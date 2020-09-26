ЦСКА разбушевался в Лиге чемпионов. Под руку российскому дебютанту попалась «Вылча»

Дебютант гандбольной Лиги чемпионов ЦСКА после трёх туров захватил лидерство в своей группе. В очередном матче армейская команда дома принимала румынскую «Вылчу» и добилась убедительной победы с разницей в десять мячей – 30:20. ЦСКА, получивший wild-card от организаторов, неожиданно разбушевался в главном турнире Старого Света!

«Я не бабушка, чтобы мне здоровья желать!» Россиянка Ведёхина вернулась в большой гандбол ЦСКА с её помощью добыл историческую победу в Лиге чемпионов.

Соперник москвичек в прошлом сезоне пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, но на этой стадии турнир был остановлен. В новом розыгрыше команда Флорентина Перы в двух матчах потерпела два поражения и в столицу России приехала далеко не в лучшем настроении, но с огромным желанием разжиться очками.



Запала «Вылчи» хватило только на половину первого тайма, пока ЦСКА довольно тяжело вкатывался в игру. Ни одной из команд не удавалось создать задел хотя бы в два мяча. Но постепенно подопечные Яна Лесли прибрали инициативу к своим рукам.

«Сами упустили победу». Капитан ЦСКА Дарья Дмитриева – о битве с фаворитом Лиги чемпионов Решать судьбу матча с «Дьёром» нужно было не на последних секундах, а гораздо раньше.

ЦСКА был просто сильнее – по игре, по составу, по настрою. Без каких-то сверхусилий российский дебютант главного клубного турнира начал отрываться в счёте. Прекрасно работала задняя линия москвичек, исправно забивавшая голы. Да, были нелепые ошибки в розыгрышах, приводившие к потерям, но в целом это никак не отражалось ни на счёте, ни на восприятии игры ЦСКА, который предстал командой, а не набором сильных гандболисток. Громкие крики Флорентина Перы в тайм-аутах, живо напомнившие действия Евгения Трефилова, никак его подопечным не помогли.



Впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов армейские гандболистки выиграли первый тайм. А в начале второго сняли все вопросы о победителе. «Вылча» не могла забросить более восьми минут, а разрыв вырос до семи мячей. С середины второго тайма весь интерес был в том, сможет ЦСКА победить с разницей в «десятку» или нет – настолько убедительно играла российская команда.

Без вратаря в голове. Как «Ростов-Дон» нелепо упустил победу в матче Лиги чемпионов Наставник ростовской команды Томаш Главаты на последних секундах принял странное решение.

Именно так и в итоге и получилось – 30:20. Последний гол ЦСКА получился эстетским: быстрая комбинация, в концовке которой македонка Сара Ристовска с правого фланга набросила на место левого полусреднего, куда как раз врывалась Екатерина Ильина, в полёте выловившая мяч и отправившая его в пустой угол ворот. Такие воздушки всегда смотрятся эффектно, и этот гол точно должен войти в подборку лучших моментов игрового дня.

Последние минут десять ЦСКА играл просто в удовольствие, доставляя его себе и болельщикам. Выделять кого-то у победителей в таком матче сложно – все сыграли хорошо. Но девять голов Елены Михайличенко девятью бросками даже на фоне слаженных действий всей команды смотрятся более чем убедительно. Два подряд отбитых семиметровых в исполнении бразильского ветерана Шаны Массон – тоже.



ЦСКА в первых трёх матчах на новом для себя международном уровне выглядит мощно: одержал две победы и один раз сыграл вничью. Такой старт позволяет идти в лидерах и с оптимизмом ждать матчей с фаворитами. Кажется, армейский клуб в дебютном сезоне планирует хорошенько пошуметь в Лиге чемпионов.