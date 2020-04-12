«Игра престолов» – сплошной разврат». А скромной красавице-синхронистке нужен только спорт

Варваре Субботиной – 19 лет. Но она уже многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию. Это довольно молодой вид спорта, но не такой как женское фигурное катание или спортивная гимнастика, где в 19 ты уже пенсионер. Тем уникальнее успехи Варвары, талант которой отмечают абсолютно все.
В 16 лет Субботина уже представляла Россию на международных соревнованиях и приносила золотые медали. Юная россиянка выигрывала как в сольных упражнениях, так и в дуэте. У Варвары фантастическая растяжка, уникальная пластика и гибкость. И это при высоком росте!
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Такое сочетание не совсем типично для синхронного плавания, поэтому даёт огромные перспективы в спорте. Правда, с Олимпиадой придётся немного подождать по понятным причинам.
Проиграть нельзя
Сборная России по синхронному плаванию не проигрывает с 1998 года и не собирается прерывать славную серию. Субботиной это объяснили, как только она пришла заниматься этим спортом.
Варвара начинала заниматься у пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой ещё в детстве, а потом перешла под руководство Татьяны Данченко – легендарного тренера по синхронному плаванию.
Сравнения с Тутберидзе и Винер
Субботиной тогда было 13 лет, а все остальные девушки в группе были взрослыми. Варвара сначала сильно переживала из-за большой ответственности и боялась не справиться. Но в итоге стала лучше многих, несмотря на возраст.
Варвара сравнивает своего тренера с Этери Тутберидзе, Ириной Винер и Татьяной Покровской, признавая, что у них много общего и сумасшедший инстинкт победителя.
Никаких откровенных фото
Данченко строго воспитывает своих подопечных и не поощряет никаких татуировок. Хотя Субботина несколько раз хотела сделать красивые тату. Но, видимо, придётся отложить до завершения карьеры.
Варвара признавалась, что у неё инстаграм-зависимость. Тренер даже запретила ей выкладывать фотографии в социальные сети, но потом они договорились, что если она выступает хорошо, то получает право выложить фото. Но не слишком откровенное, это тоже важно.
«Половецкие пляски»
Кумир Субботиной – гимнастка Яна Кудрявцева. Варвара берёт с неё пример и хочет быть похожей. И, конечно же, внимательно следит за её инстаграмом.
Субботина любит музыку, хотя ей пока не доверяют выбор композиции для программ. Это прерогатива старших напарниц по команде и тренера Данченко. Именно они выбирали «Половецкие пляски» для одного из номеров. Кстати, «Половецкие пляски» – любимая программа Субботиной в групповых упражнениях.
«Игра престолов» – разврат»
В свободное время Варара любит смотреть сериалы. В топе – «Американская история ужасов» и «Люцифер». И шоу Кати Клеп на Ютубе.
А вот «Игру престолов» россиянка не переносит. Как она призналась в интервью Sport24, «не очень понимаю, как это вообще можно смотреть. Сплошной разврат, это очень-очень жёстко для меня».
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