» тайцу Александру Албону. Хотя вины Даниила в этом практически нет. Квят вернулся в «Торо Россо» другим человеком, здорово провёл первую часть сезона-2019 в Формуле-1, принёс команде подиум в Германии и должен был занимать вакансию в главной команде после отстранения Пьера Гасли. Однако в «Ред Булл» решили иначе и вместо Квята взяли в команду Албона. Россиянин расстроился и не слишком удачно провёл оставшуюся часть сезона.

Прокатили! В «Ред Булл» взяли не Квята, а уступающего ему напарника Как ни странно, логика в этом есть.

Устюгов против Клебо

Российский лыжник Сергей Устюгов был одним из фаворитов спринта на чемпионате мира — 2019. Сергей уверенно прошёл в полуфинал, где одним из его соперников был звёздный норвежец Йоханнес Клебо. В последнем повороте между Устюговым и Клебо произошло столкновение, из-за чего россиянин едва не потерял равновесие и в итоге занял пятое место. Норвежец же спокойно удержался на втором и пробился в финал. После финиша между лыжниками произошёл конфликт: Устюгов слегка толкнул Клебо и потрепал его по щекам, за что получил жёлтую карточку. Вероятно, то поражение повлияло на Сергея, и в оставшейся части мирового первенства он выглядел неубедительно.

Грязная работа. Клебо убрал Устюгова, и ему за это ничего не было На финише даже дошло до рукоприкладства. Но лишить Россию медали Клебо всё-таки не смог. Ретивых добыл в спринте бронзу.

Снова хоккей, снова финны

Сборная России по хоккею привезла звёздный состав на чемпионат мира — 2019. Лучший игрок НХЛ Никита Кучеров, лучший вратарь НХЛ Андрей Василевский и ещё целая бригада топ-игроков, включая Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Евгения Малкина, Евгения Дадонова, Илью Ковальчука и других. Ничего, кроме золота, от наших парней не ждали. И наши были в порядке – забрасывали 7 шайб шведам, победили в четвертьфинале США, которые приехали на ЧМ с очень классным набором хоккеистов. Всю малину опять испортили финны, которые не позволили россиянам ни разу отличиться в полуфинале.

Россия проиграла Италии сумасшедший полуфинал. Как же жаль, мужики! Теперь нашу команду ждёт матч за бронзу.

Итальянская подстава

Сборная России по пляжному футболу – двукратный чемпион мира. Подопечные Михаила Лихачёва вполне могли бы стать и трёхкратными. Тяжело пройдя групповой этап, россияне попали в четвертьфинале на главных фаворитов – сборную Бразилии. И в блестящем стиле победили звёздную команду! Казалось бы, убрав основного конкурента, наши футболист обрели реальные шансы на золото. Полуфинал с Италией обернулся шикарным триллером. Основное время завершилось со счётом 7:7, а в дополнительное итальянцам дали спорный пенальти, который они реализовали и добились успеха – 8:7.