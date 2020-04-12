«Игра престолов» – сплошной разврат». А скромной красавице-синхронистке нужен только спорт

Тренер разрешает Варваре Субботиной выложить новое эффектное фото только если она хорошо выступает. И она всегда выигрывает!

Варваре Субботиной – 19 лет. Но она уже многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию. Это довольно молодой вид спорта, но не такой как женское фигурное катание или спортивная гимнастика, где в 19 ты уже пенсионер. Тем уникальнее успехи Варвары, талант которой отмечают абсолютно все.

В 16 лет Субботина уже представляла Россию на международных соревнованиях и приносила золотые медали. Юная россиянка выигрывала как в сольных упражнениях, так и в дуэте. У Варвары фантастическая растяжка, уникальная пластика и гибкость. И это при высоком росте!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Такое сочетание не совсем типично для синхронного плавания, поэтому даёт огромные перспективы в спорте. Правда, с Олимпиадой придётся немного подождать по понятным причинам.

Проиграть нельзя

Сборная России по синхронному плаванию не проигрывает с 1998 года и не собирается прерывать славную серию. Субботиной это объяснили, как только она пришла заниматься этим спортом.

Варвара начинала заниматься у пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой ещё в детстве, а потом перешла под руководство Татьяны Данченко – легендарного тренера по синхронному плаванию.

Сравнения с Тутберидзе и Винер

Субботиной тогда было 13 лет, а все остальные девушки в группе были взрослыми. Варвара сначала сильно переживала из-за большой ответственности и боялась не справиться. Но в итоге стала лучше многих, несмотря на возраст.

Варвара сравнивает своего тренера с Этери Тутберидзе, Ириной Винер и Татьяной Покровской, признавая, что у них много общего и сумасшедший инстинкт победителя.

Никаких откровенных фото

Данченко строго воспитывает своих подопечных и не поощряет никаких татуировок. Хотя Субботина несколько раз хотела сделать красивые тату. Но, видимо, придётся отложить до завершения карьеры.

Варвара признавалась, что у неё инстаграм-зависимость. Тренер даже запретила ей выкладывать фотографии в социальные сети, но потом они договорились, что если она выступает хорошо, то получает право выложить фото. Но не слишком откровенное, это тоже важно.

«Половецкие пляски»

Кумир Субботиной – гимнастка Яна Кудрявцева. Варвара берёт с неё пример и хочет быть похожей. И, конечно же, внимательно следит за её инстаграмом.

Субботина любит музыку, хотя ей пока не доверяют выбор композиции для программ. Это прерогатива старших напарниц по команде и тренера Данченко. Именно они выбирали «Половецкие пляски» для одного из номеров. Кстати, «Половецкие пляски» – любимая программа Субботиной в групповых упражнениях.

«Игра престолов» – разврат»

В свободное время Варара любит смотреть сериалы. В топе – «Американская история ужасов» и «Люцифер». И шоу Кати Клеп на Ютубе.

А вот «Игру престолов» россиянка не переносит. Как она призналась в интервью Sport24, «не очень понимаю, как это вообще можно смотреть. Сплошной разврат, это очень-очень жёстко для меня».

Горячие близняшки-синхронистки покоряют шоу-бизнес. Они даже спят в одной постели! От выступления на Олимпиаде до съёмок в мужских журналах. Эти девчонки умеют всё!

Самая сексуальная спортсменка России пережидает эпидемию в США. Юля просто бомба! Сногсшибательная Юлия Ефимова сводит с ума мужчин откровенными снимками. Как же она горяча!