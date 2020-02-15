Хватить уже любоваться Олимпиадой в Сочи. Раскройте глаза — российский спорт на грани полного краха!

Российский спорт снова унизили перед всем миром. А знаете… Так нам и надо!

К тому, что у сборной России отнимут общекомандную победу на Олимпиаде в Сочи, всё шло уже давно. В 2017-м уже отнимали, потом вернули. Теперь нас опять унизили перед всем миром.

А, может, так нам и надо?

Вот кому сейчас нужна та победа на Олимпиаде, когда весь наш спорт на грани полного краха? Россию не пустят на две следующие Олимпиады, а мы льём слёзы о Сочи!

Да, в 2014-м мы потешили самолюбие, порадовались, но теперь приходится всё разгребать. По нашему спорту нанесён очередной удар. Будут и следующие, если не начать всё с нуля.

Кошмар наяву! Россию всё-таки лишили исторического триумфа на Олимпиаде в Сочи Нашу сборную задним числом сбросили с пьедестала в биатлоне, и победа в общем медальном зачёте рассыпалась словно карточный домик.

Ведь именно для обнуления министерство спорта возглавил Олег Матыцин. Ему нужно сделать то, чего не смог Павел Колобков. Развеять все иллюзии, прекратить защищать виновных и на остатках того, что когда-то было могучим российским спортом, выстроить новую систему.

По-другому спастись уже не получится. Можно сколько угодно оправдываться, кивать на дела давно минувших дней, считать, сколько лет прошло, но проблемы так и будут преследовать наш спорт. Ведь мы ничему не учимся. И жизнь будет снова и снова нас наказывать.

Шипулина опять подставили свои. Теперь у него отобрали главную победу в жизни Любимого биатлониста России вновь наказали по чужой вине. За что его так не любит судьба?

Наказывать за то, что у нас есть «олимпийские чемпионы на территории России».

Наказывать за то, что у нас на должности советников губернаторов и региональных министров спорта назначают людей, проваливших тесты на стероиды.

Наказывать за фальсифицированные справки.

Наказывать за пожизненно дисквалифицированных, но всё ещё работающих тренеров.

Наказывать за то, что мы никогда не признаём свою вину и не просим прощения за проступки.

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Кто должен обратиться к миру с извинениям? Да хоть кто-нибудь!

Но спортсмены, выполнявшие государственный заказ, прекрасно знают, что никакие «плюшки» даже за нечестные победы у них не отберут. Потому и молчат. Чиновники же, причастные к принятию позорных решений, тем более не будут говорить. Потому что знают слишком много.

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Нас наказывают за то, что система, которая привела наш спорт к краху, так и продолжает работать.

Система покрывательства и обмана, о которой едва ли не в одиночку кричит смелая Мария Ласицкене – одна из лучших легкоатлеток мира, рискующая в пору своего спортивного расцвета из-за чужой глупости и желания выслужиться пропустить вторую Олимпиаду.

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Из-за этой системы норвежские журналисты и связывают допинговые нарушения и нового лыжного короля Александра Большунова, который сдал уже столько допинг-тестов, что никакому Йоханнесу Клебо из Норвегии и не снилось.

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Эту систему нужно ломать, иначе ничего и не изменится. И наши чистые, сильные и невиновные спортсмены будут страдать, как Ласицкене или тот же Шипулин, который лишился и золота Олимпиады в Сочи, и шанса отличиться на Играх-2018 не по своей вине.

Не надо кивать на других.

Нужно самим стать другими. Как можно скорее.