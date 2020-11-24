«Ледниковый период?» Я с удовольствием!» Но сначала – золото чемпионата Европы по гандболу

Женская сборная России начала последний этап подготовки к главному гандбольному турниру года: 3 декабря в Дании стартует чемпионат Европы. Одним из новичков команды стала Галина Габисова – вратарь «Ростова», у которой долгое время отношения со сборной не складывались. Но Пантера (это прозвище Галины) буквально вырвала приглашение в национальную команду своей феноменальной игрой в текущем сезоне.

А теперь в насыщенном интервью рассказала о своих эмоциях и подготовке к турниру.

Все матчи женского чемпионата Европы—2020 по гандболу пройдут в Дании

– С какими чувствами начали сбор?

– Сложно даже описать. Прежде всего, с нетерпением. У «Ростова» был тяжёлый календарь в последние недели, мы только что сыграли матч Лиги чемпионов с «Бухарестом», много времени провели в дороге, мало побыли дома, но вся усталость ушла на второй план после вызова в сборную России.

– Вас же последний раз в национальную команду вызывал Евгений Трефилов летом 2018 года? Но на тот чемпионат Европы в заявку вы не попали.

– Так и было. Я тогда вновь попала в сборную после перерыва в четыре года. Да и в 2014-м, когда была на турнире «Карпаты Трофи», играла совсем немного.

– Кто сказал вам о вызове в сборную?

– Сначала я попала в расширенный список 35 гандболисток, которые стали кандидатами на участие в чемпионате Европы. И для себя решила, что не нужно думать о сборной, все силы необходимо отдавать игре, показывать то, что умею. Потом уже узнала, что в самой концовке матча с «Эсбьергом» комментатор Сергей Приголовкин в прямом эфире сказал о том, что я попала в окончательный состав команды на ЧЕ-2020. До этого помощник главного тренера «Ростова» Томаш Главаты намекал мне, что от моей игры многое зависит не только для клуба.

– С «Эсбьергом» вообще красиво получилось – фантастическое спасение на последней секунде и вызов в сборную. Когда после матча уже узнали о попадании в состав национальной команды, были мысли – я всем всё доказала?

– Получилось действительно так, словно именно этот момент стал решающим. Но я же по ходу сезона в каждом матче отдаю всё, что у меня есть. Я такой человек, что не останавливаюсь на достигнутом. И мыслей о том, что я всем всё доказала, не было и в помине. Напротив, вызов в сборную на самый сложный турнир в мире наложил дополнительную ответственность – каждый спортсмен, который вызывается в сборную России, не имеет права опускаться ниже определённого высокого уровня. Получается, меня это подстегнуло. В игре с «Бухарестом» я прямо чувствовала это. Я и в сборной не собираюсь сидеть в запасе. Будем работать, а там посмотрим, что решит тренер.

– Кому как не вам знать, что такое постоянно сидеть в запасе, показывая при этом отличную игру в редкие моменты выхода на площадку. Сколько сезонов таких было.

– А я ни на что не жалуюсь. Ведь такие вещи только закаляют характер и заставляют работать ещё больше. Если бы у меня была возможность вернуть время назад, я бы ничего не стала менять в своей жизни. Такая постоянная борьба и преодоление – в моём характере. Наверное, родители очень сильно мальчика хотели, а тут девочка родилась. Мальчик, правда, через три года тоже. Мне вообще повезло в жизни, что я всю карьеру играю только в «Ростове» — самая лучшая команда, самые лучшие болельщики.

– Обычно вы поздравляли подруг по команде с вызовом в сборную. Они за вас тоже порадовались?

– Ещё как! У нас в команде не просто дружественная, а почти родственная обстановка – и это не просто громкие слова. Все девчонки порадовались за меня от души. И всё руководство клуба, и тренерский штаб – все поздравили с включением в состав сборной. И это ещё больше сил придаёт, теперь я тем более не могу никого подвести.

– Можно сказать, что вы проводите лучший сезон в карьере?

– Обычно отвечают, что это другие должны судить, но… Если взять всё вместе – игровое время, качество игры, эмоции от побед и отношения в клубе, то можно ответить утвердительно. Во всяком случае, это точно переломный момент в моей карьере – я ведь никогда не играла на крупных турнирах в составе взрослой сборной России.

– И болельщики независимо от клубных пристрастий в соцсетях всякий раз спрашивали – а где Галя, где наша Пантера?

– Я им очень благодарна. Всегда чувствовала их поддержку. Это очень-очень-очень много для меня значит.

«Все решения принимаю я». Испанский тренер сборной России поспорил с Трефиловым Амброс Мартин привёл сборную России к медали чемпионата мира, но Трефилов всё равно был недоволен. Испанцу пришлось держать удар.

– Удивительно, но главный тренер сборной России Амброс Мартин, когда был наставником «Ростова», вас не вызывал. И даже на сентябрьский сбор не позвал. Сейчас что изменилось?

– Не могу ответить за него. Наверное, всё так сложилось – у меня сейчас много игровой практики. С новым главным тренером «Ростова» Пером Юханссоном у нас сложились отличные отношения, а с моей напарницей по вратарской линии Викой Калининой – замечательный тандем. Наверное, это громкие слова, но, может быть, пришло моё время? Амброс Мартин работал в «Ростове», но не всегда доверял. Возможно, отсутствие международного опыта было причиной. Сейчас я этот опыт твёрдо намерена получить.

– У сборной России сложная группа – Испания, Чехия, Швеция.

– Да чемпионат Европы, на мой взгляд, вообще самый сильный и сложный турнир в мире. Потому что здесь нет и не может быть проходных матчей, которые порой случаются на чемпионатах мира и Олимпиадах. Не в обиду другим командам, но именно в Европе собраны все сильнейшие сборные. Возможно, только Бразилии не хватает, которая сильна в любом составе.

– Товарищеский турнир в Польше с участием сборной России отменён. Получается, без игр с хорошими соперниками остались до чемпионата Европы?

– Получается так. Но можно и плюс в этом найти – избежим лишних перелётов и контактов, что важно сейчас в условиях пандемии. Никому не хочется пропустить важнейший турнир, подхватив заразу. Да и время на восстановление после напряжённых матчей получим. Я уверена, что тренерский штаб сборной России справится с этой проблемой.

– «Ростов-Дон» отсидел на карантине некоторое время назад из-за положительных тестов у игроков. Вас это не коснулось?

– Давайте постучим по дереву, все тесты были отрицательными. Девчонки смеются надо мной, потому что я всегда и везде открываю окна, проветриваю помещения. Так всегда было и до пандемии, и вот сейчас привычка пригодилась. Они говорят, что заразу от меня ветром уносит. Но на самом деле мы все очень серьёзно соблюдаем меры предосторожности, избегаем людных мест.

– Сборная России тоже начала работу с обязательного карантина. Чем занимались во время вынужденного заточения в гостиничных номерах?

– Упражнения разные делала, вспомнила, как летом в онлайн-турнире по бёрпи участвовала, досмотрела сериал «Ход королевы», читала.

«Бедные мои соседи!» Вратарь «Ростова-Дон» — о чемпионстве, добытом на карантине Онлайн-турнир по бёрпи, тренировки на восьмом этаже, золото с грустинкой — Галина Габисова на самоизоляции не скучает.

– Понравился сериал про шахматы?

– Очень! Всем рекомендую посмотреть. Я сама уже давно не играла, да и никогда не знала про гамбиты и сицилианскую защиту, но мне просто было интересно. Снято отлично, он про логическое мышление. Мне нравится смотреть фильмы про умных людей. Да и отношения СССР и США в те времена своеобразно показаны.

– А полуспортивные проекты типа «Ледникового периода» не смотрите?

– Нет, вот анимационную франшизу «Ледниковый период» я смотрела все части, а ледовое шоу – нет. Меня это не привлекает. Должна быть какая-то интересная сюжетная линия, чтобы смотреть на это довольно продолжительное количество времени. При этом сама бы я с удовольствием в таком проекте поучаствовала. Да и кто бы отказался, интересно?

– Литературу какого жанра предпочитаете?

– Я разные книги читаю, могу назвать себя фанатом английской классики. Но в последнее время читаю про психологию. Конкретно сейчас – про то, как по жестам можно распознать дальнейшие действия человека, говорит он правду или нет.

– Гандбольный вратарь может применить эти знания на практике?

– Это больше подходит к обычной жизни, когда ты много времени проводишь с конкретными людьми. Но в спорте тоже можно применить. С приходом в «Ростов-Дон» Томаша Главаты, которые работает с вратарями, мы стали очень много времени уделять психологии игроков, детально разбирать соперников. И на уровне Суперлиги я уже в достаточной мере многих изучила. Теперь присматриваюсь к игрокам других сборных. В экстремальных ситуациях любой человек будет делать то, что заложено в его мышечной памяти – вот важно понять, что именно. Для изучения есть время, но в игре это занимает долю секунды, и за этот миг ты должен всё вспомнить.

– Чего ждёте от чемпионата Европы?

– Слаженной работы всей нашей команды. Своей вратарской бригадой мы точно постараемся сделать всё возможное. Кто бы ни играл в рамке, двое других будут поддерживать. Думаю, у нас всё получится.

– Отличный был бы сюжет для попадания в «Ледниковый период» – Галина Габисова на последней секунде финала отражает пенальти и приносит сборной России победу.

– Вы просто мои мысли прочитали. Но пусть это сделает кто-то угодно из вратарей, лишь бы команда выиграла золотые медали турнира, который никогда ещё сборной России не покорялся.